Tin vui của Tóc Tiên ở tuổi 37

Ban tổ chức cho biết, có 5 tác phẩm sẽ hội tụ tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia - National Selection Show "Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam", phát sóng trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10/2026 trên VTV3. Đây là thời điểm Hội đồng chuyên môn/Ban Giám khảo và khán giả cùng tham gia vào quá trình lựa chọn để tìm ra ca khúc đồng hành với Tóc Tiên tới Eurovision Song Contest Asia 2026.

Kết quả dự kiến được xác định theo cơ chế 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn/Ban Giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Hội đồng chuyên môn đánh giá các tác phẩm dựa trên những yếu tố về chất lượng âm nhạc, khả năng trình diễn, bản sắc và sức cạnh tranh; trong khi kết quả bình chọn của công chúng phản ánh mức độ kết nối và sự lựa chọn trực tiếp từ khán giả.

Tóc Tiên đại diện Việt Nam mang "thanh âm Việt Nam" đến với Eurovision Song Contest Asia.

Theo Thời báo VTV, chia sẻ tại họp báo công bố chương trình "Thanh âm Việt Nam", Tóc Tiên cho biết, cô luôn muốn dấn thân vào những thử thách mới. Hai năm trước nữ ca sĩ từng cho rằng tham gia "Chị đẹp đạp gió" là rất áp lực rồi nhưng tới khi nhận "đề bài" làm việc cùng với 5 ê-kíp với 5 màu sắc, thu âm hoàn chỉnh 5 ca khúc hoàn toàn mới cho hành trình dự thi quốc tế, cô nhận ra rằng mình đã bước vào thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

Nhưng cũng hơn lúc nào hết, cô bày tỏ sự hào hứng, vinh dự khi đảm nhận trọng trách dự thi ở một đấu trường âm nhạc tầm cỡ, nơi có cơ hội mang "thanh âm Việt Nam" chinh phục bạn bè quốc tế.

Với Tóc Tiên, "Thanh âm Việt Nam" không chỉ là cơ hội để thử sức với những màu sắc âm nhạc mới hay hướng đến một sân khấu quốc tế. Đằng sau đó là một mong muốn lớn hơn: được chính khán giả Việt Nam công nhận trước khi tìm kiếm sự công nhận từ thế giới.

Hành trình cùng 5 đội sáng tạo không đơn thuần để tìm kiếm một sản phẩm đủ sức cạnh tranh quốc tế, mà còn để Tóc Tiên và âm nhạc "đối thoại" với khán giả Việt Nam, tìm kiếm sự kết nối, sự đồng cảm và niềm tự hào từ chính quê hương. “Tiên hi vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”.

Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn. Ảnh VTV

Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cho biết, Tóc Tiên là lựa chọn hàng đầu khi tìm kiếm đại diện tham gia Eurovision Song Contest Asia mùa đầu tiên, bởi sự tổng hòa của giọng hát, khả năng trình diễn, phong cách quốc tế, ngoại ngữ. Bản thân Tóc Tiên khẳng định, cô nhận lời vì cảm thấy rằng mình phù hợp với tiêu chí với định hướng của chương trình.