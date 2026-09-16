Tin sao 16/9: Trường Giang xin tạm dừng ghi hình '2 Ngày 1 Đêm' để lắng lại, Lê Nguyễn Bảo Ngọc khoe nhan sắc thăng hạng
GĐXH - Diễn viên Trường Giang xin tạm dừng đợt ghi hình chương trình "2 Ngày 1 Đêm" để có thời gian lắng lại, trong khi đó Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc sau Miss World 2026.
Nỗi buồn của NSƯT Việt Anh và Quỳnh NgaGiải trí -
GĐXH - NSƯT Việt Anh chọn cách “biến mất”, trong khi Quỳnh Nga lại thành thật với nỗi buồn để nhẹ lòng và bước tiếp.
Chi Pu gây tò mò khi trở lại 'Chị chị em em' sau 7 nămXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chi Pu xác nhận tham gia phim 'Chị chị em em 3' theo lời mời của nhà sản xuất Will Vũ, đánh dấu sự trở lại series sau 7 năm.
Hương Giang chia sẻ quan điểm về gia đình có con chung, con riêngGiải trí -
GĐXH - "Dưới góc nhìn của người có cả con chung lẫn con riêng, mình nghĩ thương con riêng của người mình yêu là tình cảm. Nhưng quyết định những việc liên quan đến đứa trẻ lại là quyền của cha mẹ", Hương Giang bày tỏ.
Bảy Sang tuyệt vọng vì luôn bị so sánh với ChơnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sức ép từ sự nổi bật của Chơn cùng những lời kích động hiểm độc của Sáu Lém đã đẩy Bảy Sang trượt dài vào sự đố kỵ và nung nấu ý đồ xấu.
Tuổi hưu chật vật của nghệ sĩ Mai Trần: Bệnh tật đeo bám, vợ bán cá nuôi chồngGiải trí -
GĐXH – Ở tuổi ngoài 70, không còn khả năng tham gia nghệ thuật, thời gian của nghệ sĩ Mai Trần phần lớn dành cho việc điều trị phục hồi chức năng, sinh hoạt. Kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào vợ.
Mẹ của Phương đề nghị Khánh đừng níu kéo tình cảm năm xưaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Bà Ngọc tới gặp Khánh nói rõ mối quan hệ của Khánh và Phương bây giờ chỉ có thể là bạn bè.
Quốc Trường lộ 'tật xấu' ngáy to khiến đồng đội mất ngủGiải trí -
GĐXH - Quốc Trường khiến khán giả bất ngờ khi lộ "tật xấu" ngáy to trong lúc ngủ khiến đồng đội cùng phòng bị mất ngủ.
Jennifer Phạm thích nhịp sống chậm rãi khi đi du lịch Ấn ĐộGiải trí -
GĐXH - Jennifer Phạm đã chia sẻ lại hành trình khám phá vùng đất Ladakh (Ấn Độ) trên trang cá nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thu hút sự chú ý của khán giả.
Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17Giải trí -
GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.
Đời thực bình dị của NSƯT mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng'Giải trí -
GĐXH - NSƯT Hồ Phong mới đây vào vai Lão Công trong phim "Lửa trắng". Nếu trên phim là ông trùm thì đời thực của nam diễn viên mang quân hàm Trung tá Công an nhân dân lại rất bình dị.