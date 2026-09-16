Tin sao 16/9: Trường Giang xin tạm dừng ghi hình '2 Ngày 1 Đêm' để lắng lại, Lê Nguyễn Bảo Ngọc khoe nhan sắc thăng hạng

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân về việc tạm dừng đợt ghi hình trong một chương trình. "Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của “2 Ngày 1 Đêm”.Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm", Trường Giang viết.