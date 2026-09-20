Con gái út của Johnny Trí Nguyễn gây chú ý

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc' GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Mới đây, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái Thanh An tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) ở Canada. Đây là dịp hiếm hoi nam diễn viên công khai đồng hành cùng con gái tại một sự kiện điện ảnh quốc tế.

Trên thảm đỏ, Johnny Trí Nguyễn diện suit đen, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đồng điệu. Thanh An chọn váy đỏ ôm dáng, có các chi tiết đính kết ở thân váy, để tóc dài uốn nhẹ. Cô đứng sát bên, khoác tay cha khi cùng tạo dáng trước ống kính.

Thanh An Tailor là con thứ hai của Johnny Trí Nguyễn và vợ cũ là ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Cô được nhận xét nhan sắc xinh đẹp, đường nét gương mặt lai Tây, thừa hưởng nhiều nét nổi bật từ người cha nổi tiếng. Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ về ái nữ: "Cô út lớn rồi, cũng đam mê theo diễn xuất, làm phim".

Johnny Trí Nguyễn và con gái trên thảm đỏ LHP.

Nam tài tử đưa con gái Thanh An đến chào đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, phó chủ tịch công ty BHD.

Trong khi Thanh An hoạt động ở mảng diễn xuất, làm phim như cha thì con gái lớn của Johnny Trí Nguyễn là Minh Trang Hailey lại theo đuổi viết truyện và tiểu thuyết. Johnny cho biết quan niệm của mình là để các con tự trải nghiệm, khám phá cuộc sống theo cách riêng, khi nào cần chỗ dựa thì tìm đến sự hỗ trợ của những người đi trước.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trình chiếu trong khuôn khổ TIFF năm nay, ở hạng mục Gala Presentation. Ngoài Gala Presentation, phim còn dự hạng mục Giải thưởng do Khán giả bình chọn (People's Choice Award). Trong phim này, Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn hành động, đồng thời đóng vai phụ Hữu tướng quân.

Trên trang cá nhân, Johnny Trí Nguyễn cũng chia sẻ tấm ảnh selfie cùng con gái. Johnny Trí Nguyễn vui khi có con gái đồng hành trong một dịp quan trọng liên quan đến công việc.

Nhan sắc đời thường của Thanh An nhà Johnny Trí Nguyễn.

Nam tài tử và 2 con gái.

Johnny Trí Nguyễn 52 tuổi, sinh tại TP HCM (Bình Dương cũ), sang Mỹ định cư năm 8 tuổi. Sau thời gian làm ca sĩ và cascadeur ở Hollywood, anh về nước đóng phim, nổi tiếng với phim: Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em,...

Từ sau Fan cuồng (2016), anh hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước, thỉnh thoảng nhận vai phụ ở các dự án Hollywood như Da 5 Bloods (2020) của Spike Lee, series The Continental: From the World of John Wick (2023).

Năm 2000, Johnny Trí Nguyễn kết hôn với ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Sau đó, cặp đôi có 2 cô con gái lần lượt là Minh Trang Hailey và Thanh An Tailor. Năm 2008, Johnny Trí Nguyễn và Vũ Lynn Cathy quyết định ly hôn sau 7 năm chung sống. Sau khi bố mẹ chia tay, các con của Johnny Trí Nguyễn theo mẹ sang Mỹ sinh sống. Trong nhiều năm qua, nam diễn viên hầu như không chia sẻ nhiều về hai con gái trước công chúng.

Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) thành lập năm 1976, tổ chức thường niên vào tháng 9, là một trong những sự kiện điện ảnh lớn của thế giới bên cạnh Venice (Italy) và Telluride (Mỹ). Nhiều tác phẩm ghi dấu ở TIFF sau đó tiếp tục được xướng tên tại Oscar.



