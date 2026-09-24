Tin sao 24/9: Thúy Diễm ngồi đan áo mong ngày con chào đời, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với thời trang cuốn hút tại Ý

Thứ năm, 18:00 24/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm đang trải qua giai đoạn cuối của thai kỳ và từng ngày mong con chào đời, trong khi đó Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với thời trang tinh tế khi ở Ý.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 1.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ loạt ảnh thực hiện tại Ý với biến hóa phong cách thời trang ghi điểm với khán giả.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 2.

Trong lần trở lại nước Ý, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc xinh tươi cùng gu thời trang đầy cuốn hút.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 3.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ hình ảnh trong buổi ra mắt dàn diễn viên "Chị chị em em 3". Ninh Dương Lan Ngọc trở thành gương mặt nổi bật cùng với các nhân vật khác tại sự kiện.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 4.

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ, vai Thị Liễu là thử thách mới trong sự nghiệp.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 5.

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện với thiết kế vest sang trọng, áo sơ mi tinh tế cùng khuôn mặt trẻ trung, lịch lãm. 

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 6.

Huyền Lizzie khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi phong cách thời trang sang chảnh, tinh tế song vẫn đầy cuốn hút.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với phong cách thời trang cuốn hút trong chuyến đi Ý - Ảnh 7.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh ngồi đan áo, mong ngày con chào đời. "Bắt đầu nằm đếm ngược từng ngày", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

(Ảnh FB nhân vật)

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