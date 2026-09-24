Tin sao 24/9: Thúy Diễm ngồi đan áo mong ngày con chào đời, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với thời trang cuốn hút tại Ý

5 giờ trước

GĐXH - "Càng đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, tôi càng hiểu rằng món quà quý giá nhất không phải là vật chất mà chính là được có mẹ bên đời, được yêu thương và được chăm sóc mẹ mỗi ngày", Diễm My 6X chia sẻ.