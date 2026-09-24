Tin sao 24/9: Thúy Diễm ngồi đan áo mong ngày con chào đời, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với thời trang cuốn hút tại Ý
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm đang trải qua giai đoạn cuối của thai kỳ và từng ngày mong con chào đời, trong khi đó Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với thời trang tinh tế khi ở Ý.
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