Quỳnh Nga hé lộ về chuyện sinh con

Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử' GĐXH - NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga khiến fans thích thú với màn thả thính ngọt ngào trong lần xuất hiện chung mới đây.

Mới đây, Quỳnh Nga thu hút sự quan tâm khi đăng tải bản thiết kế 3D căn biệt thự mà cô và bạn trai Việt Anh đang cùng hoàn thiện tại Hà Nội. Ngay khi bản thiết kế được đăng tải, nhiều người dành lời khen cho không gian sống của cặp đôi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, một số cư dân mạng cũng góp ý về cách bố trí nội thất, đặc biệt là hệ thống đèn chùm và thiết kế giường tầng trong phòng trẻ em.

Cụ thể, dưới bài đăng, một tài khoản góp ý Quỳnh Nga cân nhắc phòng giường tầng cho bé vì kiểu giường này không còn chuộng nữa và có nhiều nhược điểm. Đáp lại, nữ diễn viên giải thích cô lựa chọn thiết kế chủ yếu vì tính thẩm mỹ, đồng thời cho biết dự định có em bé.

Phản hồi của Quỳnh Nga khi nhận được lời chúc và góp ý của chị em thân thiết và từ khán giả.

"Giường tầng mình thích để trang trí thôi. Cũng chỉ định có 1 em bé nên tầng trên chủ yếu trang trí trông phòng đáng yêu hơn. Khi nào bé lớn mình lại thay đổi thiết kế được", Quỳnh Nga hé lộ.

Phản hồi cởi mở của cô khiến khán giả chú ý đến kế hoạch xây dựng gia đình của hai nghệ sĩ. Dù tiết lộ mong muốn có con, nữ diễn viên chưa đề cập thời điểm cụ thể.

Trước đó, Việt Anh cũng nhận được lời chúc liên quan đến chuyện có thêm thành viên. Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga hồi đầu tháng 9, một khán giả bình luận: "Đẹp đôi quá. Cả hai đều đẹp. Sau này có con chung chắc sẽ xinh lắm". Nam diễn viên gửi lời cảm ơn trước tình cảm người hâm mộ dành cho hai người. Cách đón nhận của anh khiến nhiều khán giả thích thú, tiếp tục gửi lời chúc và bày tỏ sự ủng hộ mối quan hệ.

Việt Anh chân thành phản hồi bình luận của người hâm mộ về việc có con với Quỳnh Nga.

Hiện tại, Việt Anh và Quỳnh Nga tập trung hoàn thiện không gian sống chung. Theo nữ diễn viên, bản thiết kế được thống nhất sau thời gian dài cả hai trao đổi với đơn vị thiết kế, tìm phương án phù hợp với sở thích của mỗi người.

Căn nhà nằm trong khu biệt thự liền kề tại Hà Nội, gồm nhiều tầng, diện tích mỗi sàn gần 100m². Cặp đôi dự kiến chuyển về đây vào đầu năm 2027. Việt Anh từng chia sẻ mong muốn hoàn thiện tổ ấm trước khi tính đến những kế hoạch tiếp theo.

Về phía Quỳnh Nga, cô từng thừa nhận ngại công khai tình cảm vì lo phải đối diện những bình luận trái chiều, nhất là sự hoài nghi về khả năng gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và trưởng thành từ bạn trai. Hai người xác định đồng hành, cùng xây dựng tổ ấm nhưng không đặt nặng việc tổ chức đám cưới.

Việt Anh và Quỳnh Nga đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên chưa có con, trong khi Việt Anh có một con gái và một con trai từ hai cuộc hôn nhân trước. Sau khi công khai tình cảm vào giữa tháng 7/2026, cả hai cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống. Những khoảnh khắc đồng hành cùng kế hoạch hoàn thiện nhà mới nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, hai diễn viên còn có công việc kinh doanh riêng.

Việt Anh sinh năm 1981, ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như: Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng,... Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến với biệt danh "cá sấu chúa" từ phim "Lập trình cho trái tim", sau đó góp mặt trong: Về nhà đi con, Sinh tử…