Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh gây chú ý tại concert BIGBANG
GĐXH - Khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng ở concert BIGBANG Hà Nội nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.
Tối 25/10, concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức diễn ra đêm thứ hai, tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong số những khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu thoải mái hòa mình vào không khí sôi động, nhiệt tình cổ vũ và tận hưởng những tiết mục của thần tượng. Hình ảnh người đẹp cùng chồng đi xem concert nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội.
Chia sẻ về tình cảm dành cho BIGBANG, Đỗ Mỹ Linh tiết lộ cô đã hâm mộ nhóm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp hài hước nhớ lại kỷ niệm thời đi học gắn liền với BIGBANG: "Kỷ niệm tuổi thơ 1 thời cố nghe nốt 'Haru Haru' trên M4Me mà muộn giờ vào học".
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã thiếu gia, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, có mặt ở khu vực Diamond để theo dõi concert.
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Hồi đó cố nghe nốt Haru haru và trễ học"
Lời tâm sự của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người hâm mộ đồng cảm, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với âm nhạc Kpop trong giai đoạn BIGBANG nổi tiếng rộng rãi tại châu Á. Với nhiều thế hệ người nghe, những ca khúc như Haru Haru không chỉ là bản hit đình đám mà còn gắn liền với ký ức thanh xuân.
Bên cạnh câu chuyện về thần tượng, khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng tại concert cũng nhận được nhiều bình luận. Không xuất hiện trong những sự kiện trang trọng hay các hoạt động thường thấy của giới giải trí, nàng hậu mang đến hình ảnh đời thường, gần gũi khi tận hưởng sở thích cá nhân bên bạn đời.
Không chỉ vợ chồng Đỗ Mỹ Linh, dàn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình tối 25/10 còn quy tụ nhiều sao Việt đình đám như: Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang, gia đình cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh,...
Hình ảnh sao Việt tại concert của BIGBANG:
Hoa hậu Tiểu Vy chọn đầm hai dây ôm khít cơ thể với những khoảng cut-out táo bạo khi theo dõi concert BigBang ngày thứ hai. Ca sĩ Đức Phúc trầm trồ vì concert mang đến trải nghiệm tuyệt vời.
Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh cùng 2 con gái diện trang phục tông đen - vàng đồng điệu với màu lightstick của nhóm nhạc Hàn Quốc.
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