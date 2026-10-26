Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh gây chú ý tại concert BIGBANG

Tối 25/10, concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức diễn ra đêm thứ hai, tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong số những khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu thoải mái hòa mình vào không khí sôi động, nhiệt tình cổ vũ và tận hưởng những tiết mục của thần tượng. Hình ảnh người đẹp cùng chồng đi xem concert nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội.

Chia sẻ về tình cảm dành cho BIGBANG, Đỗ Mỹ Linh tiết lộ cô đã hâm mộ nhóm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp hài hước nhớ lại kỷ niệm thời đi học gắn liền với BIGBANG: "Kỷ niệm tuổi thơ 1 thời cố nghe nốt 'Haru Haru' trên M4Me mà muộn giờ vào học".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã thiếu gia, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, có mặt ở khu vực Diamond để theo dõi concert.

Người đẹp cho biết hát và 'quẩy' suốt đêm diễn, cảm giác như được sống lại những năm tháng mải mê nghe ca khúc 'Haru Haru' đến mức muộn giờ học.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Hồi đó cố nghe nốt Haru haru và trễ học"

Lời tâm sự của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người hâm mộ đồng cảm, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với âm nhạc Kpop trong giai đoạn BIGBANG nổi tiếng rộng rãi tại châu Á. Với nhiều thế hệ người nghe, những ca khúc như Haru Haru không chỉ là bản hit đình đám mà còn gắn liền với ký ức thanh xuân.

Bên cạnh câu chuyện về thần tượng, khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng tại concert cũng nhận được nhiều bình luận. Không xuất hiện trong những sự kiện trang trọng hay các hoạt động thường thấy của giới giải trí, nàng hậu mang đến hình ảnh đời thường, gần gũi khi tận hưởng sở thích cá nhân bên bạn đời.

Không chỉ vợ chồng Đỗ Mỹ Linh, dàn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình tối 25/10 còn quy tụ nhiều sao Việt đình đám như: Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang, gia đình cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh,...

Hình ảnh sao Việt tại concert của BIGBANG:

Hoa hậu Tiểu Vy chọn đầm hai dây ôm khít cơ thể với những khoảng cut-out táo bạo khi theo dõi concert BigBang ngày thứ hai. Ca sĩ Đức Phúc trầm trồ vì concert mang đến trải nghiệm tuyệt vời.

Đi cùng Đức Phúc, Tiểu Vy còn có Erik và Hùng Huỳnh. Nhóm nghệ sĩ tỏ ra phấn khích khi được trực tiếp theo dõi các thần tượng đến từ Hàn Quốc.

Khi 'đu' concert BigBang, Phương Mỹ Chi nhắc khán giả đừng quên concert sắp diễn ra của mình.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn tiếp tục cùng nhau xuất hiện tại khu vực Diamond trong đêm thứ hai của concert. Trước đó, cặp bạn thân cho biết đã có trải nghiệm tuyệt vời ở đêm thứ nhất.