Tin tối 3/12: Dừng xe trên cao tốc để hành khách đi vệ sinh, tài xế bị phạt nặng; điều tra vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường

Tin tối 2/12: Cẩn trọng bị lừa đảo với dịch vụ cấp đổi hộ chiếu, mua vé ca nhạc trên mạng; Bộ Y tế công bố 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý mới nhất GĐXH - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo lừa đảo liên quan đến dịch vụ cấp đổi hộ chiếu, chiếm đoạt tiền, thông tin cá nhân trên mạng; lừa đảo bán vé xem các chương trình ca nhạc đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lúc nửa đêm

Ngày 3/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Văn Thê, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, các cơ quan chức năng huyện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ khiến một nam thanh niên tử vong vào đêm 2/12.

Khu vực nhà anh N.T.C, nơi xảy ra vụ cháy lúc nửa đêm. Ảnh: Báo GT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h43 ngày 2/12, người dân sống tại cụm 5, thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo nghe thấy tiếng nổ và phát hiện cháy ở căn nhà của gia đình N.T.C (SN 1998) liền cấp báo tới chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ông Vũ Văn Thê đã chỉ đạo người dân phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành dập lửa. Sau 17 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên, sau đó được xác định là anh C.

Qua trích xuất từ hệ thống camera an ninh của xã, lực lượng chức năng nhận định, sau khi ăn cơm tối ở nhà bác ruột, C (SN 1998) về nhà ngủ lúc 22h33 ngày 1/12, đến 0h43 thì xảy ra vụ cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có C ở nhà một mình, bố mẹ C bán hàng tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy xảy ra trong diện tích phòng ngủ nhỏ khoảng 10m2 và được lắp đặt bằng nhôm kính. Tại khu vực bếp của gia đình, hai bình gas được sử dụng để nấu ăn còn nguyên vẹn. Gia đình C có sân, cửa thoát hiểm đồng thời trang bị 3 bình chữa cháy.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương 1 năm.

Điều tra nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường

VNN đưa tin, sáng nay (3/12), lãnh đạo UBND xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra vụ một nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường.

Ảnh minh họa

Khoảng 23h45 ngày 2/12, anh Nguyễn Văn Tr. (chủ quán lẩu M.T, đường Trần Phú, xã Thạch Trung) đang ở trong quán thì nghe tiếng động trước cửa. Anh Tr. chạy ra thì phát hiện một nữ sinh ngồi gục trước quán, trên người có vết thương.

Thời điểm này, anh Tr. thấy 3 thanh niên lên xe máy chạy về hướng thị trấn Thạch Hà. Sau khi mấy thanh niên này bỏ đi thì có một nam giới tiến lại gần nơi nữ sinh đang ngồi.

Anh Tr. sau đó gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nạn nhân được xác định là N.T.T.T (15 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Nữ sinh này đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu.

Dừng xe trên cao tốc để hành khách đi vệ sinh, tài xế bị phạt nặng

VNN đưa tin, sáng nay (3/12), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe khách vì có hành vi dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe khách dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để hành khách đi vệ sinh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 21h40 tối 2/12, trong lúc tuần lưu trên tuyến cao tốc nói trên, tổ CSGT Đội 6 phát hiện xe khách biển số 76H-037.xx (chạy tuyến Quảng Ngãi - Kiên Giang) đang dừng ở làn khẩn cấp.

Qua kiểm tra, CSGT ghi nhận xe khách dừng nhưng chỉ bật đèn tín hiệu (đèn khẩn cấp) mà không đặt chóp nón, báo hiệu. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hành khách đang đứng dọc hàng rào hộ lan để đi vệ sinh.

Tiến hành kiểm tra hành chính, CSGT còn phát hiện xe khách này chạy không đúng lộ trình.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế T. bị phạt hành chính 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Lực lượng CSGT cũng sẽ mời chủ doanh nghiệp vận tải làm việc để làm rõ nội dung xe khách chạy không đúng lộ trình.

Đại diện Đội 6 cho biết theo quy định, khi dừng xe tại các vị trí dừng khẩn cấp, lái xe phải bật đèn cảnh báo cùng vật báo hiệu từ xa để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Hành vi dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc không đúng quy định, bao gồm cả để đi vệ sinh, đều bị xử phạt nghiêm.

Tin lời hứa hẹn qua mạng, 2 bé gái rủ nhau bỏ nhà đi xin việc

SKĐS đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai vừa nhận được thư cảm ơn của 2 gia đình ông Giàng Seo Mềnh và Hảng A Mềnh, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, vì đã giúp đỡ tìm được con gái bỏ nhà đi tìm việc làm thêm, sau khi nghe theo lời xúi giục qua mạng xã hội.

Công an huyện Bảo Yên hỗ trợ phương tiện đưa 2 cháu bé về nhà. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 29/11/2024 Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được thông báo nhờ giúp đỡ tìm người mất tích là 2 cháu bé cùng trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hai cháu tên là Giàng Thị Xoa (sinh ngày 1/7/2011, ở thôn 6 Mai Đào) và cháu Hảng Thị Hiền (sinh ngày 27/3/2011, ở thôn 7 Mai Đào). Hai cháu Xoa và Hiền bỏ nhà ra đi từ tối 29/11/2024.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bảo Yên tiến hành kiểm tra, xác minh. Đến ngày 1/12/2024, Đội CSGT-TT Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với Công an xã Thượng Hà trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông đã ngăn chặn, phát hiện 2 cháu có thông tin như trên đang định bắt xe đi Bắc Ninh để làm việc.

Tại trụ sở Công an huyện Bảo Yên, 2 cháu Xoa và Hiền cho biết đã làm quen với 1 đối tượng trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng này hứa hẹn tìm việc làm và trả tiền xe cho 2 cháu. 2 cháu đã tin theo và định trốn gia đình xuống tỉnh Bắc Ninh để làm việc.

Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành xác minh sự việc và bàn giao 2 cháu cho gia đình an toàn theo quy định.

Qua nội dung sự việc trên, Công an huyện Bảo Yên khuyến cáo người dân cần quản lý tốt việc trẻ em sử dụng mạng xã hội để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Khởi tố vụ án nhóm vệ sĩ chặn đường cho đoàn xe đám cưới đi qua

Ngày 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, làm rõ vi phạm của nhóm người Công ty vệ sĩ Security 24 liên quan đến việc "điều tiết giao thông" cho đoàn xe cưới đi trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Tính đến ngày 2/12, lực lượng chức năng tạm giữ hình sự 5 người của Công ty vệ sĩ Security 24.

Nhân viên Công ty vệ sĩ Security 24 chặn đường cho đoàn xe đám cưới đi qua gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa có một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security 24, gồm: Lê Kiên Quyết (SN 1985 ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc), Hoàng Kim Chung (SN 1996 ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa), Nguyễn Đình Dương (SN 1991 ở xã Quảng Minh, TP. Sầm Sơn), La Văn Thủy (SN 1985 ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân), Lê Hà Đông (SN 1992, trú tại thôn Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn) để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

