Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

Ngọc Huyền của "Cha tôi người ở lại" đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi nhận được giải thưởng "Diễn viên triển vọng" tại giải "Cánh Diều 2025". Trên trang cá nhân, người đẹp hạnh phúc viết: "Với một diễn viên trẻ như Huyền, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động viên khích lệ rất lớn để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, các nhà tài trợ và hội đồng giám khảo lễ trao giải Cánh diều đã trao cho Huyền một giải thưởng rất quý giá.

Đặc biệt, tôi muốn dành sự tri ân biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Đài Truyền hình VTV, Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình VFC, đạo diễn Vũ Trường Khoa, DOP Hoàng Tích Thiện, và toàn bộ ekip "Cha tôi" đã trao cơ hội, dìu dắt và hỗ trợ Huyền rất nhiều trong hành trình quay phim đầy cảm xúc này".

Ngọc Huyền khoe niềm vui lớn trong sự nghiệp.

Với những khán giả của phim "Cha tôi người ở lại", Ngọc Huyền gửi gắm: "Cảm ơn khán giả cả nước đã yêu thương 5 bố con, yêu thương bộ phim và vai diễn Hà An. Tôi hiểu rằng hành trình phía trước sẽ còn dài và rất nhiều thử thách, nhưng tôi hứa sẽ luôn chăm chỉ trau dồi, cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người".

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997 trong một gia đình truyền thống miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngọc Huyền quyết tâm theo đuổi diễn xuất và bén duyên với phim truyền hình. Ngọc Huyền đã từng ghi dấu ấn trong các bộ phim: Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, và một số vai nhỏ trong "Đừng nói khi yêu", "Vui lên nào anh em ơi"...

Ngọc Huyền có sự nghiệp lẫn gia đình viên mãn dù mới bước sang tuổi 29.

Ngọc Huyền sở hữu chiều cao hạn chế nhưng bằng lối diễn xuất tự nhiên, khéo léo nên cô đã chinh phục được khán giả. Hiện tại, ngoài sự nghiệp phát triển rực rỡ, Ngọc Huyền có hôn nhân hạnh phúc bên chồng - diễn viên điển trai Đình Tú.