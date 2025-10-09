Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí
GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí
Theo cổng thông tin điện tử của UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện triển khai theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, trong đó lưu ý:
- Triển khai, quán triệt đến các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo phân cấp quản lý đối với nội dung: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.
- Chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết bao gồm các nội dung: Về mức học phí và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.
Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí đầy đủ, kịp thời theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó lưu ý: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, cụ thể: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.
UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ được giao
Đối với học phí năm học 2025-2026, quán triệt đến các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với nội dung: Miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập theo Điều 15, Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí: Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí đầy đủ, kịp thời, trong đó lưu ý: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công để tạo thuận lợi tối đa cho người học.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT và Thông tư số 13/2025/TT BGDĐT. Nghiêm túc thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.
