Tin sao 6/11: Hà Kiều Anh thần thái an nhiên giữa non nước Ninh Bình, Hồ Quang Hiếu ngọt ngào bên vợ trẻ

Thứ sáu, 17:59 06/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ "tan chảy" trước loạt khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào bên bà xã Tuệ Như, trong khi đó Hoa hậu Hà Kiều Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp thần thái giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 1.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc an nhiên, thư thái, tận hưởng bầu không khí trong lành giữa bức tranh non nước xanh tươi tại vùng đất Cố đô Ninh Bình.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 2.

Người mẫu Hoàng Thùy khẳng định gu thẩm mỹ đỉnh cao qua loạt khung hình mới với phong thái thời trang tinh tế cùng biểu cảm sắc sảo, đầy thần thái.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 3.

MC Nguyên Khang và khoảnh khắc buổi sáng tranh thủ ngắm cảnh đồng quê tại Hội An trước khi bước vào công việc.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt ảnh "tình bể bình" bên bà xã Tuệ Như ngay giữa vườn chôm chôm, minh chứng cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 5.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy lan tỏa năng lượng tích cực với nụ cười rạng rỡ, thân thiện bên các em nhỏ tại địa phương trong chuyến hành trình thiện nguyện ý nghĩa.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 6.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh ấm áp, bất ngờ khi được chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ là các em học sinh tại một sự kiện.

Hà Kiều Anh thần thái giữa thiên nhiên Ninh Bình và Hồ Quang Hiếu bên Tuệ Như - Ảnh 7.

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(Ảnh FB nhân vật)

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