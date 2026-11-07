Tin sao 7/11: Hoa hậu Thu Thảo rạng rỡ sau đăng quang 'Miss Globe 2026', Đan Trường phát hành MV mới
GĐXH - Đương kim "Miss Globe 2026" Nguyễn Thu Thảo khoe nhan sắc rạng ngời sau đăng quang, trong khi đó ca sĩ Đan Trường khiến khán giả háo hức khi công bố ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.
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