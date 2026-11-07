Tin sao 7/11: Hoa hậu Thu Thảo rạng rỡ sau đăng quang 'Miss Globe 2026', Đan Trường phát hành MV mới

Ca sĩ Tùng Dương không giấu nổi niềm hạnh phúc khi có cơ hội thưởng thức trọn vẹn đêm Live concert của danh ca huyền thoại Andrea Bocelli, đồng thời đích thân ra sân bay tiễn ông sau khi đêm diễn kết thúc. Nam ca sĩ tiết lộ từng được vinh dự đến nhà ông dự tiệc.