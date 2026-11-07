Tin sao 7/11: Hoa hậu Thu Thảo rạng rỡ sau đăng quang 'Miss Globe 2026', Đan Trường phát hành MV mới

Thứ bảy, 17:29 07/11/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đương kim "Miss Globe 2026" Nguyễn Thu Thảo khoe nhan sắc rạng ngời sau đăng quang, trong khi đó ca sĩ Đan Trường khiến khán giả háo hức khi công bố ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 1.

Đương kim Hoa hậu "Miss Globe 2026" Nguyễn Thu Thảo trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc xinh tươi, rạng rỡ trong bộ trang phục lộng lẫy, quyến rũ tại bữa tiệc hậu đăng quang.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 2.

Ca sĩ Đan Trường đốn tim fan với diện mạo "hách tuổi" trẻ trung giữa không gian ngập tràn sắc màu, đồng thời chính thức thông báo phát hành MV mới mang tên "Đừng khóc trên vai anh" vào tối nay (7/11).

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 3.

Ca sĩ Tóc Tiên tiếp tục khẳng định gu thời trang thời thượng khi đăng tải loạt hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm tại sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh vừa qua.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 4.

Xuất hiện tại chuỗi hoạt động ra mắt dự án điện ảnh "Chị chị em em 3", ca sĩ Chi Pu gây ấn tượng mạnh với thần thái cuốn hút và phong cách thời trang quyến rũ.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 5.

Ca sĩ Tùng Dương không giấu nổi niềm hạnh phúc khi có cơ hội thưởng thức trọn vẹn đêm Live concert của danh ca huyền thoại Andrea Bocelli, đồng thời đích thân ra sân bay tiễn ông sau khi đêm diễn kết thúc. Nam ca sĩ tiết lộ từng được vinh dự đến nhà ông dự tiệc.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 6.

Ca sĩ Hà Nhi mang đến nguồn năng lượng tươi vui, tràn đầy sức sống khi chia sẻ những phút giây thư giãn bình yên trong ngày cuối tuần.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 7.

Ca sĩ Ái Phương thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với bộ ảnh mới đăng tải. Nữ ca sĩ nhận về vô số lời khen ngợi nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung cùng thần thái cuốn hút.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 8.

Ca sĩ Quốc Thiên khiến khán giả thích thú khi đăng tải khoảnh khắc hóm hỉnh làm "phụ bếp" khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

(Ảnh FB nhân vật)

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 9.Tin sao 6/11: Hà Kiều Anh thần thái an nhiên giữa non nước Ninh Bình, Hồ Quang Hiếu ngọt ngào bên vợ trẻ

GĐXH - Ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ "tan chảy" trước loạt khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào bên bà xã Tuệ Như, trong khi đó Hoa hậu Hà Kiều Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp thần thái giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ.

Đan Trường ra mắt MV mới giữa khoảnh khắc đăng quang rạng rỡ của Hoa hậu Thu Thảo - Ảnh 10.Tin sao 5/11: Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế về thời trang, Nguyễn Văn Chung lịch lãm 'đốn tim' fan nữ

GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ với gu thời trang quý phái khẳng định vị thế biểu tượng phong cách, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại khiến người hâm mộ xao xuyến bởi hình ảnh lãng mạn và lịch lãm.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.