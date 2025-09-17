Tính toán nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, ai ngờ tuổi già lại đầy sóng gió
GĐXH - Chớp thời cơ tôi xin nghỉ hưu để vừa có thời gian cho mình, vừa có tiền để an yên tuổi già. Nhưng "nhân tính không bằng trời tính"...
Nghỉ hưu sớm - nhân tính không bằng trời tính
Tôi thực ra còn vài năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì mắc bệnh xương khớp, tiền đình nên cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi lại mệt mỏi, không còn tha thiết gì đến công việc.
"Chớp thời cơ", tôi làm đơn nghỉ theo nghị định 178. Nhận được một số tiền khá lớn trong tay, cộng với thu nhập từ việc làm bên ngoài, tôi vừa có thu nhập, vừa có thời gian dành cho gia đình, vừa đủ kinh tế để an yên lúc tuổi già.
Thật không ngờ "nhân tính không bằng trời tính". Từ lúc bắt đầu nghỉ hưu, hàng loạt những biến cố xảy ra với tôi. Bao dự định về cuộc sống, về số tiền tôi nhận sau khi nghỉ hưu đều bị tiêu tán trong một thời gian ngắn.
Phát sinh từ tiền nghỉ hưu hoàn toàn không như tôi dự tính
Theo tính toán của tôi, số tiền 1,7 tỷ tôi nhận được, một phần sẽ gửi tiết kiệm, một phần dự phòng thuốc men, phần còn lại để dành khi gia đình cần đến.
Niềm vui ấy đã "lan sang" 2 đứa con của tôi. Nhìn thấy khoản tiền lớn của mẹ, 2 đứa thi nhau nhờ vả. Đứa út thì muốn vay mẹ chút tiền để khởi nghiệp đầu tư kinh doanh. Đứa lớn thì còn thiếu 500 triệu, muốn xin mẹ để góp cùng bạn gái đặt cọc nhà chung cư, chuẩn bị cưới vợ.
Vì thương con, lại sẵn tiền trong tay, tôi vui vẻ đưa tiền cho chúng nhưng số tiền của tôi chỉ như muối bỏ bể. Nay chúng phát sinh tiền này, mai phát sinh tiền khác. Ngay cả số tiền tiết kiệm của tôi cũng vơi dần.
Sau nghỉ hưu tôi đã biến thành một con người khác
Tưởng rằng cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ giúp tôi bớt căng thẳng đầu óc, ngờ đâu chồng tôi bất ngờ bị tai nạn. Cú va chạm khiến anh bị chấn thương cột sống nặng, phải ngồi xe lăn.
Mọi sinh hoạt của anh đều cần sự trợ giúp và lúc này không ai khác chính là tôi.
Nhìn chồng ngồi một chỗ, 2 đứa con trai chưa trưởng thành, tôi chợt hiểu rằng tuổi già chẳng hề nhẹ nhàng như mình từng nghĩ.
Từ một người chỉn chu trong cách ăn mặc, giao tiếp, tôi trở thành bà nội trợ mặc toàn quần áo lanh. Hơn nửa năm nay tôi không có nhu cầu mua thêm cho mình bộ quần áo mới nào, cũng chẳng dám nghĩ tới những chuyến đi nghỉ dưỡng như trước kia...
Cuộc sống sau nghỉ hưu: Tôi học cách chấp nhận
Nhiều khi, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tôi nhớ lại những ngày còn đi làm. Tôi từng nghĩ nếu làm việc chăm chỉ, đến tuổi hưu sẽ có phần thưởng xứng đáng: một khoản tiền đủ sống, một cuộc đời an nhàn.
Nhưng giờ đây, tôi nhận ra “phần thưởng” ấy chỉ thực sự khi tôi có sự chuẩn bị thật tốt cho tương lai.
Có lẽ bất hạnh lớn nhất của tôi không chỉ là chuyện tiền bạc hay bệnh tật, mà là cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng vì đến tuổi lẽ ra được an nhàn rồi nhưng lại không được thảnh thơi, hụt hẫng vì những hy vọng dành cho con cái nhiều khi hóa thành gánh nặng.
Tôi nhận ra thực tế cuộc sống khi bước vào tuổi xế chiều: Nếu bạn không trang bị tốt cho mình cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ dễ bị "sốc" như tôi.
Đến lúc này, tôi mong muốn có một phép màu giúp chồng tôi hồi phục để sống cuộc sống bình thường như bao người khác.
Là người phụ nữ gia đình, tôi dần học cách chấp nhận, học cách sống giản dị, bớt mơ mộng về một tuổi già an yên...
