Tình trạng ngập úng khi mưa lớn cũng là một trong những tiêu chí mới xác định giá đất tại Hà Nội

Thực tế ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu đô thị mới tại Hà Nội chìm ngập trong nước to. Không chỉ mưa lũ, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội cứ mưa to là ngập nước. Đặc biệt, khu vực được cho là ngập úng nặng nhất có thể kể đến là khu vực phía Tây Hà Nội, nhất là dọc theo đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn – quận Hà Đông.

Tuy nhiên, ghi nhận giá bất động sản tại khu vực này đang neo ở giá rất cao. Chỉ tính riêng ở khu vực phía Tây Hà Nội, giá chung cư tại khu vực này có giá lên đến 80 triệu đồng/m2. Không chỉ chung cư, giá biệt thự, liền kề cũng tăng phi mã. So với thời điểm 3 năm trước, giá ở thời điểm hiện tại đã tăng gấp 3 lần, từ 40-50 triệu đồng/m2 tăng lên 150-180 triệu đồng/m2.

Chính thức từ ngày 16/9, Hà Nội áp dụng những quy định mới về xác định giá đất. Quy định này thuộc nội dung thẩm quyền của UBND TP Hà Nội. Theo đó, có 9 yếu tố, cũng như tiêu chí ảnh hưởng tới giá đất. Một trong số đó là điều kiện cấp thoát nước, cấp điện.

Theo quy định của UBND TP Hà Nội, khu vực cấp nước, cấp điện ổn định hay không ổn định, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%; tình trạng ngập úng khi lượng mưa lớn, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%.

Ngoài tiêu chí trên, các yếu tố như vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất; Điều kiện về giao thông; diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất; các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng; hiện trạng môi trường, an ninh; thời hạn sử dụng đất… cũng là những yếu tố ảnh hưởng tới giá đất theo quy định của UBND TP Hà Nội.