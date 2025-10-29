Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng
Bốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
Tối 28/10, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây.
Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).
Trao đổi với PV VietNamNet , bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhi. Cụ thể, bé Tr. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy và đang dùng vận mạch. Bé Th. được chuyển từ Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, có cơn ngưng tim trước đó, được hồi sức tim trở lại và đang dùng vận mạch.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin, hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. điều trị tại đây đang trong tình trạng rất nguy kịch. “Các bác sĩ đã hội chẩn và làm mọi biện pháp để cứu các nạn nhân”, bác sĩ Thiện nói.
Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại được cấp cứu tích cực tại hai bệnh viện lớn của Đà Nẵng.
Liên quan vụ việc, chiều 28/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn khi thời tiết diễn biến phức tạp.
