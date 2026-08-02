Tóc Tiên tuyên bố ba từ về nhan sắc của Tiểu Vy

Cách đây không lâu, Tóc Tiên cùng Hoa hậu Tiểu Vy và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại một sự kiện quy tụ đông đảo gương mặt của showbiz. Sau khi sự kiện kết thúc, Tiểu Vy đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đứng cạnh Tóc Tiên. Trong đoạn clip ngắn, cả hai vui vẻ tạo dáng trước ống kính, thoải mái "đọ sắc" với thần thái rạng rỡ.

Trước bài đăng của đàn em, Tóc Tiên không giấu được sự thích thú khi để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Ỏ xinh gái". Lời khen của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được nhiều lượt tương tác.

Tóc Tiên và Tiểu Vy tự tin "đọ sắc" trong lần gặp mặt mới nhất. Ảnh chụp màn hình

Không ít cư dân mạng cho rằng màn đối đáp giữa hai người đẹp mang lại cảm giác gần gũi, dễ thương và cho thấy sự trân trọng mà họ dành cho nhau: "Hai chị em đẹp quá", "Visual đúng là một chín một mười", "Tóc Tiên khen Tiểu Vy dễ thương thật", "Mong hai chị có dịp hợp tác nhiều hơn"...

Không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc và phong cách thời trang, Tóc Tiên còn nhiều lần được khán giả yêu mến bởi tính cách thẳng thắn nhưng vẫn rất gần gũi với đồng nghiệp. Trong nhiều sự kiện, nữ ca sĩ thường xuyên dành lời động viên hoặc khen ngợi các gương mặt trẻ, tạo nên hình ảnh cởi mở và tích cực trong mắt công chúng.

Tóc Tiên khá thoải mái, cởi mở với các đồng nghiệp trong giới showbiz. Ảnh: FBNV

Trong làng giải trí, những màn tương tác giữa các nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Mỗi khi các người đẹp xuất hiện cùng nhau, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc hay trang phục mà còn để ý cách họ trò chuyện, dành lời khen hoặc thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Chính những khoảnh khắc tự nhiên ấy góp phần xóa bỏ khoảng cách giữa các nghệ sĩ, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về sự đoàn kết trong giới showbiz.

Tính cách thân thiện của Tóc Tiên giúp cô nhận được cảm tình, sự quan tâm từ phía công chúng. Ảnh: FBNV

Thực tế, ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn công khai sự yêu mến dành cho đồng nghiệp thay vì giữ khoảng cách như trước. Những lời động viên, bình luận hài hước hay đơn giản chỉ là một câu khen dưới bài đăng đều dễ dàng tạo nên hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.

Đối với khán giả, việc chứng kiến các người đẹp thoải mái tương tác, ủng hộ lẫn nhau cũng mang lại cảm giác gần gũi và truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Không ít người cho rằng chính sự chân thành trong cách ứng xử đã góp phần giúp hình ảnh của nghệ sĩ trở nên đẹp hơn, đồng thời tạo nên những mối quan hệ văn minh, đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí.