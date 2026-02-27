Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh
GĐXH - Suy thận là ít có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên rất khó trong việc chẩn đoán. Nếu phát hiện những triệu chứng của suy thận dưới đây, người bệnh cần đi khám ngay.
Bệnh suy thận tàn phá sức khỏe thế nào?
Theo các chuyên gia, suy thận là tình trạng chức năng lọc máu của thận bị suy giảm, khiến chất thải và dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể. Bệnh có thể diễn tiến theo hai dạng chính.
Suy thận cấp thường xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần và có thể phục hồi nếu được điều trị đúng cách. Ngược lại, suy thận mạn tiến triển âm thầm trong thời gian dài, khó phát hiện sớm.
Khi bệnh bước vào giai đoạn nặng, chức năng thận suy giảm khoảng 85–90%, người bệnh có thể phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, suy thận mạn có thể kéo theo nhiều biến chứng như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và thiếu máu.
Những dấu hiệu suy thận cần thăm khám sớm
Các biểu hiện của suy thận thường không rõ ràng ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, cơ thể vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo.
Tình trạng mệt mỏi, chán ăn và suy nhược là biểu hiện phổ biến do chất thải tích tụ trong máu khi thận suy giảm chức năng. Da khô, ngứa cũng có thể xuất hiện vì khả năng đào thải độc tố kém khiến chất cặn tích tụ dưới da.
Phù nề là dấu hiệu điển hình, thường xuất hiện ở bàn chân, mắt cá chân hoặc mặt do cơ thể mất protein qua nước tiểu và giữ nước. Bên cạnh đó, đau lưng vùng thắt lưng hoặc đau hai bên sườn có thể liên quan đến các bệnh lý thận như sỏi thận hoặc nhiễm trùng tiết niệu.
Người bệnh cũng có thể xuất hiện thiếu máu, biểu hiện bằng da xanh xao, chóng mặt, giảm tập trung. Thay đổi nước tiểu là dấu hiệu quan trọng, bao gồm nước tiểu có bọt, màu sậm, tiểu đêm nhiều, tiểu ít hoặc nhiều bất thường.
Ngoài ra, chuột rút cơ, mất ngủ, hơi thở có mùi, buồn nôn, sụt cân, khó thở hoặc cảm giác ớn lạnh kéo dài đều có thể liên quan đến suy giảm chức năng thận. Huyết áp cao vừa là dấu hiệu vừa là biến chứng thường gặp của suy thận, vì vậy người bị tăng huyết áp nên kiểm tra chức năng thận định kỳ.
Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?
- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.
- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.
- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.
- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.
- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.
- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.
