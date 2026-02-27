Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh đau xương khớp cần làm gì để tránh đau tái phát?
GĐXH - Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh xương khớp nếu không chăm sóc đúng cách, tình trạng viêm khớp, thoái hóa khớp có thể bùng phát mạnh hơn trong giai đoạn này.
Vì sao thời tiết lạnh, nồm ẩm làm tăng nguy cơ đau xương khớp?
Theo BS.CKII. Kim Văn Trung – khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115, sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tác động trực tiếp đến hệ cơ – xương – khớp và tuần hoàn máu, từ đó khiến tình trạng đau xương khớp dễ bùng phát.
Khi trời lạnh, các mạch máu ngoại vi co lại để giữ nhiệt, làm giảm lưu lượng máu đến cơ, dây chằng và khớp. Điều này khiến mô quanh khớp kém linh hoạt, dễ co cứng, gây đau xương khớp rõ hơn khi vận động hoặc thay đổi tư thế đột ngột.
Đồng thời, việc giảm cung cấp dưỡng chất đến xương dưới sụn có thể kích hoạt phản ứng viêm ở người mắc bệnh khớp mạn tính, làm cơn đau kéo dài và khó kiểm soát.
Không chỉ nhiệt độ, độ ẩm cao và sự thay đổi áp suất không khí cũng góp phần làm tăng đau xương khớp. Khi môi trường ẩm kéo dài, áp lực trong mô quanh khớp có thể thay đổi, gây sưng nề nhẹ và chèn ép vi thể, khiến cảm giác đau tăng rõ, đặc biệt ở những khớp từng tổn thương.
Bên cạnh đó, thời tiết lạnh, nồm ẩm khiến nhiều người giảm vận động, làm khớp cứng hơn, cơ yếu đi và tình trạng đau xương khớp dễ tái phát hoặc trở nặng.
Ai dễ bị đau xương khớp khi thời tiết nồm ẩm?
Thời tiết nồm ẩm tác động rõ rệt nhất đến người cao tuổi do quá trình lão hóa khiến sụn khớp mòn dần, dịch khớp giảm, dây chằng và cơ bắp kém đàn hồi. Vì vậy, họ thường cảm thấy đau nhức, cứng khớp vào buổi sáng hoặc khi mới ngủ dậy.
Những người mắc bệnh mạn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, gout cũng dễ bị kích hoạt cơn viêm khi nhiệt độ và áp suất không khí thay đổi.
Ngoài ra, người làm việc văn phòng ít vận động, ngồi lâu sai tư thế hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh cũng dễ bị đau vai gáy, đau lưng khi trời trở lạnh.
Người có tuần hoàn kém như bệnh nhân tiểu đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hay những người từng chấn thương, phẫu thuật xương khớp cũng thuộc nhóm nguy cơ cao do mô tổn thương cũ nhạy cảm hơn với biến đổi thời tiết.
Dấu hiệu cảnh báo người bệnh đau xương khớp cần đi khám sớm
Nhiều người có thói quen tự xoa bóp, dán cao hoặc dùng thuốc giảm đau khi đau nhức. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tăng dần dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc thông thường, người bệnh không nên chủ quan.
Các dấu hiệu như khớp sưng, nóng, đỏ, biến dạng, cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 30 phút, tê yếu tay chân, đau lan dọc cột sống, đau về đêm gây mất ngủ, kèm sụt cân hoặc mệt mỏi toàn thân… là những biểu hiện cần được thăm khám sớm để tránh biến chứng.
Làm gì để tránh đau xương khớp mùa nồm ẩm?
Để hạn chế tái phát đau nhức xương khớp khi thời tiết nồm ẩm, các chuyên gia khuyến cáo việc giữ ấm cơ thể là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt ở vùng cổ, vai, lưng, đầu gối và bàn chân. Cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là sau khi tắm hoặc khi từ phòng lạnh bước ra ngoài trời.
Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn giúp tăng lưu thông máu và giữ khớp linh hoạt. Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, co duỗi khớp hoặc bơi trong nước ấm đều có lợi. Người làm việc văn phòng nên thay đổi tư thế thường xuyên, tránh ngồi lâu một chỗ.
Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Nên bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và omega-3 như cá hồi, trứng, sữa, rau xanh đậm, các loại hạt; đồng thời hạn chế rượu bia, thuốc lá và thực phẩm chế biến sẵn vì có thể làm tăng phản ứng viêm. Với người bị gout, cần kiểm soát thực phẩm giàu purin và uống đủ nước để giảm acid uric trong máu.
Ngoải ra, người mắc bệnh cơ – xương – khớp mạn tính cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và không tự ý ngưng thuốc. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên đi khám sớm để được điều chỉnh phác đồ phù hợp, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn trong mùa lạnh, ẩm kéo dài.
GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò "điểm tựa" của chính sách an sinh quan trọng này.
GĐXH - Chế độ ăn dư thừa chất béo có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng tế bào gan, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư hình thành, phát triển.
GĐXH - Những ngày mưa nồm ẩm ở miền Bắc không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi khiến nhiều bệnh gia tăng.
GĐXH - Suy thận là ít có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên rất khó trong việc chẩn đoán. Nếu phát hiện những triệu chứng của suy thận dưới đây, người bệnh cần đi khám ngay.
Biểu hiện tăng đường huyết thường gắn liền với bệnh tiểu đường. Theo các chuyên gia, không cần đợi đến khi đi khám chỉ số đường máu, bạn vẫn có thể nhận biết các biểu hiện tăng đường huyết từ rất sớm.
GĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.
GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt nhiều tuần kèm sụp mí mắt và nhìn mờ, cô gái 27 tuổi không ngờ mình đang đối mặt với tình trạng đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.
GĐXH - Trong bữa tiệc có các món thịt xiên cố định bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.
Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
GĐXH - Nếu thấy mệt mỏi kéo dài, nổi mụn, nước tiểu sẫm màu hay vàng da nhẹ, người dân nên chủ động xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương gan và phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.
GĐXH - 20 tuổi phát hiện suy thận, 31 tuổi chết lặng nhận tin mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Anh Trương thừa nhận thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, đó là xúc xích.