Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh đau xương khớp cần làm gì để tránh đau tái phát?

Vì sao thời tiết lạnh, nồm ẩm làm tăng nguy cơ đau xương khớp?

Theo BS.CKII. Kim Văn Trung – khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115, sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tác động trực tiếp đến hệ cơ – xương – khớp và tuần hoàn máu, từ đó khiến tình trạng đau xương khớp dễ bùng phát.

Khi trời lạnh, các mạch máu ngoại vi co lại để giữ nhiệt, làm giảm lưu lượng máu đến cơ, dây chằng và khớp. Điều này khiến mô quanh khớp kém linh hoạt, dễ co cứng, gây đau xương khớp rõ hơn khi vận động hoặc thay đổi tư thế đột ngột.

Đồng thời, việc giảm cung cấp dưỡng chất đến xương dưới sụn có thể kích hoạt phản ứng viêm ở người mắc bệnh khớp mạn tính, làm cơn đau kéo dài và khó kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Không chỉ nhiệt độ, độ ẩm cao và sự thay đổi áp suất không khí cũng góp phần làm tăng đau xương khớp. Khi môi trường ẩm kéo dài, áp lực trong mô quanh khớp có thể thay đổi, gây sưng nề nhẹ và chèn ép vi thể, khiến cảm giác đau tăng rõ, đặc biệt ở những khớp từng tổn thương.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh, nồm ẩm khiến nhiều người giảm vận động, làm khớp cứng hơn, cơ yếu đi và tình trạng đau xương khớp dễ tái phát hoặc trở nặng.

Ai dễ bị đau xương khớp khi thời tiết nồm ẩm?

Thời tiết nồm ẩm tác động rõ rệt nhất đến người cao tuổi do quá trình lão hóa khiến sụn khớp mòn dần, dịch khớp giảm, dây chằng và cơ bắp kém đàn hồi. Vì vậy, họ thường cảm thấy đau nhức, cứng khớp vào buổi sáng hoặc khi mới ngủ dậy.

Những người mắc bệnh mạn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, gout cũng dễ bị kích hoạt cơn viêm khi nhiệt độ và áp suất không khí thay đổi.

Ngoài ra, người làm việc văn phòng ít vận động, ngồi lâu sai tư thế hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh cũng dễ bị đau vai gáy, đau lưng khi trời trở lạnh.

Người có tuần hoàn kém như bệnh nhân tiểu đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hay những người từng chấn thương, phẫu thuật xương khớp cũng thuộc nhóm nguy cơ cao do mô tổn thương cũ nhạy cảm hơn với biến đổi thời tiết.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo người bệnh đau xương khớp cần đi khám sớm

Nhiều người có thói quen tự xoa bóp, dán cao hoặc dùng thuốc giảm đau khi đau nhức. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tăng dần dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc thông thường, người bệnh không nên chủ quan.

Các dấu hiệu như khớp sưng, nóng, đỏ, biến dạng, cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 30 phút, tê yếu tay chân, đau lan dọc cột sống, đau về đêm gây mất ngủ, kèm sụt cân hoặc mệt mỏi toàn thân… là những biểu hiện cần được thăm khám sớm để tránh biến chứng.

Làm gì để tránh đau xương khớp mùa nồm ẩm?

Để hạn chế tái phát đau nhức xương khớp khi thời tiết nồm ẩm, các chuyên gia khuyến cáo việc giữ ấm cơ thể là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt ở vùng cổ, vai, lưng, đầu gối và bàn chân. Cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là sau khi tắm hoặc khi từ phòng lạnh bước ra ngoài trời.

Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn giúp tăng lưu thông máu và giữ khớp linh hoạt. Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, co duỗi khớp hoặc bơi trong nước ấm đều có lợi. Người làm việc văn phòng nên thay đổi tư thế thường xuyên, tránh ngồi lâu một chỗ.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Nên bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và omega-3 như cá hồi, trứng, sữa, rau xanh đậm, các loại hạt; đồng thời hạn chế rượu bia, thuốc lá và thực phẩm chế biến sẵn vì có thể làm tăng phản ứng viêm. Với người bị gout, cần kiểm soát thực phẩm giàu purin và uống đủ nước để giảm acid uric trong máu.

Ngoải ra, người mắc bệnh cơ – xương – khớp mạn tính cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và không tự ý ngưng thuốc. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên đi khám sớm để được điều chỉnh phác đồ phù hợp, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn trong mùa lạnh, ẩm kéo dài.