Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?

Tôi và chồng cũ từng có một tình yêu rất đẹp từ thời đại học. Khi ấy chúng tôi yêu nhau bằng sự chân thành, giản dị và niềm tin rằng chỉ cần có nhau là đủ. Bạn bè vẫn nói hai đứa sinh ra để dành cho nhau.

Ra trường hai đứa đều tìm được công việc ổn định và chúng tôi kết hôn sau vài năm. Những năm đầu hôn nhân trôi qua khá êm đềm nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra chúng tôi có nhiều khác biệt khó thể dung hòa được.

Tôi là người luôn muốn tiến về phía trước và muốn rằng phụ nữ dù có gia đình vẫn cần phải phấn đấu, có kế hoạch rõ ràng trong cả công việc và cuộc sống. Tôi học thêm, làm thêm, tìm kiếm những cơ hội mới để cải thiện cuộc sống của gia đình.

Trong khi chồng tôi thì chọn cách sống an phận. Anh làm công ăn lương, thu nhập ổn định nhưng không hề có ý định thay đổi bởi với anh đủ ăn là được. Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu đồng chi tiêu sinh hoạt. Tôi không phàn nàn vì hiểu khả năng của anh, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi là tư duy sống của anh ngày một khác biệt.

Vài tuần sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi phát hiện mình mang thai (ảnh minh họa: AI)

Không những không ủng hộ vợ, chồng tôi còn nhiều lần tỏ ra khó chịu khi thấy vợ cố gắng. Mỗi lần tôi nói đến kế hoạch mới, anh đều gạt đi cho rằng tôi tham vọng, thậm chí có lần khiến tôi tổn thương rằng tôi làm thế để bỉ mặt chồng.

Dần dà, chúng tôi sống chung một nhà nhưng như hai thế giới riêng, không còn muốn chia sẻ, trò chuyện nữa. Bữa cơm gia đình chỉ còn tiếng thìa chạm bát, mỗi người cầm một chiếc điện thoại với suy nghĩ riêng của mình.

Sau 10 năm, tôi mệt mỏi thật sự và quyết định ly hôn. Lúc đầu anh hoảng hốt và không chấp nhận, nhưng rồi chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi khi sống cùng nhà mà như xa lạ nên đồng ý ly hôn. Tôi nhận nuôi con trai vì chính anh cũng nói ở với tôi con được chăm sóc tốt hơn về mọi mặt.

Vài tuần sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi phát hiện mình mang thai. Đầu óc tôi trống rỗng bởi đứa bé này đến vào thời điểm không ai ngờ tới nhất, khi cuộc hôn nhân của bố mẹ nó vừa chính thức chấm dứt.

Tôi không biết phải đối diện với sự thật ấy như thế nào, nếu nói cho chồng cũ biết, tôi sợ mọi thứ lại rối tung. Tôi sợ anh vì trách nhiệm mà quay về, trong khi tình yêu giữa chúng tôi đã hết. Nhưng nếu không nói, tôi lại day dứt không yên và đứa trẻ trong bụng tôi có quyền được biết cha mình là ai.