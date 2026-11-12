Tôi kiệt sức vì chồng chỉ nghĩ đến 'chuyện ấy' sau khi nghỉ hưu sớm

| Tâm sự

GĐXH - Từ ngày chồng nghỉ việc ở nhà, tôi gần như ngày nào cũng phải đối diện với những lời đề nghị gần gũi, đến mức nhiều lúc tan làm, tôi chỉ mong được ở ngoài thêm một lúc thay vì trở về nhà.

Tôi 45 tuổi, kết hôn hơn 20 năm và có hai con gái. Con lớn đang học đại học, con nhỏ học cấp ba. Tôi làm văn phòng, đi làm cả ngày, chiều về lại lo cơm nước, dọn dẹp và những việc không tên trong gia đình.

Chồng tôi gần 50 tuổi, trước đây làm tài xế nên thường xuyên đi xa, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Năm ngoái, anh không may gặp tai nạn gãy chân. Sau thời gian điều trị, anh không tiếp tục công việc cũ mà quyết định nghỉ hưu sớm. Để có việc làm và cũng có thêm thu nhập, anh mở một hàng nước nhỏ ngay trước cửa nhà.

Tìm lại sự cân bằng hôn nhân sau tai nạn: Tôi kiệt sức vì chồng chỉ nghĩ đến ' chuyện ấy ' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ khi ở nhà thường xuyên, chồng thay đổi khá nhiều. Anh chủ động chuyện vợ chồng hơn trước, có thời điểm gần như ngày nào cũng muốn gần gũi. Tôi nói mình đi làm cả ngày, về nhà còn bao nhiêu việc phải lo nên rất mệt, hơn nữa ở tuổi này ham muốn của tôi cũng không còn như trước. Tôi mong anh hiểu và tôn trọng cảm xúc của vợ.

Nhưng mỗi lần tôi từ chối, anh thường tỏ ra khó chịu. Có lúc anh cho rằng tôi không còn tình cảm, lúc lại hỏi có phải tôi chê anh già hay đã có người khác. Tôi nhiều lần giải thích rằng mình chỉ mệt và không muốn bị ép, nhưng anh dường như không chấp nhận được câu trả lời đó.

Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là chuyện gần gũi. Tôi bắt đầu có cảm giác mình luôn phải dè chừng phản ứng của chồng. Có những hôm tan làm, thay vì mong được về nhà nghỉ ngơi, tôi lại lo không biết tối nay anh có tiếp tục đòi hỏi hay không.

Trong khi đó, việc anh mở hàng nước trước cửa cũng khiến tôi không thoải mái. Nhà có hai con gái đã lớn, quán lại có khách ra vào cả ngày. Con gái lớn nhiều lần tránh xuống nhà lúc quán đông. Con nhỏ từng nói đi học về thấy người lạ ngồi trước cửa nên cảm thấy ngại.

Tôi góp ý rằng anh có thể tìm cách sắp xếp để vừa làm việc vừa giữ được không gian riêng tư cho gia đình, nhưng anh lại cho rằng tôi coi thường công việc của anh.

Có lẽ trước đây chúng tôi ít va chạm vì chồng thường xuyên đi làm xa. Anh đi nhiều ngày, tôi ở nhà lo con và việc gia đình. Hai người sống với nhau hơn 20 năm nhưng phần lớn thời gian thực tế lại không ở cạnh nhau.

Bây giờ, sau tai nạn và quyết định nghỉ việc, anh ở nhà gần như cả ngày. Tôi mới nhận ra chúng tôi có quá nhiều khác biệt mà trước đây chưa từng phải đối diện.

Tôi hiểu chồng vừa trải qua một biến cố. Từ một người thường xuyên đi làm, có thu nhập và nhịp sống riêng, anh phải nghỉ việc vì chấn thương. Có thể việc mở hàng nước cũng là cách anh tìm lại cảm giác mình vẫn có ích và chủ động cuộc sống. Tôi không muốn vì thế mà khiến anh cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong cảm giác sợ hãi mỗi khi về nhà. Tôi cần được tôn trọng khi không muốn gần gũi, cần có không gian riêng và cũng mong chồng hiểu rằng sự thân mật chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng tự nguyện.

Sự việc kéo dài từ đầu năm đến nay khiến tôi từng nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến quyết định ấy, tôi lại chần chừ. Chồng vừa gặp tai nạn, công việc cũng đã mất, nếu hôn nhân tiếp tục đổ vỡ, tôi không biết mình có quá nhẫn tâm với anh hay không.

Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng cách sống hiện tại khiến tôi kiệt sức. Tôi nên làm gì để hai vợ chồng tìm lại được sự cân bằng, hay đây đã là dấu hiệu cho thấy chúng tôi không còn phù hợp để tiếp tục cuộc hôn nhân hơn 20 năm này?

Thu Nguyên (Hà Nội)

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