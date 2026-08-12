Tỏi mọc mầm xanh có ăn được không? Nhiều người vội vứt cả củ nhưng chuyên gia nói điều này

Tỏi mọc mầm xanh vẫn có thể ăn được nếu tép tỏi còn chắc, không mốc, không mềm nhũn và không có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, tỏi lúc này đã bước sang giai đoạn sinh trưởng mới nên hương vị có thể thay đổi và chất lượng không còn giống tỏi tươi.

Tỏi mọc mầm xanh không đồng nghĩa với bị độc

Richard LaMarita, đầu bếp kiêm giảng viên nghệ thuật ẩm thực tại Viện Giáo dục Ẩm thực, Mỹ từng chia sẻ trên Ngôi sao: "Những chồi xanh xuất hiện bên trong hoặc trên bề mặt tép tỏi đơn giản là dấu hiệu cho thấy củ tỏi đang bắt đầu nảy mầm. Đây là một quá trình sinh trưởng tự nhiên và không khiến tỏi trở thành thực phẩm độc hại".

Vì vậy, nếu bóc một tép tỏi và thấy ở giữa có một mầm xanh nhỏ nhưng phần thịt tỏi vẫn chắc, khô ráo, không có mùi bất thường, bạn không nhất thiết phải vứt bỏ. Tuy nhiên, an toàn không có nghĩa là chất lượng vẫn nguyên vẹn.

Trên VTC News đăng tải, Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Tỏi mọc mầm vẫn có thể sử dụng nhưng hương vị có thể không còn ngon như ban đầu. Khi tỏi già dần, vị cay, hăng hoặc hơi đắng có thể trở nên rõ hơn.

Điều này cũng dễ lý giải: tỏi cần một khoảng thời gian nhất định mới bắt đầu nảy mầm. Vì vậy, chồi xanh thường là dấu hiệu cho thấy củ tỏi đã được bảo quản khá lâu.

Có nên ăn luôn phần mầm xanh?

Nếu không khó chịu với vị hơi đắng hoặc hăng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả tép tỏi mọc mầm khi nó vẫn còn tươi và không có dấu hiệu hư hỏng.

Chồi xanh của tỏi non thực chất cũng được sử dụng như một loại rau trong một số món ăn. Tuy nhiên, với những người không thích vị đắng hoặc cảm giác hăng mạnh, có một mẹo rất đơn giản.

Hãy bổ đôi tép tỏi theo chiều dọc. Phần mầm xanh nằm ở giữa sẽ lộ ra, khi đó chỉ cần dùng đầu dao nhẹ nhàng lấy bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến như bình thường.

Nếu tỏi chỉ mới nhú một chồi nhỏ, phần còn lại vẫn trắng, chắc và không có mùi lạ, việc bỏ riêng mầm thay vì vứt cả củ cũng là cách giúp hạn chế lãng phí thực phẩm.

Nếu tép tỏi vẫn chắc, khô và không có dấu hiệu bất thường, có thể sử dụng. Ngược lại, nếu xuất hiện nấm mốc, phần tỏi mềm nhũn, xốp, chảy nước hoặc đổi màu bất thường, tốt nhất nên bỏ.

Đặc biệt, không nên cố cắt bỏ riêng một phần bị mốc rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Khi thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng do nấm mốc, việc giữ lại để ăn không phải là cách tiết kiệm an toàn.

Vì sao tỏi lại mọc mầm?

Tỏi là một loại củ có khả năng tiếp tục sinh trưởng sau khi được thu hoạch. Khi gặp điều kiện phù hợp về thời gian, nhiệt độ và độ ẩm, phần mầm bên trong tép sẽ bắt đầu phát triển.

Đó cũng là lý do một túi tỏi để lâu trong bếp có thể xuất hiện những chồi xanh dù bên ngoài củ vẫn trông khá bình thường.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, vấn đề có thể nằm ở cách bảo quản. Tỏi nguyên củ không thích môi trường bí, ẩm hoặc quá nóng. Việc để tỏi trong túi kín, ngăn kéo không thông thoáng hoặc ngay cạnh bếp có thể khiến chúng nhanh xuống chất lượng hơn.

Cách bảo quản tỏi để lâu mọc mầm

Với lượng tỏi sử dụng trong gia đình, cách đơn giản nhất là để tỏi ở nơi khô, mát và thoáng khí.

Không nên nhét tỏi vào một chiếc túi kín rồi cất trong góc bếp. Thay vào đó, có thể sử dụng hũ đựng tỏi bằng gốm có lỗ thông khí hoặc một chiếc giỏ lưới đặt ở vị trí khô thoáng.

Tủ lạnh cũng không phải lựa chọn lý tưởng để bảo quản tỏi nguyên củ trong thời gian dài. Môi trường lạnh và ẩm có thể ảnh hưởng đến chất lượng của củ tỏi và trong một số trường hợp còn thúc đẩy quá trình nảy mầm sau khi lấy ra khỏi tủ.

Tùy giống và điều kiện bảo quản, tỏi có thể giữ được trong nhiều tháng. Vì vậy, thay vì mua một lượng quá lớn rồi để quên trong bếp, cách thực tế hơn là mua vừa đủ nhu cầu và sử dụng luân phiên.

Mua nhiều tỏi nhưng chưa kịp dùng, có thể làm gì?

Nếu đã mua khá nhiều tỏi và nhận thấy chúng sắp mọc mầm nhưng chưa thể sử dụng hết, đông lạnh là một phương án có thể cân nhắc.

Có thể bóc vỏ, thái nhỏ tỏi rồi cho vào túi hoặc hộp kín trước khi đưa vào ngăn đá. Khi nấu ăn, chỉ cần lấy lượng vừa đủ.

Tỏi cũng có thể được đông lạnh nguyên củ trong túi hoặc hộp kín. Trong điều kiện phù hợp, tỏi có thể được bảo quản trong ngăn đá khoảng một năm.

Tuy nhiên, tỏi sau khi đông lạnh có thể thay đổi phần nào về kết cấu. Vì vậy, cách này phù hợp hơn với những món cần nấu chín như xào, kho, nấu canh hoặc làm sốt.