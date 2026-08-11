Đây mới là loại rau xanh giàu vitamin ăn cực tốt nên bổ sung hàng ngày

Cải xanh

Ăn nhiều rau xanh giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế lượng calo nạp vào. Cải xanh chứa nhiều vitamin K và diệp hoàng tố. Thực phẩm này còn bổ sung vitamin A, B, C, D, anbumin… giúp bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật nên được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Loại rau quen thuộc này có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm để chế biến thành nhiều món ăn ngon lại tốt cho sức khỏe.

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, người có thói quen dùng rau cải thường xuyên với liều lượng vừa đủ sẽ hạn chế nguy cơ ung thử phổi, dạ dày hay ruột kết.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau đứng đầu bảng xếp hạng nhờ vào thành phần dinh dưỡng nên nó được xem là một trong những loại rau lành mạnh nhất.

Chỉ với một cốc (khoảng 30 gam) rau cải bó xôi sống đã mang lại cho bạn 56% nhu cầu vitamin A hàng ngày, cộng với toàn bộ nhu cầu vitamin K hàng ngày nhưng lại chỉ chứa khoảng 7 calo.

Cải bó xôi là loại rau đứng đầu bảng xếp hạng nhờ vào thành phần dinh dưỡng nên nó được xem là một trong những loại rau lành mạnh nhất.

Rau cải bó xôi cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Một nghiên cứu cho thấy rằng các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi chứa nhiều beta-carotene và lutein, hai loại chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu khác thực hiện vào năm 2015 cho thấy ăn rau cải bó xôi có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch, vì nó có thể làm giảm huyết áp.

Cải bắp

Rau bắp cải chứa nhiều chất xơ, Vitamin C, K, A, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho cơ thể, thường được sử dụng trong nhiều món ăn, bao gồm: nấu súp, xào, hấp, hoặc sử dụng làm thành phần trong các món ăn chay. Trong họ nhà cải còn có nhiều cái tên phổ biến khác như là: Bắp cải tím, bông cải trắng (súp lơ trắng), bông cải xanh (súp lơ xanh), cải Brussels… Gợi ý một vài món ngon phổ biến với rau bắp cải như: Canh bắp cải nấu sườn, bắp cải cuốn thịt, gỏi gà bắp cải…

Củ cải

Củ cải là loại thực phẩm có hàm lượng nitrat cao - đây là thành phần rất tốt đối với huyết áp. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn có thành phần chất xơ cao và các loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Thông tin từ Bệnh viện Medlatec, hàm lượng nước trong củ cải rất cao, giúp làm dịu cổ họng, giatm viêm và hỗ trợ quá trình tiêu hoá. Trong củ cải có vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin C, vitamin B, canxi, sắt và kali.

Củ cải là loại thực phẩm có hàm lượng nitrat cao - đây là thành phần rất tốt đối với huyết áp.

Củ cải được sử dụng như một loại thực phẩm trong các bữa ăn hằng ngày. Có nhiều cách chế biến củ cải như: xào, nướng hay bào củ cải thành các sợi hoặc lát mỏng và ăn cùng bánh mì sandwich.

Cải xoong

Cải xoong hay còn gọi là rau arugula, là loại thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn. Loại rau này rất giàu vitamin A, C, K và các chất chống oxy hóa khác có lợi cho sức khỏe. Cải xoong có thể được chế biến thành các món xào, nấu hoặc ăn kèm với bánh mì sandwich và salad.

Rau xà lách

Rau xà lách có lá mềm, mọng nước, giàu chất xơ, Vitamin C, A, K và Folic Acid… và thường được sử dụng làm món salad, hoặc ăn kèm như một thành phần trong những món ăn khác. Trong họ rau xà lách có nhiều loại khác nhau, bao gồm xà lách Romaine, xà lách xanh, xà lách bơ và một số loại khác. Gợi ý một vài món ngon phổ biến với rau xà lách như: Xà lách trộn dầu giấm, salad xà lách dưa leo, salad xà lách cá ngừ…

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