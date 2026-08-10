3 thói quen khi rán đậu phụ cần bỏ ngay, nhiều người vẫn làm mỗi ngày
GĐXH - Đậu phụ vốn là món ăn quen thuộc, giá rẻ, giàu protein thực vật và có thể chế biến theo nhiều cách. Thế nhưng, chỉ một vài thói quen nhỏ khi rán cũng có thể khiến món ăn hấp thụ nhiều dầu hơn, nhanh cháy hoặc làm giảm chất lượng của dầu ăn.
3 thói quen khi rán đậu phụ cần bỏ ngay
1. Cho đậu phụ vào chảo khi dầu chưa đủ nóng
Nhiều người vừa đặt chảo lên bếp đã cho đậu phụ vào ngay, vì nghĩ dầu nóng dần sẽ giúp đậu chín từ từ. Thực tế, khi dầu chưa đạt nhiệt độ thích hợp, bề mặt đậu phụ dễ hấp thụ dầu nhiều hơn trong thời gian rán. Thành phẩm vì thế có thể bị mềm, ngấy và không đạt được lớp vỏ vàng giòn như mong muốn.
Theo VTC, cách đơn giản hơn là làm nóng chảo và dầu trước, sau đó mới nhẹ nhàng cho đậu phụ vào. Khi bề mặt tiếp xúc với dầu đủ nóng, lớp ngoài của miếng đậu nhanh chóng hình thành cấu trúc vàng giòn, giúp hạn chế dầu thấm sâu. Tuy nhiên, cũng không nên để dầu bốc khói mới bắt đầu rán. Dầu bị đun đến mức bốc khói cho thấy nhiệt độ đã quá cao và chất lượng dầu có thể bắt đầu suy giảm.
2. Đậu phụ vừa rửa xong đã cho ngay vào chảo
Đậu phụ chứa khá nhiều nước. Nếu vừa lấy ra khỏi nước đã cho vào dầu nóng, phần nước trên bề mặt tiếp xúc với dầu có thể gây bắn mạnh. Không chỉ khiến người đứng bếp dễ bị bỏng, nước còn làm nhiệt độ tại bề mặt miếng đậu thay đổi nhanh, khiến quá trình rán kém ổn định.
Sau khi mua đậu phụ về, bạn có thể nhẹ nhàng thấm khô bề mặt bằng giấy bếp sạch trước khi rán. Nếu muốn miếng đậu giữ được hình dạng đẹp và lớp vỏ giòn hơn, có thể để ráo một lúc rồi mới chế biến. Đây cũng là lý do những miếng đậu được thấm khô trước khi rán thường ít xảy ra tình trạng dầu bắn tung tóe. Thông tin trên VOV.
3. Dùng đi dùng lại dầu rán đậu phụ quá nhiều lần
Sau mỗi lần chiên, dầu tiếp xúc với nhiệt độ cao, oxy và các thành phần từ thực phẩm. Nếu tiếp tục đun nóng nhiều lần, chất lượng dầu sẽ suy giảm và có thể hình thành các sản phẩm oxy hóa không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu dầu đã chuyển màu sẫm, có mùi khét hoặc xuất hiện nhiều cặn cháy, không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì "dầu vẫn còn".
Khi rán đậu phụ, tốt nhất nên sử dụng lượng dầu vừa đủ, tránh đun dầu quá lâu và không trộn dầu mới với phần dầu đã bị xuống cấp.
Rán đậu phụ ngon không nhất thiết phải cho thật nhiều dầu
Một miếng đậu phụ vàng giòn bên ngoài, mềm nóng bên trong hoàn toàn có thể đạt được mà không cần biến căn bếp thành "chảo dầu".
Chỉ cần để đậu ráo và thấm khô trước khi rán, làm nóng dầu vừa đủ rồi mới cho đậu vào, đồng thời không tái sử dụng dầu đã xuống cấp, món đậu sẽ vừa ngon miệng vừa hạn chế được những rủi ro không cần thiết.
Điều quan trọng hơn cả là đừng biến việc rán đậu thành một cuộc đua xem miếng đậu có thể vàng đến mức nào. Vàng giòn vừa phải, dầu không bốc khói và ăn ngay sau khi chế biến mới là cách đơn giản để món ăn gia đình vừa ngon vừa hợp lý.
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