Vẫn là trứng chiên nhưng tôi cải tiến và thêm nguyên liệu này vào mà khiến cả nhà khen ngon nức nở

Đối với những người bình thường như chúng ta, bốn mùa và ba bữa ăn mỗi ngày chủ yếu bao gồm các món ăn nhà làm phù hợp với khẩu vị của mình. Tôi thích các món xào kiểu nhà làm với sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau củ, và phương pháp chế biến cũng như nguyên liệu có thể được điều chỉnh linh hoạt theo sở thích cá nhân.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một công thức xào nấu theo kiểu gia đình vô cùng đơn giản. Món ăn rẻ tiền, ngon miệng và rất hợp với cơm. Nguyên liệu cũng rất đơn giản - chỉ cần ba thứ. Một món xào đơn giản sẽ cho ra một món ăn thơm ngon, hấp dẫn, nhẹ nhàng với lượng dầu tối thiểu mà cả gia đình sẽ yêu thích! Nếu bạn quan tâm đến món ăn gia đình này, hãy lưu lại công thức và thử làm cho những người thân yêu của mình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu làm món trứng xào củ cải muối chua và hành lá

1 gói dưa cải muối chua, 2 củ hành lá, 3 quả trứng gà, 1 muỗng canh mỡ lợn và một nhúm muối, một chút bột nêm mị gà.

Cách làm món trứng xào củ cải muối chua và hành lá

Bước 1: Lấy dưa cải muối chua ra khỏi túi đựng, loại bỏ nước rồi rửa để loại bỏ bớt muối và vị chua. Nằm bỏ bớt nước thừa rồi thái củ cải muối chua thành các miếng nhỏ. Lưu ý với món ăn này bạn cũng có thể dùng phần cuống của dưa cải muối chua. Hành lá rửa sạch sau đó cắt thành các đoạn ngắn, sau đó để riêng. Đập ba quả trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều cho đến khi hòa quyện.

Bước 2: Tiếp theo, đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho 1 muỗng mỡ lợn vào chảo. Tiếp tục đun cho đến khi mỡ lợn tan chảy và nóng thì đổ trứng đã đánh vào. Chiên trứng trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu và chín đều cả hai mặt, sau đó dùng phới dẹt cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 3: Cho củ cải muối thái sợi và hành lá đã chuẩn bị vào, tăng nhiệt độ và xào trong khoảng mười giây rồi tắt bếp. Củ cải muối đã có vị mặn nên không cần nêm thêm gia vị gì trước khi tắt bếp. Khi chọn củ cải muối chua cho gia đình, hãy cố gắng chọn loại không có chất bảo quản hóa học hoặc hương liệu nhân tạo để giảm gánh nặng cho cơ thể.

Thành phẩm món trứng xào củ cải muối chua và hành lá

Món trứng xào củ cải muối chua và hành lá hoàn thành với mùi thơm lừng và màu sắc bắt mắt. Màu vàng óng của trứng xen lẫn màu xanh thơm của hành lá và củ cải giòn sần sật cực hấp dẫn. Hương vị món ăn là sự hòa quyện vị mặn ngọt vừa phải kết hợp vị béo ngậy, mềm mịn tự nhiên của trứng cực đưa cơm.

Chúc bạn ngon miệng với món trứng xào củ cải muối chua và hành lá!