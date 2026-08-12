Ăn ức gà mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ hay mối nguy ngầm?

Ức gà là gì?

Theo Chuyên trang sức khỏe của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, ức gà là phần thịt trắng xung quanh ngực của con gà. Đây là phần nhiều thịt, ít da, chứa ít chất béo, giàu vitamin B6, không chứa carbohydrates.

Ức gà và lườn gà khác nhau như thế nào có lẽ là vấn đề được nhiều người quan tâm khi lựa chọn thịt gà cho bữa ăn của mình. Ức gà và lườn gà đều chỉ chung phần thịt nằm ở phần ngực.

Vì là phần có nhiều thịt, giàu protein nhưng chứa ít chất béo nên ức gà được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như salad ức gà, ức gà chiên/nướng, ức gà xào cùng các loại rau củ…

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của việc ăn ức gà

Giá trị dinh dưỡng của ức gà

Ức gà chứa hàm lượng đạm cao: Trong khoảng 100 gram ức gà thì có khoảng 18 gram chất đạm, đây là chất có thể xây dựng được cơ bắp khỏe mạnh giúp làm nổi bật cơ bắp cho con người, thịt chắc khỏe.

Ức gà và lườn gà đều chỉ chung phần thịt nằm ở phần ngực.

Ức gà chứa nhiều vitamin và khoáng chất: Ức gà là một loại thức ăn hữu ích trong việc ngăn ngừa được các bệnh về đục thủy tinh thể và các rối loạn da khác nhau, nó có thể làm tăng cường hệ miễn dịch cho con người, điều hòa hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các rối loạn về tim và ngăn ngừa cholesterol.

Ức gà giàu axit amin: Ức gà giàu chất tryptophan có thể giúp cho bạn thư giãn, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hay buồn chán thì bạn có thể ăn ức gà để có thể tăng cường được lượng serotonin trong não. Từ đó giúp cải thiện được tâm trạng và loại bỏ những căng thẳng, mệt mỏi.

Hàm lượng protein cao: ức gà chứa hàm lượng protein khá cao có thể giúp giảm sự mất xương, lượng phot pho trong ức gà sẽ giúp giữ cho xương và răng cùng hệ thần kinh trung ương được khỏe mạnh.

Lợi ích của việc ăn ức gà

Duy trì khối cơ bắp: Ức gà rất ngon và là top sản phẩm thịt tốt nhất để cải thiện khối lượng cơ bắp. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh.

Ức gà chứa hàm lượng protein khá cao có thể giúp giảm sự mất xương, lượng phot pho trong ức gà sẽ giúp giữ cho xương và răng cùng hệ thần kinh trung ương được khỏe mạnh.

Thúc đẩy giảm cân: Ức gà là một nguồn protein tuyệt vời và cực kỳ ít calorie. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 3 ounce (khoảng 85 g) ức gà nấu chín chỉ chứa khoảng 130 calorie.

Trong khoảng 100 gram ức gà thì có khoảng 18 gram chất đạm, đây là chất có thể xây dựng được cơ bắp khỏe mạnh giúp làm nổi bật cơ bắp cho con người, thịt chắc khỏe.

Thúc đẩy giấc ngủ khỏe mạnh: Thực phẩm tuyệt vời này chứa một loại axít amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể để ổn định tâm trạng, giảm căng thẳng và lo lắng. Nó làm tăng nồng độ carnosine và anserine trong não giúp điều trị các vấn đề về khả năng tập trung.

Tạo lập các tế bào hồng cầu: Tất cả các sản phẩm thịt đều giàu vitamin B12 vốn rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và tạo ra các dây thần kinh trong cơ thể chúng ta. Ức gà là một nguồn đáng kể vitamin này và việc ăn ức gà giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu và bệnh Crohn.

Giảm căng thẳng ô xy hóa: Sản phẩm gia cầm này có chứa selenium, là một loại chất chống ô xy hóa giúp giảm căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể. Các chất chống ô xy hóa là những hợp chất giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư, tiểu đường, đột quỵ, hen suyễn, Alzheimer và nhiều bệnh khác.

Ăn nhiều ức gà lợi hay hại?

Thông tin từ Bệnh viện Tâm Anh cho thấy, ức gà là phần của con gà và là phần có chứa nhiều thịt nhất, chứa nhiều dưỡng chất, đồng thời lại ít chất béo cho nên nó rất tốt đối với trẻ ăn dặm, người có lượng cholesterol trong máu cao và người già. Ăn ức gà ngoài cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể thì còn có thể ngăn ngừa và chữa nhiều bệnh mà con người không thể ngờ đến được.

Trước khi ăn, phi lê gà phải trải qua quá trình xử lý nhiệt tốt, vì nó có khả năng bị nhiễm khuẩn salmonella hoặc bệnh toxoplasmosis.

Ức gà là một sản phẩm đặc biệt mà thực tế không thể gây hại cho cơ thể con người. Ngoài ra các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyến khích để không cảm thấy ngán khi ăn ức gà thì tốt nhất là bạn nên chế biến chúng theo cách khác nhau như hầm, salad gà với cà chua, nấu súp rau…

Tuy nhiên, mặc dù nói ức gà chứa nhiều protein và chứa ít chất béo không có nghĩa là bạn có thể sử dụng ức gà và ăn ức gà thường xuyên và liên tục trong một thời gian lâu với hàm lượng lớn. Việc ăn quá nhiều ức gà và ăn trong thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể tích tụ nhiều cholesterol, cơ thể nhiều mỡ thừa và gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Những nhược điểm của ức gà bao gồm khả năng dư thừa protein. Quá nhiều thịt gà trong chế độ ăn có thể làm quá tải thận và gan và dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Trước khi ăn, phi lê gà phải trải qua quá trình xử lý nhiệt tốt, vì nó có khả năng bị nhiễm khuẩn salmonella hoặc bệnh toxoplasmosis.





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