10 mâm cơm nhà giúp bạn hết cảnh “hôm nay ăn gì?”

Chuyên gia lưu ý về ăn uống và gợi ý những món ăn thanh nhẹ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong tiết Lập Thu 2026 GĐXH - Khi Lập Thu 2026 bắt đầu, thời tiết có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rõ hơn, không khí có xu hướng khô. Để cơ thể dễ chịu hơn, mọi người có thể tham khảo tăng cường những món ăn thanh nhẹ này.

Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) có thói quen lưu lại những mâm cơm gia đình mình đã nấu. Không phải những món cầu kỳ hay nguyên liệu khó tìm, các mâm cơm gia đình được chị khéo léo chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc để bữa ăn có đủ món mặn, món rau và canh.

"Đến giờ nấu cơm là mở tủ lạnh ra, đứng ngắm một lúc... rồi lại đóng vào vì chẳng biết hôm nay nên nấu gì. Thế nên mình có thói quen lưu lại những mâm cơm đã nấu. Đến hôm bí món thì mở album ra xem, đỡ phải nghĩ từ đầu", chị Hương chia sẻ.

Dưới đây là 10 mâm cơm gia đình với nhiều cách kết hợp khác nhau được chị chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mọi người có thể tham khảo để cho những ngày chưa biết nấu gì.

Mâm cơm nhà 1: Cá nướng, thịt luộc, canh bầu

+ Cá chim nướng muối ớt

+ Thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm chua

+ Nộm sứa xoài xanh

+ Canh bầu nấu tôm

Không cần quá nhiều món, mâm cơm vẫn đủ vị với cá chim nướng vàng thơm, da giòn nhẹ và cay thơm vị muối ớt. Thịt ba chỉ luộc mềm ngọt ăn cùng mắm tôm chua đậm đà, trong khi nộm sứa xoài xanh đem lại vị giòn mát, chua ngọt. Bát canh bầu nấu tôm thanh nhẹ giúp cân bằng cả bữa cơm.

Mâm cơm nhà 2: Sườn xào chua ngọt, canh ngao nấu dứa

+ Sườn xào chua ngọt

+ Canh ngao nấu dứa

+ Rau củ luộc

+ Chả cốm rán

+ Cà muối

Sườn xào chua ngọt đậm đà ăn cùng canh ngao nấu dứa chua thanh, thêm đĩa rau củ luộc gồm lặc lày, ngô ngọt, cà rốt và vài miếng chả cốm rán thơm bùi. Một chút cà muối giòn giòn cũng đủ khiến nồi cơm vơi nhanh hơn.

Mâm cơm nhà 3: Gà luộc và rau củ xào tôm

Gà ta luộc

Rau củ xào tôm

Đậu phụ sốt cà chua

Canh rau củ nấu đầu, cổ, cánh gà

Cá bò rim mặn ngọt

Gà ta luộc là món quen thuộc nhưng khi kết hợp với rau củ xào tôm, đậu phụ sốt cà chua và bát canh rau củ nấu từ đầu, cổ, cánh gà, mâm cơm trở nên đủ đầy mà không quá cầu kỳ. Thêm đĩa cá bò rim mặn ngọt để ăn kèm hoặc nhâm nhi càng thêm đưa cơm.

Mâm cơm nhà 4: Nhiều món quen thuộc cho bữa cơm sum vầy

Mâm cơm có sự kết hợp giữa các món hấp, quay, chiên và canh. Tôm hấp giữ vị ngọt tự nhiên, vịt quay đậm đà, nem rán tôm thịt giòn thơm, chả mực dai giòn và bát canh rau củ nấu sườn thanh ngọt. Đây là kiểu mâm cơm thích hợp cho những ngày gia đình có đông người.

Mâm cơm 5 đậm vị biển

Sau chuyến đi Hạ Long, chị Hương tranh thủ làm một mâm cơm mang hương vị biển cho cả nhà gồm: Mực luộc cuốn bánh tráng; Chả mực Hạ Long; Canh chua mọc nấu dứa; Rau muống xào tỏi.

Mực luộc vừa chín tới được cuốn cùng bánh tráng, xoài xanh, dưa chuột và rau thơm, chấm mắm chua ngọt tỏi ớt. Chả mực Hạ Long chiên vàng ruộm, dai giòn ăn kèm. Bát canh chua mọc nấu dứa có vị chua dịu, ngọt thanh, trong khi rau muống xào tỏi giúp mâm cơm thêm tròn vị.

Mâm cơm nhà 6: Những món giản dị cho ngày hè

Bắp giò luộc; Trứng tráng hành; Canh rau mồng tơi nấu tôm; Mít ta

Bắp giò luộc chấm mắm tôm chua, trứng tráng hành vàng ươm, canh mồng tơi nấu tôm ngọt mát và đĩa mít ta thơm lừng cho món tráng miệng. Không cầu kỳ, mâm cơm vẫn có đủ món mặn, món canh và món ăn kèm.

Mâm cơm nhà 7: Giải nhiệt ngày hè

Bắp bê cuộn hấp chấm mắm nêm; Rau sống, khế, chuối xanh và bánh tráng; Bê xào sả ớt Canh bò nấu khế chua hành răm; Nem chua.

Bắp bê cuộn hấp mềm ngọt, cuốn cùng bánh tráng, rau thơm, khế và chuối xanh rồi chấm mắm nêm đậm đà. Bên cạnh đó là đĩa bê xào sả ớt thơm lừng, bát canh bò nấu khế chua thanh và vài chiếc nem chua ăn kèm. Các món có vị đậm, cay, chua được cân bằng bằng rau sống và bát canh nóng, tạo thành một mâm cơm nhiều hương vị nhưng không quá ngấy.

Mâm cơm nhà 8: Cá dứa rim mắm tỏi, canh rau ngót nấu tôm

Thịt bò xào cần tỏi, ớt chuông; Cá dứa rim mắm tỏi; Canh rau ngót nấu tôm; Dưa chuột dầm tỏi ớt; Cà muối

Cá dứa rim mắm tỏi đậm đà là món chính, ăn cùng thịt bò xào cần tỏi và ớt chuông. Bát canh rau ngót nấu tôm giúp bữa cơm có thêm vị ngọt thanh, trong khi dưa chuột dầm tỏi ớt và cà muối tạo điểm nhấn giòn, cay, chua nhẹ. Mâm cơm không có món nào quá cầu kỳ nhưng lại là kiểu kết hợp dễ áp dụng cho bữa ăn gia đình hằng ngày.

Mâm cơm nhà 9: Cá chiên, hến xúc bánh đa và canh chua

Cá diêu hồng chiên xù; Hến xúc bánh đa; Canh hến nấu chua; Nộm dưa giá và cà pháo

Toàn những món dân dã, mâm cơm này đặc biệt hợp với những ngày hè. Cá diêu hồng chiên vàng ruộm ăn cùng nước mắm chua ngọt, hến xúc bánh đa thơm, cay nhẹ, thêm bát canh hến nấu chua thanh mát và đĩa nộm dưa giá giòn tươi. Cà pháo ăn kèm càng làm tăng cảm giác đưa cơm, đúng kiểu những món quen thuộc nhưng lâu lâu ăn lại vẫn thấy ngon.

Mâm cơm 10

Từ những nguyên liệu không quá xa lạ như thịt bò, cá, rau xanh... chỉ cần thay đổi cách chế biến và kết hợp là có thể tạo nên một mâm cơm khác.

Theo chia sẻ của mẹ đảm, điều quan trọng không phải ngày nào cũng phải nấu những món mới lạ. Một bữa cơm gia đình ngon đôi khi chỉ cần có món mặn đậm đà, bát canh nóng, đĩa rau xanh và món ăn kèm hợp vị. Lưu lại những mâm cơm từng nấu cũng là một cách đơn giản để những ngày bạn bí món sẽ không phải mất quá nhiều thời gian nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, thịt mềm mọng, bên ngoài giòn khi thêm vào nước giải khát quen thuộc ngày hè GĐXH – Không chỉ là đồ uống giải nhiệt giàu vitamin C ngày hè, nước cam còn là nguyên liệu giúp món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, vị thanh dịu, thịt mềm mọng và lớp nước sốt sánh hấp dẫn.

Mách bạn cách ngâm loại quả màu nâu óng giá rẻ đang chính vụ ngon ngọt làm bài thuốc trị ho GĐXH - Không chỉ được ăn tươi, quất hồng bì được nhiều người ngâm với mật ong hoặc đường phèn để sử dụng khi ho, đau rát họng. Theo chuyên gia y học cổ truyền, nếu dùng đúng cách, quất hồng bì có nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe.



