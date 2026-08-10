10 mâm cơm nhà giúp bạn hết cảnh “hôm nay ăn gì?”
GĐXH - Có những ngày mở tủ lạnh ra vài lần vẫn không nghĩ được món gì để nấu. Cùng mẹ đảm Vũ Thu Hương lưu những mâm cơm từng làm thành một “kho ý tưởng” nhỏ, lúc bí món chỉ cần mở ra tham khảo là có ngay gợi ý.
Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) có thói quen lưu lại những mâm cơm gia đình mình đã nấu. Không phải những món cầu kỳ hay nguyên liệu khó tìm, các mâm cơm gia đình được chị khéo léo chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc để bữa ăn có đủ món mặn, món rau và canh.
"Đến giờ nấu cơm là mở tủ lạnh ra, đứng ngắm một lúc... rồi lại đóng vào vì chẳng biết hôm nay nên nấu gì. Thế nên mình có thói quen lưu lại những mâm cơm đã nấu. Đến hôm bí món thì mở album ra xem, đỡ phải nghĩ từ đầu", chị Hương chia sẻ.
Dưới đây là 10 mâm cơm gia đình với nhiều cách kết hợp khác nhau được chị chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mọi người có thể tham khảo để cho những ngày chưa biết nấu gì.
Mâm cơm nhà 1: Cá nướng, thịt luộc, canh bầu
+ Cá chim nướng muối ớt
+ Thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm chua
+ Nộm sứa xoài xanh
+ Canh bầu nấu tôm
Mâm cơm nhà 2: Sườn xào chua ngọt, canh ngao nấu dứa
+ Sườn xào chua ngọt
+ Canh ngao nấu dứa
+ Rau củ luộc
+ Chả cốm rán
+ Cà muối
Mâm cơm nhà 3: Gà luộc và rau củ xào tôm
Gà ta luộc
Rau củ xào tôm
Đậu phụ sốt cà chua
Canh rau củ nấu đầu, cổ, cánh gà
Cá bò rim mặn ngọt
Mâm cơm nhà 4: Nhiều món quen thuộc cho bữa cơm sum vầy
Mâm cơm 5 đậm vị biển
Sau chuyến đi Hạ Long, chị Hương tranh thủ làm một mâm cơm mang hương vị biển cho cả nhà gồm: Mực luộc cuốn bánh tráng; Chả mực Hạ Long; Canh chua mọc nấu dứa; Rau muống xào tỏi.
Mâm cơm nhà 6: Những món giản dị cho ngày hè
Bắp giò luộc; Trứng tráng hành; Canh rau mồng tơi nấu tôm; Mít ta
Mâm cơm nhà 7: Giải nhiệt ngày hè
Bắp bê cuộn hấp chấm mắm nêm; Rau sống, khế, chuối xanh và bánh tráng; Bê xào sả ớt Canh bò nấu khế chua hành răm; Nem chua.
Mâm cơm nhà 8: Cá dứa rim mắm tỏi, canh rau ngót nấu tôm
Thịt bò xào cần tỏi, ớt chuông; Cá dứa rim mắm tỏi; Canh rau ngót nấu tôm; Dưa chuột dầm tỏi ớt; Cà muối
Mâm cơm nhà 9: Cá chiên, hến xúc bánh đa và canh chua
Toàn những món dân dã, mâm cơm này đặc biệt hợp với những ngày hè. Cá diêu hồng chiên vàng ruộm ăn cùng nước mắm chua ngọt, hến xúc bánh đa thơm, cay nhẹ, thêm bát canh hến nấu chua thanh mát và đĩa nộm dưa giá giòn tươi. Cà pháo ăn kèm càng làm tăng cảm giác đưa cơm, đúng kiểu những món quen thuộc nhưng lâu lâu ăn lại vẫn thấy ngon.
Mâm cơm 10
Theo chia sẻ của mẹ đảm, điều quan trọng không phải ngày nào cũng phải nấu những món mới lạ. Một bữa cơm gia đình ngon đôi khi chỉ cần có món mặn đậm đà, bát canh nóng, đĩa rau xanh và món ăn kèm hợp vị. Lưu lại những mâm cơm từng nấu cũng là một cách đơn giản để những ngày bạn bí món sẽ không phải mất quá nhiều thời gian nghĩ xem hôm nay ăn gì.
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