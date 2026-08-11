Bật mí 4 cách chế biến từ loại củ giúp an thần, ổn định huyết áp đang vào mùa ngon nhất cho mâm cơm gia đình

Chuyên gia lưu ý về ăn uống và gợi ý những món ăn thanh nhẹ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong tiết Lập Thu 2026 GĐXH - Khi Lập Thu 2026 bắt đầu, thời tiết có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rõ hơn, không khí có xu hướng khô. Để cơ thể dễ chịu hơn, mọi người có thể tham khảo tăng cường những món ăn thanh nhẹ này.

Củ sen xào chua ngọt

Củ sen được đánh giá có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, trong đó giúp an thần, hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Mùa Thu là mùa của củ sen ngon nhất, có độ tươi ngon, giòn ngọt. Nếu muốn đổi vị cho mâm cơm gia đình ngày Thu, món củ sen xào chua ngọt là một lựa chọn khá đơn giản.

Theo cách làm được chị Thu Thảo (Hà Nội) chia sẻ, củ sen gọt vỏ, thái thành những lát mỏng rồi ngâm ngay vào bát nước có pha một chút giấm hoặc nước cốt chanh để không bị thâm. Sau khoảng 10 phút, vớt củ sen ra, rửa sạch, để ráo nước.

Phần nước sốt gồm nước mắm, đường, giấm, một chút nước lọc và tương ớt, khuấy đều cho gia vị hòa quyện.

Phi thơm tỏi băm, cho củ sen vào xào nhanh trên lửa lớn tới khi chuyển màu, đổ nước sốt đã pha vào. Xào tới khi nước sốt hơi sánh lại, cho hành lá, vừng rang vào. Không nên xào quá lâu bởi củ sen chín mềm sẽ mất đi độ giòn đặc trưng. Món ăn có vị chua ngọt hài hòa, củ sen giòn nhẹ, ăn cùng cơm nóng khá đưa vị.

Củ sen tươi đem trộn gỏi siêu thanh mát

Củ sen gọt vỏ, thái lát mỏng rồi rửa nhiều lần với nước để loại bỏ phần nhựa. Đun sôi một nồi nước, thêm chút muối và giấm rồi cho củ sen vào chần khoảng 30-40 giây. Ngay khi vớt ra, ngâm củ sen vào nước lạnh để giữ được độ giòn và trắng.

Phần gia vị gồm tỏi, gừng băm, ớt khô và hoa tiêu. Rưới dầu nóng lên hỗn hợp để làm dậy mùi thơm, sau đó nêm gia vị muối, đường, hạt nêm, giấm, dầu mè… khuấy đều.

Cho củ sen vào trộn cùng hỗn hợp gia vị. Cuối cùng thêm rau thơm thái nhỏ, đảo nhẹ tay để gia vị ngấm đều. Củ sen làm gỏi giữ được độ giòn sần sật, kết hợp với vị chua, cay, thơm của các loại gia vị tạo nên món ăn thanh nhẹ, dễ ăn.

Bánh củ sen lạ miệng

Củ sen cũng có thể làm thành món bánh chiên giòn, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình hoặc dùng như món ăn vặt.

Bánh củ sen

Củ sen rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành những lát mỏng đều nhau. Có thể cắt rời từng lát hoặc chẻ đôi nhưng không cắt đứt hẳn để tạo thành khoảng trống kẹp nhân.

Phần nhân gồm thịt băm, gừng băm nhuyễn, hành thái nhỏ và một quả trứng. Nêm thêm muối, hạt tiêu, nước tương, dầu hào, hạt nêm, một chút bột ngũ vị hương và khoảng một thìa bột năng rồi trộn đều các nguyên liệu.

Phần bột chiên gồm bột năng, bột mì, 2 lòng đỏ trứng gà, ít bột nở và cho thêm chút nước, dầu ăn vào trộn đều đến khi hỗn hợp sánh mịn như sữa chua. Để bột nghỉ trong lúc chuẩn bị nhồi thịt.

Kẹp một lớp thịt mỏng giữa hai lát củ sen hoặc nhồi nhân vào phần giữa nếu sử dụng cách chẻ đôi củ sen. Tiếp đó, làm nóng dầu, nhúng từng miếng củ sen đã kẹp thịt vào hỗn hợp bột rồi chiên lần đầu ở lửa vừa khoảng 3-4 phút. Khi phần vỏ bắt đầu vàng, vớt ra để ráo. Sau đó chiên lần hai ở lửa lớn thêm khoảng 1-2 phút để lớp vỏ bên ngoài vàng giòn.

Bánh củ sen thành phẩm có lớp vỏ giòn thơm, phần nhân thịt mềm ngọt, trong khi củ sen vẫn giữ được độ giòn đặc trưng. Dùng nóng cùng nước chấm chua ngọt sẽ càng hấp dẫn.

Củ sen làm chua ngọt đưa cơm ngày hè

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Đặng Kim, món củ sen làm chua ngọt được làm đơn giản với cách thức sau.

Nguyên liệu: 1kg củ sen, 350gr đường, dấm, 2 quả ớt sừng đỏ, 1 củ tỏi, muối, chanh.

Cách làm:

Củ sen gọt vỏ rồi cắt lát vừa ăn. Cho củ sen ngâm ngay vào nước có pha một chút giấm hoặc nước cốt chanh để tránh bị thâm. Rửa củ sen với nước sạch từ 2 -3 lần, vớt ra rổ để ráo nước.

Trong khi đợi, đem tỏi bóc vỏ và ớt sừng rửa sạch, cắt lát. Sau khi đã sơ chế xong chúng ta chuẩn bị cho phần nước dấm.

Dùng một cái nồi cho 1 lít dấm, đường, muối vào bắc lên bếp đun cho tới khi tan hết tạo thành một hỗn hợp chua ngọt thì tắt bếp. Tiếp tục chờ khi dấm nguội hoàn toàn, cho củ sen, tỏi, ớt vào trộn đều rồi đổ nước dấm cho ngập các nguyên liệu. Dùng một cái đĩa to đặt lên và đậy nắp cho kín, để qua đêm rồi vớt ra cho vào lọ cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần. Củ sen được ngâm dấm sẽ trắng, ăn giòn và có vị chua chua ngọt ngọt lạ miệng.

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