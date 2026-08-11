Khi mùa thu bắt đầu, nên phơi khô 4 loại rau này, bảo quản trong tủ lạnh và dùng để nấu ăn đến tận năm sau

Đầu mùa thu là một tiết khí quan trọng, đánh dấu sự dần dần chấm dứt cái nóng của mùa hè và sự xuất hiện sắp tới của mùa thu mát mẻ. Vào thời điểm này, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ và không khí bắt đầu trở nên khô hơn, tạo điều kiện lý tưởng để phơi khô thực phẩm. Phơi khô rau củ không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng mà còn mang lại hương vị độc đáo, giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông dài phía trước.

Vào thời điểm này, nên phơi khô các loại rau củ theo mùa này và bảo quản trong tủ lạnh. Chúng sẽ rất tuyệt vời để chế biến các món ăn vào mùa đông lạnh giá - càng ăn nhiều, món ăn càng ngon. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu 4 loại rau thích hợp để phơi khô và bảo quản sau khi mùa thu bắt đầu. Sau khi phơi khô, hãy đóng gói kín và đông lạnh chúng. Khi chế biến, hãy lấy chúng ra, ngâm chúng và cho vào nồi; chúng sẽ hấp thụ nước thịt và trở nên ngon hơn nữa.

Loại thứ nhất: Đậu đũa

Đậu đũa tươi giòn và mềm, trong khi đậu đũa phơi khô sẽ có độ dai hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, đậu đũa từ từ mất nước và chuyển sang màu nâu sẫm. Khi mùa đông đến, bạn có thể dùng đậu đũa phơi khô để kho cùng thịt ba chỉ, làm các món xào. Trong quá trình chế biến, mỡ từ thịt sẽ ngấm hoàn toàn vào đậu đũa khô, đồng thời hương thơm đặc trưng của đậu đũa khô thấm vào thịt, khiến mỗi miếng ăn đều khó quên.

Cách làm đậu đũa phơi khô

1. Chọn những quả đậu dài non, không sâu và không rỗng ruột. Loại bỏ những quả già, cứng hoặc úa vàng, vì chúng sẽ trở nên dai và không ngon sau khi sấy khô. Cắt bỏ phần cuống cứng của đậu đũa, rửa sạch nhiều lần rồi để ráo nước hoàn toàn (đậu ướt dễ bị thối hơn khi phơi nắng).

2. Chần sơ - bước quan trọng giúp lá giữ được màu xanh tươi, ngăn ngừa côn trùng và kéo dài thời hạn sử dụng. Đun sôi một nồi nước lớn, sau đó cho thêm một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu ăn. Cho cả bó đậu xanh vào nồi và chần trong 1.5 đến 2 phút, hoặc cho đến khi chúng chuyển sang màu xanh đậm hơn. Ngay lập tức đổ nước lạnh/nước đá vào để làm nguội, giữ màu xanh tươi và ngăn không cho nó bị nhão.

3. Phơi khô: Vắt hết nước và trải đều đậu đũa lên lưới, thanh tre hoặc giá phơi sạch; không chất chồng chúng lên nhau. Phơi nắng trong 2-3 ngày: Phơi nắng ngoài trời vào ban ngày, nhưng mang vào trong nhà vào buổi tối, vì độ ẩm ban đêm sẽ khiến đồ bị chua và mốc. Khi đậu đũa teo lại và giòn, dễ gãy khi uốn cong, không có lõi mềm và không còn độ ẩm bên trong là đã đạt.

Loại thứ 2: Cà tím

Cà tím tươi mềm và ngon, nhưng chúng lại có hương vị độc đáo sau khi được phơi khô. Cà tím được cắt thành sợi và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để tạo ra cà tím khô, sau đó thành phẩm có thể được dùng để hầm sườn heo, hấp cùng sườn, làm món xào vào mùa đông. Cà tím khô hấp thụ hoàn toàn nước dùng từ thịt, trở nên mềm, ngon và mọng nước. Với mỗi miếng ăn, hương thơm đậm đà của thịt heo và hương thơm khô của cà tím hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một trải nghiệm hương vị phong phú và tuyệt vời.

Cách làm cà tím khô

1. Hãy chọn những quả cà tím bánh tẻ (không quá non, không quá già), dài, màu tím trước, vì chúng có vỏ mỏng, thịt dày và ít nước; tránh chọn cà tím non vì chúng sẽ bị quá khô sau khi phơi. Không cần gọt vỏ. Rửa sạch cà tím và thái thành từng dải dài; lát tròn hoặc lát chéo dày 0.8-1 cm. Nếu thái quá mỏng, chúng sẽ dễ bị gãy khi phơi nắng; nếu thái quá dày, chúng sẽ khó khô hoàn toàn. Không nên ngâm cà tím trong nước sau khi thái để tránh hấp thụ nước sống và bị thâm đen.

2. Đun sôi nước trong nồi, chần cà tím trong khoảng 1 phút vớt ra rồi rải các lát cà tím hấp/chần được xếp thành một lớp duy nhất trên tấm lưới hoặc chiếu tre, không chồng lên nhau. Hãy phơi lá dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 ngày, lật mặt lá một lần trong khoảng thời gian đó. Hãy nhớ mang chúng về nhà vào buổi tối, vì sương đêm vào mùa hè thu dễ khiến chúng dễ bị chua và mốc khi ẩm ướt; vào những ngày nhiều mây, hãy để chúng khô tự nhiên ở nơi thoáng gió trước, rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời vào ngày nắng.

Cà tím có vỏ nhăn nheo và mỏng, chắc khi chạm vào, không dễ bị mềm khi uốn cong, không có lõi ẩm hoặc mềm.

Loại thứ 3: Hoa hiên

Hoa hiên sau khi được phơi khô, chất colchicine bị phân hủy và phá hủy, khiến chúng an toàn để ăn. Hơn nữa, hoa loa hiên khô dễ bảo quản hơn, cho phép mọi người thưởng thức món ngon mùa hè này vào các mùa khác nhau.

Cách làm hoa hiên khô

1. Lựa chọn và xử lý sơ bộ nguyên liệu (bước đầu tiên trong quá trình giải độc). Ưu tiên chọn những nụ hoa màu vàng, căng mọng và chưa nở. Loại bỏ nhị hoa (bước quan trọng): Bẻ nụ hoa và loại bỏ tất cả các nhị hoa màu vàng có đầu đen ở giữa, vì chất độc tập trung nhiều nhất ở nhị hoa. Rửa sạch bằng để loại bỏ bụi bẩn và côn trùng nhỏ, sau đó để ráo nước trên bề mặt.

Phương pháp thanh lọc và chế biến: Hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó dàn đều các bông hoa loa kèn vào xửng hấp. Hấp trên lửa lớn trong 4-5 phút, cho đến khi nụ hoa mềm, hơi rủ xuống và chuyển sang màu vàng nhạt; tắt bếp ngay lập tức. Mở nắp để xả khí, sau đó lấy ra và trải đều cho nguội hoàn toàn rồi phơi dưới ánh nắng gay gắt, lật mặt mỗi nửa ngày, nó sẽ khô nhanh và đều nhờ nhiệt.

Sau khi phơi khô hãy chia nhỏ nguyên liệu thành từng phần nhỏ và cho vào túi nhựa kín, ép hết không khí ra ngoài. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát sẽ để được trong khoảng 6 tháng. Cho vào ngăn đá tủ lạnh, sản phẩm sẽ không bị côn trùng xâm nhập hoặc thay đổi hương vị trong vòng một năm.

Loại thứ 4: Bí đao

Cuối mùa hè và đầu thu là thời điểm lý tưởng để phơi khô bí đao. Bí đao có hàm lượng nước cao và giá cả phải chăng. Sau khi phơi khô, vị ngọt của chúng đậm đặc hơn, và có kết cấu dai và thơm ngon. Chúng ngon hơn bí đao tươi khi dùng trong món canh hoặc món hầm.

1. Nên chọn bí đao già vì chúng có vỏ cứng, thịt dày và ít nước hơn, do đó ít bị thối rữa sau khi phơi khô; bí đao non có quá nhiều nước và khó phơi khô. Gọt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, loại bỏ hạt và phần ruột quả. Cắt thành những lát mỏng đều nhau, dày khoảng 2-3mm. Nếu lát quá mỏng, chúng sẽ dễ bị gãy nát; nếu quá dày, chúng sẽ không khô hoàn toàn.

2. Trải đều các lát bí đao đã thái mỏng thành một lớp trên tấm lưới hoặc các dụng cụ phơi bằng tre, không được chồng lên nhau hoặc dính vào nhau. Không cần ướp hoặc luộc, để ráo nước trên bề mặt và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, thích hợp cho những ngày nắng. Phơi nắng gắt, lật úp một lần mỗi ngày vào buổi trưa để đảm bảo khô đều cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó sẽ khô hoàn toàn trong vòng 2-3 ngày dưới trời nắng. Những lát dưa trở nên mỏng, trong suốt, giòn và nhẹ, không bị mềm khi uốn cong, và không có vị ngọt dính.

Mùa thu đến, đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để phơi khô rau củ và các loại thực phẩm khô khác. Phơi khô và bảo quản 4 loại rau củ này để chuẩn bị một bữa ăn ấm áp và ngon miệng cho mùa đông lạnh giá, cho phép chúng ta tận hưởng trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ngay cả trong mùa đông.