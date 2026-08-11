Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất

"Gia đình nhỏ của mình gồm 4 thành viên: hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán". Chị Mạc Xuân Nguyệt chia sẻ.

6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

7 mâm cơm gia đình đặc biệt níu giữ tuổi thơ con GĐXH - Mùa hè năm nay, tôi đã làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để thực hiện: để các con vào bếp nhiều hơn.

Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca gây chú ý GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.