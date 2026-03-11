Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim Tết trăm tỷ

Chỉ trong vài năm, Trấn Thành đã trở thành một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh Việt Nam. Bắt đầu từ "Bố già" (năm 2021), "Nhà bà Nữ" (năm 2023), "Mai" (năm 2024), "Bộ tứ báo thủ" (năm 2025) đến phim mới nhất là "Thỏ ơi!! "đều có doanh thu trên 300 tỷ đồng, liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng mùa phim Tết cạnh tranh lớn nhất trong năm.

Tính đến thời điểm chiều 11/3, bộ phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành hiện đang chiếu tại rạp đã có doanh thu 439 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu. Như vậy, chỉ trong vòng 5 mùa Tết liên tiếp, Trấn Thành đã viết nên một chương mới cho điện ảnh Việt khi toàn bộ 5 phim nam đạo diễn ra mắt dịp đầu năm đều gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, phần lớn vượt xa mốc 300 tỷ đồng và đồng loạt góp mặt trong bảng xếp hạng những phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Những bộ phim đạt doanh thu phòng vé hàng trăm tỷ của Trấn Thành.

Mỗi dự án không chỉ tạo dấu ấn doanh thu mà còn giúp nam nghệ sĩ thiết lập cột mốc chưa từng có, một đạo diễn sở hữu 5 phim Tết cùng lúc nằm trong top 10 doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt. Chuỗi 5 mùa Tết liên tiếp có phim trăm tỷ, trong đó nhiều phim vượt mốc 300 - 500 tỷ đồng là thành tích chưa từng có tiền lệ với một đạo diễn tại Việt Nam. Tổng doanh thu 5 phim Tết đã vượt mốc 2.100 tỷ đồng. Kỷ lục này phản ánh sự thay đổi của thị trường khi khán giả sẵn sàng ủng hộ phim nội nếu được đánh trúng cảm xúc và chiến lược phát hành đúng thời điểm.



Dù còn gây tranh cãi sau mỗi bộ phim, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Trấn Thành đã tạo luồng gió mới cho rạp phim. Thể loại phim Việt ngày càng đa dạng và tạo được nhiều kỷ lục doanh thu, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với phim ngoại trên sân nhà. Đó cũng là khao khát lớn nhất của Trấn Thành khi bước vào sản xuất phim. Anh mong muốn làm được những bộ phim hay, chỉn chu, nhiều màu sắc để làm nhân tố thúc đẩy để mọi người trong ngành nâng cao chất lượng phục vụ khán giả, góp phần phát triển điện ảnh Việt.

Đạo diễn Trấn Thành trong sự kiện ra mắt phim "Thỏ ơi!!".

Đạo diễn Trấn Thành là ai?

Trấn Thành sinh năm 1987 và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 19 tuổi. Nam đạo diễn, diễn viên Trấn Thành hiện tại là cái tên quyền lực nhất showbiz Việt, với gia tài phim doanh thu nghìn tỷ và sở hữu các trang mạng xã hội hàng chục triệu người theo dõi... Anh từng theo học tại Trường cấp 3 Hùng Vương, rồi sau đó đỗ vào Khoa Diễn viên, Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) năm 18 tuổi.

Từ năm 2010, sau một vài năm đóng phim truyền hình, Trấn Thành bắt đầu tham gia các phim điện ảnh. Lúc này, anh chỉ đóng những vai nhỏ ít người nhớ đến trong các phim "nhảm" như "Công chúa teen" và "Ngũ hổ tướng" (đạo diễn Lê Lộc) và "Em hiền như ma sơ" (đạo diễn Hoàng Thiên Trụ), "Gia sư nữ quái" (Lê Bảo Trung), "Hai Lúa" (Lê Quang Hưng), "Bí mật lại bị mất" (Lý Hải - Nhật Cường)….

Trấn Thành từng có nhiều năm liền "phủ sóng" trên các chương trình truyền hình.

Trong vai trò MC, anh dẫn dắt duyên dáng, hóm hỉnh, tạo kết nối tốt giữa dàn thí sinh, giám khảo và khán giả. Năm 2013, anh được trao dẫn The Voice Kids – show truyền hình thực tế dành cho các gương mặt ca nhạc nhí. Sau đó, Trấn Thành phủ sóng dày đặc trên tivi với các show truyền hình thu hút khán giả anh còn nhẵn mặt trên tivi ở các gameshow, talkshow khác như "Hội ngộ danh hài", "Hoán đổi", "Thử thách người nổi tiếng", "Giọng ca bí ẩn", "Giọng ải giọng ai", "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5"…

Hôn nhân hạnh phúc của Trấn Thành và Hari Won

Về đời tư, Trấn Thành và Hari Won công khai yêu nhau vào đầu năm 2016. Đây cũng là thời điểm cả hai hợp tác chung trong dự án "Bệnh viện ma". Sau 11 tháng công khai hẹn hò, cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới đẹp như cổ tích và thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Trong ngày trọng đại của mình, Trấn Thành đã bật khóc vì xúc động, anh cũng liên tục ôm hôn Hari Won đầy ngọt ngào.

Trấn Thành và Hari Won viên mãn trong hôn nhân và sự nghiệp.

Hari Won sau khi kết hôn Trấn Thành được nhận xét có cuộc sống hạnh phúc vì chồng trẻ yêu chiều. Trấn Thành thường xuyên tặng những món quà giá trị cho vợ, thậm chí còn tự tổ chức những chuyến đi chơi "hâm nóng" tình yêu của 2 người. Trong 9 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn chưa có con. Trước những vấn đề này, cả hai ít nhắc đến và giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Với Hari Won, cô vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ. Ngoài ra, sự động viên của Trấn Thành cũng là động lực giúp nữ ca sĩ bình tĩnh vượt lên mọi biến cố.



Cặp đôi thường xuyên có chuyên du lịch "hâm nóng" tình cảm.

Dù có sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc, song cặp đôi Trấn Thành và Hari Won chưa có con vẫn nhận được sự quan tâm, tiếc nuối từ người hâm mộ. Nhiều khán giả thường xuyên chia sẻ, động viên và gửi lời chúc cặp đôi sớm hiện thực hóa mong ước có con.

