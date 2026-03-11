Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Sau nhiều tập phim chỉ xuất hiện qua cuộc gọi điện thoại của Trung tá Minh Kiên, danh tính người yêu cũ của Minh Kiên trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn" đã chính thức lộ diện. Đó chính là nữ diễn viên Thùy Anh với vai diễn Hà Lê.

Diễn viên Thùy Anh đã hé lộ về vai diễn mới nhất của mình: "Một mối quan hệ cũ quay trở lại đó là vì chưa hết duyên… và drama lên".

Diễn viên Thùy Anh sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn".

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng hào hứng chia sẻ những hình ảnh hậu trường thú vị. Thùy Anh xuất hiện rạng rỡ, thân thiện bên cạnh các đồng nghiệp và ê-kíp sản xuất.

Đáng chú ý, tạo hình của Hà Lê trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi. Gu thời trang thanh lịch, hiện đại của Thùy Anh cho thấy sự chuẩn bị của cô cho vai diễn này. Cô còn hé lộ hậu trường mặt mũi bẩn thỉu do hóa trang và hết mình diễn xuất ở hiện trường làm phim.

Ảnh hậu trường của Thùy Anh và các diễn viên trong phim "Không giới hạn".

Trong những tập phát sóng gần đây, cái tên Hà Lê được khán giả chú ý nhiều khi cô thường được Minh Kiên và Tùng nhắc đến. Bởi vậy, sự xuất hiện chính thức của cô ở thời điểm hiện tại không chỉ là một sự tình cờ mà dường như còn ẩn chứa những mục đích riêng, khiến chuyện tình yêu của Minh Kiên và Lam Anh có thể bị chao đảo.

Khán giả đang đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của các nhân vật xung quanh khi đối mặt với Hà Lê.

Thùy Anh trước và sau phân cảnh diễn xuất ở hiện trường.

Diễn viên Thùy Anh sinh năm 1995 được khán giả biết đến đầu tiên qua vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dạng sitcom mang tên "Bộ tứ 10A8" ở thời điểm phát sóng từ những năm 2009-2010, khi đó Thùy Anh mới chỉ 14 tuổi nhưng đã được đạo diễn giao cho vai chính. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng diễn xuất tự nhiên của Thùy Anh đã được khán giả trẻ vô cùng yêu thích. Bộ phim cũng trở thành cơn sốt trong giới trẻ lúc bấy giờ.

Sau Bộ tứ 10A8, bẵng đi một thời gian, Thùy Anh trở lại với phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Sau bộ phim, Thùy Anh cũng chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Cô phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, tham gia show trải nghiệm.

Diễn viên Thùy Anh.

Mấy năm trở lại đây, Thùy Anh mới quay lại với phim truyền hình khi góp mặt trong "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng", "Đừng nói khi yêu", "Chúng ta của 8 năm sau"...

