Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Thứ tư, 17:30 11/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Thùy Anh trong vai Hà Lê là người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn" mang đến sự bất ngờ, kịch tính.

Sau nhiều tập phim chỉ xuất hiện qua cuộc gọi điện thoại của Trung tá Minh Kiên, danh tính người yêu cũ của Minh Kiên trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn" đã chính thức lộ diện. Đó chính là nữ diễn viên Thùy Anh với vai diễn Hà Lê. 

Diễn viên Thùy Anh đã hé lộ về vai diễn mới nhất của mình: "Một mối quan hệ cũ quay trở lại đó là vì chưa hết duyên… và drama lên". 

Diễn viên thùy Anh trở lại với vai Hà Lê trong Không giới hạn đầy bất ngờ - Ảnh 1.
Diễn viên thùy Anh trở lại với vai Hà Lê trong Không giới hạn đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Diễn viên Thùy Anh sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn".

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng hào hứng chia sẻ những hình ảnh hậu trường thú vị. Thùy Anh xuất hiện rạng rỡ, thân thiện bên cạnh các đồng nghiệp và ê-kíp sản xuất.

Đáng chú ý, tạo hình của Hà Lê trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi. Gu thời trang thanh lịch, hiện đại của Thùy Anh cho thấy sự chuẩn bị của cô cho vai diễn này. Cô còn hé lộ hậu trường mặt mũi bẩn thỉu do hóa trang và hết mình diễn xuất ở hiện trường làm phim. 

Diễn viên thùy Anh trở lại với vai Hà Lê trong Không giới hạn đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Ảnh hậu trường của Thùy Anh và các diễn viên trong phim "Không giới hạn".

Trong những tập phát sóng gần đây, cái tên Hà Lê được khán giả chú ý nhiều khi cô thường được Minh Kiên và Tùng nhắc đến. Bởi vậy, sự xuất hiện chính thức của cô ở thời điểm hiện tại không chỉ là một sự tình cờ mà dường như còn ẩn chứa những mục đích riêng, khiến chuyện tình yêu của Minh Kiên và Lam Anh có thể bị chao đảo. 

Khán giả đang đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của các nhân vật xung quanh khi đối mặt với Hà Lê.

Diễn viên thùy Anh trở lại với vai Hà Lê trong Không giới hạn đầy bất ngờ - Ảnh 4.
Diễn viên thùy Anh trở lại với vai Hà Lê trong Không giới hạn đầy bất ngờ - Ảnh 5.

Thùy Anh trước và sau phân cảnh diễn xuất ở hiện trường. 

Diễn viên Thùy Anh sinh năm 1995 được khán giả biết đến đầu tiên qua vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dạng sitcom mang tên "Bộ tứ 10A8" ở thời điểm phát sóng từ những năm 2009-2010, khi đó Thùy Anh mới chỉ 14 tuổi nhưng đã được đạo diễn giao cho vai chính. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng diễn xuất tự nhiên của Thùy Anh đã được khán giả trẻ vô cùng yêu thích. Bộ phim cũng trở thành cơn sốt trong giới trẻ lúc bấy giờ. 

Sau Bộ tứ 10A8, bẵng đi một thời gian, Thùy Anh trở lại với phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Sau bộ phim, Thùy Anh cũng chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Cô phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, tham gia show trải nghiệm.

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai? - Ảnh 4.

Diễn viên Thùy Anh.

Mấy năm trở lại đây, Thùy Anh mới quay lại với phim truyền hình khi góp mặt trong "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng", "Đừng nói khi yêu", "Chúng ta của 8 năm sau"...

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hộiMinh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng "mẹ chồng tương lai"Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Cùng chuyên mục

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh mới đây đã khiến khán giả sốc khi rao bán căn hộ chung cư cao cấp có giá trị hơn chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng phim giờ vàng nhưng kín tiếng về đời tư này lại khiến khán giả tò mò.

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Đã lâu mẹ ruột của “búp bê” Thanh Thảo không xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bà, Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc mừng mẹ đang sinh sống tại Mỹ.

Xem nhiều

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Giải trí
'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa
Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'

Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'

Giải trí
Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top