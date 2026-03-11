Mới nhất
Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thứ tư, 11:59 11/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Bước chân vào đời", Quân (Huỳnh Anh) đưa Thương (Quỳnh Kool) đi ăn vặt, anh ngỏ lời mời cô tham gia sinh nhật mẹ mình. Quân cho biết, năm nay, mẹ anh tổ chức đơn giản, chỉ có gia đình và bà muốn mời Thương.

Quân muốn bạn gái đến vì với anh, Thương là người quan trọng. Tuy nhiên, Thương tỏ ra ngập ngừng vì cô chưa sẵn sàng. Còn Quân lại muốn nhân cơ hội này để bạn gái và mẹ thân nhau hơn.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' - Ảnh 1.

Quân ngỏ lời mời Thương tới dự sinh nhật của mẹ. Ảnh VTV

Thương tiếp tục công việc chăm sóc theo giờ cho Trần Lâm (Mạnh Trường) tại bệnh viện, nhưng cô không hề e ngại hay bận tâm trước những lời mỉa mai của Lâm như cách anh vẫn thường nói. Biết Thương đang hẹn hò với Quân (Huỳnh Anh), Lâm liền hỏi thăm chuyện yêu đương và khen em họ mình "hiền lành, ngoan ngoãn, đẹp trai, trong sáng, chưa biết mùi đời đâu".

Lâm còn dặn Thương rằng nếu cô yêu Quân thật lòng thì hãy tin Quân. Lời nhắc nhở này của Lâm dường như đang ngầm ám chỉ tới mẹ Quân, người phản đối tình yêu của con trai và Thương.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' - Ảnh 2.

Trần Lâm đưa ra lời khuyên cho Thương khi biết cô đang yêu Quân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Hưng và người em cùng quê tình cờ nhìn thấy Trang (Ngọc Thủy) đang đi ăn với một thanh niên lạ mặt nên cho rằng cô đang hẹn hò. Người em của Hưng rất bất bình vì cho rằng Trang là người yêu của Hưng mà lại lén lút đi hẹn hò. Tuy nhiên, Hưng phủ nhận anh và Trang không phải người yêu của nhau. Đồng thời, Hưng yêu cầu người em: "Từ bây giờ trở đi, thấy Trang đi chơi với ai, cấm lại gần, cấm làm phiền".

Dù miệng nói vậy nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của Hưng, ai cũng có thể nhận ra anh đang "cay" và đang ghen nhưng vẫn nén lại cảm xúc của bản thân vì người con gái mình thương.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' - Ảnh 3.

Hưng đã tận mắt thấy Trang đang ngồi ăn với người đàn ông khác. Ảnh VTV

Chuyện Hưng có tình cảm với Trang ai cũng biết và tất nhiên cả Trang cũng biết. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Trang tranh thủ lợi dụng, nhờ vả Hưng đủ việc dù bản thân cô không có tình cảm với anh. Ngay cả việc Trang lập kế hoạch tiếp cận và thuyết phục CEO Trần Lâm bằng nhan sắc, Hưng không thể không ghen nhưng anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Trang bất cứ khi nào cô cần.

Tập 9 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 11/3 trên VTV3.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' - Ảnh 4.Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' - Ảnh 5.Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 - năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng 16/3 trên VTV3.

