Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội
GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 "Không giới hạn", sau vụ cứu người ở nhà máy hóa chất bị cháy, Trung tá Minh Kiên trở thành anh bộ đội "soái ca" trong lòng rất nhiều người. Đã có một số người hâm mộ, trong đó có các cô gái trẻ xinh đẹp tới tận cổng đơn vị để chờ gặp và chụp với Minh Kiên một kiểu ảnh kỷ niệm.
Tuy nhiên, một thời gian sau, mạng xã hội lan truyền một video nói về Minh Kiên, điều đặc biệt nội dung trong video đã được cắt ghép rất chuyên nghiệp và không đúng sự thật. Đoạn video tố cáo việc anh từng nói với bạn gái rằng anh không thích sự quan tâm của mọi người, cảm thấy bị làm phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống.
Từ đó, người ta bắt đầu đặt nghi vấn liệu hành động anh hùng cứu người của anh chỉ là "diễn", hay anh đang cố gắng cứu người để chuộc lại lỗi lầm "đã hại người trong quá khứ".
Sự việc này nhiều khả năng do nhóm Phương Trang - Khải Phong tạo ra. Bởi trước đó, tại hang ổ bí mật của mình, Phong đã hứa hẹn với Trang sẽ tạo ra một bất ngờ lớn.
Hơn nữa, toàn bộ những người có liên quan đến Minh Kiên như Lợi, Linh hay Lam Anh đều nằm trong nhóm bị theo dõi của Khải Phong. Hai người này còn tổ chức một căn cứ bí mật với nhiều thiết bị hiện đại để thực hiện các kế hoạch của mình.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Linh chê Lợi lạnh lùng, không tình cảm nên vùng vằng nói muốn "đường ai nấy đi". Thế nhưng Lợi vẫn tỏ ra dửng dưng, sau đó đột nhiên tiến lại gần Linh khiến cô bối rối.
Tập 23 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 11/3 trên VTV1.
