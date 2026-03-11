Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Thứ tư, 14:32 11/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 "Không giới hạn", sau vụ cứu người ở nhà máy hóa chất bị cháy, Trung tá Minh Kiên trở thành anh bộ đội "soái ca" trong lòng rất nhiều người. Đã có một số người hâm mộ, trong đó có các cô gái trẻ xinh đẹp tới tận cổng đơn vị để chờ gặp và chụp với Minh Kiên một kiểu ảnh kỷ niệm.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 1.

Nhiều cô gái trẻ đã tới tận đơn vị của anh để xin chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Ảnh VTV

Tuy nhiên, một thời gian sau, mạng xã hội lan truyền một video nói về Minh Kiên, điều đặc biệt nội dung trong video đã được cắt ghép rất chuyên nghiệp và không đúng sự thật. Đoạn video tố cáo việc anh từng nói với bạn gái rằng anh không thích sự quan tâm của mọi người, cảm thấy bị làm phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống. 

Từ đó, người ta bắt đầu đặt nghi vấn liệu hành động anh hùng cứu người của anh chỉ là "diễn", hay anh đang cố gắng cứu người để chuộc lại lỗi lầm "đã hại người trong quá khứ".

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 2.

Minh Kiên đối diện với tin đồn nhằm hạ uy tín, hình ảnh của anh. Ảnh VTV

Sự việc này nhiều khả năng do nhóm Phương Trang - Khải Phong tạo ra. Bởi trước đó, tại hang ổ bí mật của mình, Phong đã hứa hẹn với Trang sẽ tạo ra một bất ngờ lớn. 

Hơn nữa, toàn bộ những người có liên quan đến Minh Kiên như Lợi, Linh hay Lam Anh đều nằm trong nhóm bị theo dõi của Khải Phong. Hai người này còn tổ chức một căn cứ bí mật với nhiều thiết bị hiện đại để thực hiện các kế hoạch của mình.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 3.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 4.

Phương Trang và Khải Phong nhiều khả năng đứng sau vụ hạ uy tín Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Linh chê Lợi lạnh lùng, không tình cảm nên vùng vằng nói muốn "đường ai nấy đi". Thế nhưng Lợi vẫn tỏ ra dửng dưng, sau đó đột nhiên tiến lại gần Linh khiến cô bối rối.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 5.

Linh không muốn thấy Lợi là một người lạnh lùng với bạn gái. Ảnh VTV

Tập 23 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 11/3 trên VTV1.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 6.Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Minh Kiên và tin đồn thất thiệt trong tập 23 không giới hạn gây xôn xao - Ảnh 7.Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 - năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng 16/3 trên VTV3.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

Cùng chuyên mục

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'

Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình và được Lam Anh chấp nhận tình cảm, tuy nhiên sóng gió đã đến khi lộ chuyện anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Lam Anh vì quá lo lắng cho Trung tá Minh Kiên nên không kìm lòng được mà chạy tới ôm anh ngay sau khi anh ra khỏi nhà máy.

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX" của Phạm Văn Hưng vừa giành Giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2026. Cùng với đó, 3 cuốn sách khác của Nhã Nam cũng gây chú ý tại Lễ trao giải năm nay.

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 9/3, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao giải cho 22 tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 – 11/3/2026).

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.

Xem nhiều

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Xem - nghe - đọc
CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Xem - nghe - đọc
Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Xem - nghe - đọc
Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top