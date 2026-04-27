Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"

Có ai giống tôi không? Rõ ràng là một "tâm hồn ăn uống" chính hiệu, nhưng khổ nỗi lại cực kỳ ngại việc đứng bếp xào nấu.

Cứ hễ vào bếp là lại lo cầm chảo thì mỏi tay, khói dầu thì ám vào da mặt nóng bừng, nấu xong một bữa là người cứ ám mùi thức ăn, chẳng còn hứng thú để ăn uống gì nữa. Nhưng cái bụng thì vẫn thèm, cứ muốn được ăn món gì đó tươi tắn, thanh mát mà lại phải cực kỳ đưa cơm. Vậy phải làm sao?

Đừng lo nhé! Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.

Không cần đảo chảo, không cần canh lò, toàn bộ quá trình chỉ mất 5 phút là xong. Ngồng tỏi giòn sần sật, thơm nồng vị tỏi, trộn lên là có thể dọn ra bàn ngay. Ăn cùng cháo, cơm trắng hay làm món nhắm nhâm nhi đều tuyệt hảo. Mỗi lần làm món này, mỗi người nhà tôi lại phải ăn thêm một bát cơm, đến cả tụi trẻ con vốn lười ăn rau cũng phải gắp lia lịa.

Tháng 4 chính là thời điểm ngồng tỏi tươi ngon nhất, giòn tan, ngọt thanh, không bị xơ hay cứng như loại trái mùa. Nếu trước đây bạn chỉ biết mang ngồng tỏi đi xào thịt hay xào trứng, thì tin tôi đi, món trộn này sẽ mang đến một phong vị hoàn toàn khác. Món ăn vừa giữ nguyên cái giòn nguyên bản, hòa quyện với nước sốt tỏi ớt thơm lừng, ăn bao nhiêu cũng không ngán mà lại cực kỳ thanh nhiệt, rất hợp cho mùa hè.

Nhiều bạn nói tự làm món này hay bị dai, không thấm gia vị hoặc bị nồng mùi tỏi sống. Bí quyết thực ra chỉ nằm ở hai bước: Cách xử lý ngồng tỏi và công thức nước sốt "vạn năng". Cùng bắt tay vào làm nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Ngồng tỏi tươi: 500g (chọn loại non, bấm móng tay vào thấy giòn, dễ gãy).

Tỏi: 1 củ lớn (linh hồn của món ăn nên đừng tiết kiệm nhé).

Ớt hiểm: 3-4 quả (có thể thay bằng ớt ngọt nếu không ăn được cay).

Gia vị: 3 thìa nước tương, 2 thìa giấm đen, 1 thìa dầu hào, nửa thìa đường, một chút muối, 1 thìa dầu mè.

Các bước thực hiện chi tiết:

Bước 1: Xử lý ngồng tỏi sao cho giòn ngon, không bị dai

Đa số mọi người thường mang đi chần nước sôi ngay, nhưng làm vậy ngồng tỏi dễ bị mềm nhũn.

Cắt bỏ phần gốc già và nụ hoa phía trên, chỉ giữ lại phần thân non nhất. Rửa sạch, để ráo nước.

Cắt ngồng tỏi thành từng đoạn dài khoảng 5cm đều nhau để thấm gia vị tốt hơn.

Điểm mấu chốt: Cho ngồng tỏi vào bát, thêm 1 thìa muối, bóp đều và để ướp trong 15 phút. Việc này giúp rút bớt nước thừa (tạo độ giòn) và khử bớt vị hăng cay của tỏi sống.

Sau 15 phút, bạn sẽ thấy cành tỏi đã tiết ra rất nhiều nước. Đổ bỏ nước đó, sau đó rửa sạch cành tỏi bằng nước đun sôi để nguội để loại bỏ lượng muối thừa trên bề mặt. Vắt hết nước ra khỏi cành tỏi và cho vào đĩa để dùng sau.

Việc vắt hết nước cũng rất quan trọng; nếu không, mầm tỏi sẽ bị nhão, nước sốt sẽ không bám vào thành phần và hương vị sẽ nhạt nhẽo.

Bước 2: Pha nước sốt tỏi ớt "thần thánh"

Tỏi băm nhỏ, ớt thái khoanh cho vào bát.

Đun nóng 2 thìa dầu ăn đến khi bốc khói thì tắt bếp, dội ngay vào bát tỏi ớt. Tiếng "xèo xèo" vang lên cũng là lúc mùi thơm của tỏi được kích hoạt tối đa.

Thêm nước tương, giấm, dầu hào, đường, dầu mè vào khuấy đều. (Lưu ý: Ngồng tỏi đã ướp muối nên hãy nếm thử trước khi cho thêm muối vào nước sốt).

Bước 3: Trộn và thưởng thức

Rưới nước sốt lên ngồng tỏi, trộn đều. Để yên khoảng 5 phút cho thấm vị là có thể thưởng thức. Nếu có thời gian, hãy cho vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút, món ăn sẽ càng giòn và mát lạnh, cực phẩm cho ngày nắng nóng!

Lời kết: Nếu bạn cũng yêu thích những món ngon dân dã, nhanh gọn như thế này, đừng quên theo dõi mình nhé! Mình sẽ thường xuyên chia sẻ những công thức món ăn "5 phút" không cần xào nấu, giúp bạn thảnh thơi làm đầu bếp tại gia mà vẫn có những bữa cơm đậm đà hương vị.