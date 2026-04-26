Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngon
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Rau đắng còn gọi rau xương cá, mọc hoang nhiều ở nước ta. Không cần trồng và không tốn công chăm sóc, loại rau này vẫn sinh trưởng mạnh mẽ trong mùa nắng nóng.
Ở nước ta có 2 loại rau đắng là rau đắng đất và rau đắng biển. Trong y học, chúng được dùng như thuốc bổ trợ cho sức khỏe, dùng ăn sống hoặc hoặc sấy khô như nhiều loại thảo dược khác.
Rau đắng có các thành phần gồm tinh dầu, oxalic, axit silicic, các axit amin…
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y thành phố Hà Nội), trong y học cổ truyền Việt Nam, rau đắng biển có tính mát, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, lợi tiểu. Các thành phần trong rau đắng cũng hỗ trợ tốt cho hệ thần kinh, điều hòa huyết áp và hô hấp.
Theo chuyên gia, rau đắng có khả năng hỗ trợ đào thải độc tố qua đường nước tiểu và giúp thanh lọc cơ thể. Vì vậy, loại rau này có thể phù hợp với người gặp các vấn đề về đường tiết niệu, gan hoặc táo bón.
Các hợp chất trong rau đắng cũng có thể hỗ trợ giảm các tình trạng viêm như gout, viêm khớp và các bệnh lý viêm nhiễm khác. Ngoài ra, chúng còn giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ.
Rau đắng đất có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã như rau đắng xào tỏi, lẩu cá kèo rau đắng, canh rau đắng nấu tôm, thịt… Loại rau này cũng thường được dùng để nhúng lẩu, nấu canh cá lóc, cá đồng hoặc chấm kho quẹt đều rất ngon.
Món ngon với rau đắng nên làm
Rau đắng nấu tôm
Nguyên liệu: 1 mớ rau đắng; 100gr tôm, thịt; các loại gia vị.
Cách làm: Rau đắng rửa sạch, cắt đoạn khoảng 3cm, để ráo nước. Tôm bóc vỏ, rửa sạch, ướp gia vị cho ngấm.
Cho tôm, thịt vào xào săn, thêm lượng nước sôi vừa đủ. Khi nước sôi lại, cho rau đắng vào nấu vài phút để giữ màu xanh, nêm lại gia vị vừa miệng là được.
Nấu canh rau đắng đất với cá đồng
Rửa sạch rau đắng, để ráo. Cá đồng làm sạch. Phi mỡ hành, cho cá vào đảo sơ, sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, nêm gia vị vừa ăn và đun tới khi cá chín.
Cho rau đắng vào bát, rưới nước dùng lên, thêm hành lá và rắc tiêu rồi thưởng thức. Rau đắng đất vừa chín tới ăn giòn giòn, vị đắng nhẹ kết hợp cùng vị ngọt của cá tạo nên hương vị đặc trưng.
Lẩu nhúng rau đắng
Nồi lẩu sôi nghi ngút, những topping tươi rói từ cá, hải sản, thêm rổ rau đắng đất xanh mướt sẽ tạo nên món ăn hấp dẫn cho cả gia đình quây quần dịp nghỉ lễ. Khi nhúng vào nước lẩu, vị đắng của rau dịu lại, hòa quyện với vị đậm đà của nước dùng.
Gỏi rau đắng
Rau đắng chứa nhiều chất xơ, tốt cho người tiểu đường, giảm mỡ máu, giúp giải nhiệt cơ thể hiệu quả ngày hè.
Món gỏi rau đắng với các nguyên liệu từ rau đắng quyện cùng tôm, thịt, lạc rang. Vị ngọt của thịt, vị giòn của tôm hòa quyện với vị đắng nhẹ của rau tạo nên món ăn dậy mùi thơm.
Để chế biến, tôm lột vỏ, xào chín với tỏi. Rau đắng rửa sạch, để ráo. Ớt sừng cắt sợi. Pha giấm đường cùng tỏi, ớt, thêm chút muối. Trộn rau với hỗn hợp này, bày ra đĩa, xếp tôm lên trên và rắc lạc giã nhỏ là được món gỏi lạ miệng.
