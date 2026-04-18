Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Thứ bảy, 14:29 18/04/2026 | Mẹo nấu nướng
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nấu cơm là công việc quen thuộc đến mức nhiều người thực hiện theo quán tính: vo gạo, đổ nước, bấm nút và chờ đợi.

Nhưng chính sự “quen tay” ấy lại khiến không ít gia đình duy trì một thói quen tưởng chừng đúng đắn, nhưng thực tế lại làm giảm chất lượng bữa ăn. Đó là vo gạo quá kỹ.

Thói quen vo gạo sai lầm khi nấu cơm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình - Ảnh 1.

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người vo gạo 3–4 lần, chà xát mạnh tay, thậm chí vo đến khi nước trong veo mới yên tâm đem nấu. Quan niệm phổ biến cho rằng gạo càng sạch thì cơm càng ngon. Thói quen này từng có lý do trong quá khứ, khi gạo còn lẫn nhiều tạp chất, bụi cám sau quá trình xay xát thủ công. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay, khi gạo đã được xử lý, đóng gói và bảo quản tốt hơn, cách làm này lại không còn phù hợp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lớp cám mỏng bên ngoài hạt gạo – thứ dễ bị cuốn trôi khi vo quá kỹ – lại chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất cần thiết. Khi chà xát mạnh hoặc vo nhiều lần, không chỉ bụi bẩn bị loại bỏ mà cả phần dinh dưỡng quý giá này cũng bị mất đi. Kết quả là hạt gạo trở nên “nghèo” dinh dưỡng hơn, cơm nấu ra cũng kém thơm và giảm độ ngọt tự nhiên.

Thói quen vo gạo sai lầm khi nấu cơm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình - Ảnh 2.

Đặc biệt với các loại gạo ngon, việc vo quá kỹ còn làm mất đi lớp dầu tự nhiên bên ngoài hạt, khiến cơm không còn độ dẻo và hương vị đặc trưng. Nói cách khác, càng cố làm sạch quá mức, đôi khi lại vô tình làm mất đi giá trị vốn có của hạt gạo.

Các chuyên gia khuyến cáo, với gạo hiện nay, người nội trợ chỉ cần vo nhẹ tay 1–2 lần là đủ. Không cần chà xát mạnh, cũng không nên ngâm gạo quá lâu trước khi nấu vì có thể làm thất thoát thêm dưỡng chất. Khi vo, nên dùng tay đảo nhẹ để loại bỏ bụi bẩn, sau đó chắt nước đi là có thể nấu.

Thói quen vo gạo sai lầm khi nấu cơm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình - Ảnh 3.

Một chi tiết nhỏ nhưng thường bị bỏ qua là cách đổ nước. Việc xối nước mạnh trực tiếp vào gạo rồi khuấy mạnh không chỉ làm gãy hạt mà còn khiến lớp cám dễ bị trôi đi nhanh hơn. Thay vào đó, nên đổ nước nhẹ nhàng và thao tác vừa phải để giữ nguyên cấu trúc hạt gạo.

Thực tế, nồi cơm lại là trung tâm của bữa cơm gia đình. Một nồi cơm ngon không chỉ phụ thuộc vào loại gạo, mà còn nằm ở cách xử lý từ những bước nhỏ nhất. Chỉ cần điều chỉnh thói quen vo gạo, bạn có thể giữ được hương vị tự nhiên, giúp cơm mềm tơi hơn và đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt hơn cho cả gia đình.

Nhiều thói quen trong gian bếp được truyền lại qua nhiều thế hệ, nhưng không phải lúc nào cũng còn phù hợp với điều kiện hiện đại. Vo gạo quá kỹ là một ví dụ điển hình: từng cần thiết trong quá khứ, nhưng nay lại cần được thay đổi.

Thói quen vo gạo sai lầm khi nấu cơm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình - Ảnh 4.

GĐXH - Đưa những loại rau này trở lại bữa cơm không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần phòng ngừa bệnh mạn tính – điều đặc biệt quan trọng sau tuổi 40.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Các cách chế biến thực phẩm hằng ngày thơm ngon, giữ được chất dinh dưỡng

Các cách chế biến thực phẩm hằng ngày thơm ngon, giữ được chất dinh dưỡng

7 loại rau quen thuộc rất hợp với người sau 40 tuổi nhưng nhiều gia đình lại ít ăn

7 loại rau quen thuộc rất hợp với người sau 40 tuổi nhưng nhiều gia đình lại ít ăn

3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"

3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"

Cùng chuyên mục

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

Mẹo nấu nướng - 19 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc xây dựng thực đơn cho người viêm gan B, bạn cần biết cách chế biến, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro tiềm ẩn từ thực phẩm, vốn có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mỗi ngày.

Sau tuổi 40, bữa cơm gia đình nên có 4 món này để cơ thể khỏe hơn mỗi ngày

Sau tuổi 40, bữa cơm gia đình nên có 4 món này để cơ thể khỏe hơn mỗi ngày

Mẹo nấu nướng - 23 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi theo cách không quá rõ ràng nhưng lại rất “bền bỉ”: chuyển hóa chậm hơn, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn linh hoạt như trước.

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Mẹo nấu nướng - 6 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người bị men gan cao bạn có thể tham khảo cho thực đơn ăn hàng ngày.

Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Ăn - 2 tuần trước

GĐXH - Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, không chỉ giúp chị em nội trợ hâm nóng thức ăn, rã đông thịt cá, mà còn có thể chế biến nhiều món ăn một cách nhanh gọn lẹ, tiện lợi.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn - 2 tuần trước

GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Ăn - 3 tuần trước

GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.

Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Ăn - 3 tuần trước

GĐXH - Trong điều kiện không cất vào tủ lạnh, bạn hãy áp dụng những cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh đơn giản, hiệu quả mà bài viết này chia sẻ để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, cũng như giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổ

Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổ

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.

Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biết

Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biết

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Ngô là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, rất dễ ăn và dễ kiếm. Nhưng không phải ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại.

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Ăn - 2 tháng trước

GĐXH - Bài viết này chia sẻ cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho Tết 2026. Hãy áp dụng ngay để có những bữa ăn đầy đủ và an toàn cho gia đình bạn.

Xem nhiều

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn
Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Ăn
Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn

Ăn
Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top