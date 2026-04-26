Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

6 đặc sản 'gây thương nhớ' của đất Tổ Vua Hùng: Ăn một lần là nhớ cả đời

Chủ nhật, 12:00 26/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ nổi tiếng với Giỗ Tổ Hùng Vương và không gian linh thiêng tại Đền Hùng, vùng đất Phú Thọ còn khiến du khách “phải lòng” bởi nền ẩm thực dân dã nhưng đậm đà bản sắc. Mỗi món ăn nơi đây không chỉ ngon mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, ký ức và nếp sống của cư dân vùng trung du.

Dưới đây là 6 đặc sản tiêu biểu, được xem như “linh hồn ẩm thực” của đất Tổ mà bất cứ ai cũng nên thử một lần.

Bánh tai – Thức quà sáng giản dị mà tinh tế

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 1.

Bánh tai (còn gọi là bánh hòn) là món ăn lâu đời của người Phú Thọ. Bánh có hình dáng giống chiếc tai, làm từ bột gạo tẻ, bên trong là nhân thịt lợn đậm đà.

Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ mềm dẻo, hòa quyện cùng vị béo ngậy của nhân thịt. Đây là món ăn nhẹ, dễ tiêu, thường được người dân dùng làm bữa sáng.

Gợi ý cách làm đơn giản: Trộn bột gạo với nước ấm, nhào mịn.  Làm nhân thịt băm, tiêu, hành. Gói hình tai, hấp chín khoảng 20–25 phút. 

Thịt chua Thanh Sơn – Đặc sản “ăn là ghiền”

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 2.

Thịt chua Thanh Sơn là món ăn đặc trưng của người Mường, nổi tiếng bởi vị chua thanh tự nhiên từ quá trình lên men. Thịt lợn tươi được thái mỏng, trộn với thính gạo rang, sau đó ủ trong ống tre hoặc hộp kín. Khi ăn, cuốn cùng lá sung, lá ổi hoặc lá đinh lăng, chấm tương ớt – tạo nên hương vị hài hòa khó quên.

Mẹo thưởng thức chuẩn vị: Ăn kèm lá rừng để cân bằng vị béo. Thêm chút ớt để dậy vị.

Trám om kho cá – Món ăn “độc lạ” của trung du

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 3.

Trám – loại quả đặc trưng vùng trung du – khi kết hợp với cá kho tạo nên một món ăn có hương vị rất riêng: vừa chua nhẹ, vừa bùi béo, lại hơi chát đặc trưng.

Cách chế biến gợi ý: Trám om mềm, bỏ hạt. Kho cùng cá (cá trắm/cá rô) với nước mắm, hành, tiêu. Kho nhỏ lửa đến khi cá thấm đều.

Rau sắn – Dân dã nhưng “gây nghiện”

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 4.

Ít ai biết lá sắn non cũng có thể trở thành món ăn đặc sản. Sau khi ngâm và ủ chua, rau sắn được dùng để xào hoặc nấu canh. Đặc biệt, canh cá rau sắn là món ăn “chuẩn vị Phú Thọ” – chua nhẹ, thanh mát và cực kỳ đưa cơm.

Cách nấu canh cá rau sắn: Cá đồng làm sạch. Nấu cùng rau sắn chua và nước ủ. Nêm nhẹ để giữ vị tự nhiên

Cọ ỏm – Thức quà mùa thu khó quên

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 5.

Mỗi dịp cuối thu, quả cọ chín trở thành món ăn vặt đặc trưng của người Phú Thọ. Cọ được ỏm (ngâm nước nóng khoảng 80°C) cho mềm. Khi chín, phần thịt vàng ươm, béo bùi, thơm nhẹ. Chấm với muối vừng hoặc nước mắm là đủ “gây thương nhớ”.

Lưu ý: Nhiệt độ nước rất quan trọng, nếu quá nóng cọ sẽ bị cứng và chát.

Bưởi Đoan Hùng – “Tinh hoa trái cây” đất Tổ

6 Đặc sản Phú Thọ “ gây thương nhớ ” mà bạn không thể bỏ lỡ trong năm 2026 - Ảnh 6.

Nhắc đến Phú Thọ không thể bỏ qua bưởi Đoan Hùng – loại quả nổi tiếng với vị ngọt thanh, tép mọng nước và hương thơm đặc trưng. Đây không chỉ là món tráng miệng mà còn thường xuất hiện trên mâm cúng, đặc biệt vào dịp lễ Tết.

Điểm chung của các đặc sản Phú Thọ là sự giản dị trong nguyên liệu nhưng tinh tế trong cách chế biến. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng mỗi món ăn đều mang một dấu ấn riêng, gắn với đời sống và văn hóa bản địa.

Nếu có dịp về với Đền Hùng, đừng chỉ dâng hương rồi rời đi. Hãy dành thời gian thưởng thức những món ăn này – bởi hiểu một vùng đất, đôi khi bắt đầu từ chính hương vị trên mâm cơm của họ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top