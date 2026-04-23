Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Thứ năm, 07:12 23/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.

Canh cua nấu mồng tơi, mướp hương

Canh cua nấu mồng tơi, mướp hương – gương mặt quen thuộc trong mâm cơm ngày hè của các gia đình miền Bắc. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, như cua đồng, rau mồng tơi, mướp hương, một ít hành tím, dầu ăn, muối, hạt nêm, bột ngọt.

Và chỉ với vài thao tác chế biến đơn giản là bạn đã có ngay một bát canh cua nấu mồng tơi, mướp hương thơm ngon, hấp dẫn để chiêu đãi gia đình, vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng vừa thơm ngon thanh mát, giúp xua tan cái nắng nóng của mùa hè.

Vị ngọt của mướp, của rau mồng tơi kết hợp cùng với vị thơm ngon đặc trưng của riêu cua chắc chắn sẽ chinh phục bất cứ thành viên nào trong gia đình của bạn. Ăn một bát canh mua thanh mát kèm theo vài quả cà muối để "trọn vị" mùa hè miền Bắc.

Canh ngao nấu riêu

Món ngon ngày hè miền Bắc không chỉ có riêu cua, riêu cá mà còn có cả riêu ngao cũng rất được yêu thích trong những nắng nóng.

Mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Bắc Bộ, canh riêu nấu ngao sở hữu hương vị ngọt thanh của nước canh, đậm đà của thịt cá sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn hơn.

Canh chua thịt băm

Canh chua luôn là lựa chọn lý tưởng trong những ngày nắng nóng. Ngoài canh chua nấu cá thì canh chua thịt băm cũng là một gợi ý món ngon ngày hè miền Bắc mà bạn không nên bỏ qua.

Nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như thịt băm, cà chua, dứa, giá đỗ, sấu hoặc me, hành lá, hành khô, mùi tàu, bột ngọt, bột canh, nước mắm, dầu ăn.

Và chỉ với công thức chế biến lại vô cùng nhanh chóng, chỉ khoảng 10-15p là bạn đã có ngay một bát canh chua thịt băm chua chua ngọt ngọt, đậm đà vị thịt, ăn hoài không chán, bất chấp cái nóng hè khiến bạn khó chịu.

Canh rau ngót thịt băm

Nếu bạn không có nhiều thời gian để sơ chế cua đồng thì có thể thử nấu canh rau ngót thịt băm đơn giản để có ngay một món ăn ngày hè hấp dẫn cho gia đình.

Canh rau ngót thịt băm thanh mát, ngon ngọt, thịt băm mềm mềm béo béo thấm đều gia vị kết hợp với rau ngót mềm ngon, ăn kèm với cơm trắng trong thời tiết hơi nóng thì còn gì tuyệt bằng.

Canh ngao mồng tơi

Những món canh thanh mát, dễ ăn luôn là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn món ngon ngày hè. Và canh mồng tơi nấu ngao cũng không phải là một ngoại lệ.

Vị thanh ngọt tự nhiên của ngao kết hợp với vị mềm thơm của mồng tơi sẽ mang đến cho bạn một món canh vừa dễ làm, dễ ăn lại đặc biệt thích hợp để chiêu đãi cả nhà trong những ngày hè nóng bức.

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt

Nhắc đến món ngon ngày hè miền Bắc tốn cơm nhất làm sao có thể vắng bóng sự góp mặt của thịt ba chỉ rim mặn ngọt.

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt với màu vàng óng bắt mắt, hương vị béo ngậy thơm ngon đậm đà sẽ khiến nồi cơm nhà bạn hết bay lúc nào chẳng biết.

Thịt kho củ cải

Thịt kho ăn nhiều sẽ rất dễ ngán, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên bạn cũng không cần lo lắng, ngay cả trong những ngày hè nắng nóng bạn vẫn có thể thoải mái thưởng thức món thịt kho yêu thích của mình bạn bằng cách kết hợp với củ cải thanh mát, giòn ngon.

Củ cải kho vừa chín tới, vẫn giữ nguyên độ giòn ngọt kết hợp với thịt lợn mềm mềm, beo béo, ăn cùng với cơm thì "hết sảy", ăn hoài không ngán.

Tôm rang me

Các món ăn thanh mát, chua chua ngọt ngọt dễ ăn bao giờ cũng là lựa chọn hàng đầu trong bữa ăn của các gia đình miền Bắc trong những ngày hè nóng bức.

Và sẽ là thiếu sót rất lớn nếu trong thực đơn các món ngon ngày hè miền Bắc hôm nay vắng bóng sự có mặt của món tôm rang me. Một trong những món ăn đưa cơm ngày hè, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Tôm rang me với vị chua ngọt hài hoà, mùi thơm cuốn hút và màu vàng cam đẹp mắt. Ăn cùng với cơm trắng thì đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ sạch bay chỉ trong tích tắc.

Trời oi bức khiến gia đình chán ngấy thịt cá? Lưu ngay công thức đậu hũ sốt nước tương tỏi ớt thơm ngon này để mâm cơm mùa hè thêm thanh mát, đậm vị!

GĐXH - Hà Nội nổi tiếng cả trong nước và quốc tế về văn hoá ẩm thực phong phú, những đặc sản ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Dường như ẩm thực là một nét đặc biệt để khi ai đó nhắc tới Hà Nội là nhắc về những món ăn ngon. Nếu bạn có dịp ghé thủ đô chơi dịp nghỉ lễ, hãy đừng quên thưởng thức đặc sản ẩm thực nơi này.

GĐXH - Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

GĐXH - Chỉ từ một bát trứng hấp tưởng chừng vô hại, một gia đình 4 người tại Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí sốt cao.

GĐXH - Vitamin A có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật. Có nhiều thực phẩm chứa vitamin A, trong đó một số thực phẩm giàu vitamin A có trong bài viết sau.

GĐXH - Cà rốt là thực phẩm luôn có sẵn trong gia đình, mà còn dễ dàng chế biến. Do đó, cách làm nước ép cà rốt luôn được nhiều người yêu thích bởi hương vị, công dụng và dễ thực hiện ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian.

Quên món bắp cải luộc nhàm chán đi! Thử ngay cách muối chua bằng nước vo gạo siêu nhanh này. Bắp cải giòn rụm, chua cay đưa cơm, đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa!

GĐXH - Với một chút biến tấu trong cách chế biến, bạn có thể tạo ra một món canh rau bợ đậm đà, hài hòa, rất dễ ăn.

Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
