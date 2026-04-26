6 món ăn 'giữ hồn' văn hóa Việt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ nhật, 07:00 26/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Khác với bữa ăn thường ngày, mâm cỗ Giỗ Tổ Hùng Vương mang tính biểu tượng sâu sắc. Mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa, triết lý sống và tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Mỗi năm, cứ đến ngày 10/3 Âm lịch, hàng triệu người Việt lại hướng về cội nguồn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây không chỉ là ngày lễ lớn mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên thông qua những mâm cỗ đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Đền Hùng, dòng người hành hương tấp nập, mang theo lễ vật và những món ăn truyền thống – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực gắn liền với truyền thuyết dựng nước.

Những món ăn không thể thiếu trong ngày Giỗ Tổ

Bánh chưng – Biểu tượng của đất

Không thể thiếu trong bất kỳ mâm cỗ nào, bánh chưng gắn liền với truyền thuyết Lang Liêu thời Vua Hùng. Hình vuông tượng trưng cho đất, lớp lá xanh bao bọc bên ngoài thể hiện sự chở che của cha mẹ.

Gợi ý cách làm bánh chưng truyền thống:

Nguyên liệu: gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, lá dong. Gói bánh vuông vức, buộc lạt chặt tay. Luộc liên tục 8–10 tiếng để bánh dẻo, thơm. Bí quyết: Ngâm gạo và đậu trước khi gói giúp bánh mềm và đậm vị hơn.

Bánh giầy – Biểu tượng của trời

Đi cùng bánh chưng là bánh giầy – hình tròn tượng trưng cho trời. Sự kết hợp “trời – đất” thể hiện quan niệm vũ trụ hài hòa của người Việt cổ.

Cách làm đơn giản tại nhà: Đồ xôi nếp chín. Giã nhuyễn khi còn nóng. Nặn thành bánh tròn, có thể kẹp chả lụa. Đây là món ăn mềm dẻo, tinh khiết, mang ý nghĩa thanh cao.

Gà luộc – Biểu tượng của khí chất

Con gà trống trong mâm cỗ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chính trực và ánh sáng. Đây là lễ vật quen thuộc trong các nghi lễ truyền thống.

Mẹo luộc gà vàng đẹp: Luộc từ nước lạnh, thêm chút muối và gừng. Khi chín, nhúng qua nước lạnh để da giòn, không nứt. Phết mỡ gà hoặc nghệ để da bóng đẹp.

Xôi gấc – Màu đỏ của may mắn

Xôi gấc nổi bật với sắc đỏ tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Đây là món ăn mang ý nghĩa cầu chúc một năm sung túc, đủ đầy.

Cách nấu xôi gấc dẻo thơm: Trộn gạo nếp với thịt gấc và rượu trắng. Đồ chín, thêm đường và nước cốt dừa. Xôi có màu đỏ tự nhiên, vị béo nhẹ, rất dễ ăn.

Nem rán – Hương vị sum vầy

Nem rán là món quen thuộc trong mọi dịp lễ của người Việt. Tùy vùng miền, nhân nem có thể biến tấu nhưng vẫn giữ được vị giòn rụm hấp dẫn.

Cách làm nem rán giòn lâu: Nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ, miến, trứng. Cuốn chặt tay, rán hai lần để giòn lâu. Món này ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt.

Cơm hạt sen – Thanh khiết và tinh tế

Cơm hạt sen mang hương vị nhẹ nhàng, thanh mát, thường xuất hiện trong các mâm cỗ mang tính trang trọng.

Gợi ý chế biến: Nấu cơm trắng, trộn với hạt sen đã hấp mềm. Có thể thêm tôm, thịt, rau củ. Gói trong lá sen để tăng hương thơm. Món ăn thể hiện sự tinh tế, nhẹ nhàng đúng tinh thần ẩm thực Việt.

Trong nhịp sống hiện đại, mâm cỗ Giỗ Tổ có thể giản lược, nhưng giá trị tinh thần vẫn còn nguyên vẹn. Đó không chỉ là những món ăn, mà là cách mỗi gia đình gìn giữ văn hóa, kết nối các thế hệ và nhắc nhớ về cội nguồn.

Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một mâm cơm ấm cúng với bánh chưng, đĩa xôi hay con gà luộc, người Việt đã có thể gửi gắm trọn vẹn lòng thành kính trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

6 Món ăn giữ hồn văn hóa Việt trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 7.Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

GĐXH - Trong tư duy ăn uống truyền thống, thực phẩm nhiều chất béo thường bị “xếp vào danh sách cần hạn chế”, đặc biệt với những người lo ngại mỡ máu hay bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong thế giới ẩm thực hiện đại, không phải loại chất béo nào cũng có hại.

6 Món ăn giữ hồn văn hóa Việt trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 8.Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

GĐXH - Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Tại sao chúng ta luôn thèm món ăn của mẹ khi bị áp lực bủa vây? - Sự thật của mâm cơm chữa lành!

Tại sao cùng một công thức, cùng một nguyên liệu, nhưng chúng ta nấu lại không bao giờ ra đúng vị của mẹ?

Lẩu tôm hùm chua cay, đậm đà siêu hấp dẫn tại nhà với cách làm đơn giản

GĐXH - Tôm hùm là loại hải sản không chỉ ngon mà còn nhiều dinh dưỡng, mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tôm hùm có thể biến tấu thành rất nhiều món ăn hấp dẫn như hấp, nướng, nấu cháo, nấu lẩu…

Món 'cứu đói”'mùa lũ trở thành đặc sản đắt đỏ với giá lên tới 300.000–400.000 đồng/kg, nhiều người truy lùng

GĐXH - Từng là thứ cá nhỏ bé gắn với những ngày mưa lũ, cá rầm giờ đây lại trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua với giá lên tới 300.000–400.000 đồng/kg. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh giá trị ẩm thực, mà còn cho thấy những biến chuyển của môi trường tự nhiên và thói quen tiêu dùng.

Thực phẩm tanh đến mấy cũng phải "thua" 3 gia vị này, ai nấu ăn cũng nên biết

Không cần quá nhiều mẹo cầu kỳ, chỉ với vài loại gia vị quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể khử sạch mùi tanh của các loại thịt và cá, giúp món ăn thơm ngon như ngoài hàng.

Công dụng thần kỳ của vỏ dứa khử mùi, làm sạch bạn nên biết

GĐXH - Thông thường, sau khi gọt dứa xong, phần vỏ thường bị vứt đi. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng theo cách này, vỏ dứa sẽ trở nên rất có giá trị.

Mỹ gọi tên 'quán quân trái cây tốt nhất thế giới': Không phải táo hay kiwi, loại quả này ở Việt Nam rẻ và có quanh năm

GĐXH - Trong khi nhiều người vẫn mặc định táo hay kiwi là "ngôi sao" của chế độ ăn lành mạnh, một bảng xếp hạng từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC Hoa Kỳ) lại đưa ra kết quả gây bất ngờ: cà chua mới là loại trái cây có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

Món ăn ngon ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - những biến tấu cực hấp dẫn

GĐXH - Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ gắn liền với các món ăn truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để gia đình thưởng thức các món ăn mới lạ. Nếu bạn đang muốn đổi vị mà vẫn chưa chọn được món ăn ưng ý, hãy tham khảo ngay gợi ý này.

Thắng mỡ lợn, tuyệt đối đừng chỉ cho muối! Thêm 3 thứ này mỡ sẽ trắng phau, thơm phức, để cả năm không hỏng

Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng.

Cư dân mạng 'lú diện rộng' vì 2 loại lá quen thuộc: 10 người đoán thì 9 người nhầm

GĐXH - Chỉ từ một bức ảnh tưởng chừng rất bình thường, cộng đồng mạng đã có một phen "đau đầu tập thể".

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

GĐXH – Không phải cá hồi hay tôm hùm đắt đỏ, ốc vặn mới là "ngôi sao" mùa hè khi vừa rẻ, dễ mua lại giàu dinh dưỡng. Nếu chế biến đúng cách, đây là món ăn lý tưởng cho người trung niên muốn ăn ngon mà vẫn giữ dáng, tốt cho xương và bổ máu.

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Một số công thức nước ép hỗn hợp thơm ngon tươi mát mùa hè

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

