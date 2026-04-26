Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụng
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Nấu nước lá cúc tần khô
Sử dụng nước lá từ cây cúc tần là một trong những cách phổ biến giúp bào mòn và hỗ trợ đẩy sỏi thận ra ngoài thông qua đường tiết niệu. Phương pháp này dễ thực hiện tại nhà, mang lại hiệu quả tốt nếu áp dụng đều đặn và đúng cách.
Cách thực hiện: Chuẩn bị 30 – 50g lá cúc tần khô, khoảng 1,5 – 2 lít nước sạch. Cho lá cúc tần khô vào nồi cùng với 1,5 – 2 lít nước sạch.
Đun sôi với lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và tiếp tục đun liu riu trong khoảng 30 – 40 phút cho đến khi nước rút còn khoảng 1 lít.
Sau khi nước sắc xong, lọc bỏ bã và để nước nguội bớt, có thể chia thành nhiều phần để uống trong ngày.
Uống nước lá cúc tần khô sắc vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần khoảng 200-300ml. Uống liên tục trong 7-10 ngày để theo dõi hiệu quả.
Uống nước cốt lá cúc tần tươi
Uống nước cốt từ lá cúc tần tươi là một phương pháp dân gian giúp lợi tiểu, bào mòn và hỗ trợ đẩy sỏi thận ra ngoài. Đây là cách đơn giản và hiệu quả, phù hợp cho những trường hợp sỏi còn nhỏ.
Cách thực hiện: Nguyên liệu gồm 50g lá cúc tần tươi, 200ml nước lọc và một chút muối (tùy chọn để giảm vị đắng). Rửa sạch lá cúc tần tươi với nước, sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 – 10 phút để loại bỏ tạp chất và vi khuẩn.
Cho lá cúc tần tươi vào cối giã nát hoặc cho vào máy xay sinh tố, thêm khoảng 100 – 200ml nước lọc. Dùng khăn sạch hoặc rây để lọc lấy phần nước cốt, loại bỏ phần bã lá.
Uống nước cốt lá cúc tần tươi vào buổi sáng trước khi ăn hoặc lúc bụng còn đói để tăng hiệu quả. Dùng liên tục khoảng 1 tuần.
Lá cúc tần kết hợp với cây đinh lăng
Kết hợp lá cúc tần và lá đinh lăng là một phương pháp dân gian hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị sỏi thận. Cả hai loại lá này đều có tính lợi tiểu, kháng viêm, giúp bào mòn và đẩy sỏi nhỏ ra ngoài qua đường tiết niệu.
Phương pháp này dễ thực hiện tại nhà, an toàn và phù hợp với những trường hợp sỏi kích thước nhỏ, chưa gây biến chứng nghiêm trọng.
Cách thực hiện: Chuẩn bị 50g lá cúc tần tươi, 30g lá đinh lăng tươi, 2 lít nước. Rửa sạch lá cúc tần và lá đinh lăng, ngâm nước muối loãng 5 – 10 phút, để ráo.
Cho cả hai loại lá vào nồi cùng 2 lít nước, đun sôi. Hạ nhỏ lửa, tiếp tục đun liu riu khoảng 30 – 40 phút cho đến khi nước cạn còn khoảng 1 lít.
Lọc bỏ bã, chia nước sắc thành 2 – 3 lần uống trong ngày. Dùng liên tục trong 7 – 10 ngày, kết hợp uống nhiều nước lọc để tăng hiệu quả đào thải sỏi.
Kết hợp lá cúc tần với rau ngổ
Lá cúc tần và rau ngổ đều có tác dụng lợi tiểu, kháng viêm và giúp bào mòn sỏi nhỏ, hỗ trợ đào thải sỏi ra ngoài theo đường tiểu. Phương pháp này đơn giản, an toàn và dễ thực hiện tại nhà, đặc biệt phù hợp cho những trường hợp sỏi còn nhỏ và chưa gây biến chứng nghiêm trọng.
Cách thực hiện: Chuẩn bị 50g lá cúc tần tươi, 50g rau ngổ tươi, 2 lít nước. Cho cả hai loại lá vào nồi với 2 lít nước và đun sôi.
Hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun trong 30-40 phút đến khi còn khoảng 1 lít nước. Lọc bỏ bã, chia nước thành 2-3 phần uống trong ngày. Duy trì uống liên tục trong 7-10 ngày để hỗ trợ bào mòn và đẩy sỏi ra ngoài qua đường tiểu.
Lá cúc tần kết hợp với kim tiền thảo
Kết hợp lá cúc tần và kim tiền thảo là cách dân gian hiệu quả, giúp lợi tiểu, kháng viêm và bào mòn sỏi, hỗ trợ đào thải sỏi nhỏ qua đường tiết niệu.
Cách thực hiện: Chuẩn bị 20g lá cúc tần tươi và 15g kim tiền thảo, sau đó rửa sạch cả hai loại thảo dược với nước để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.
Cho các nguyên liệu vào nồi cùng 1 lít nước, đun sôi với lửa lớn. Khi nước sôi, giảm nhỏ lửa và tiếp tục đun cho đến khi nước cạn lại còn khoảng 2 chén. Lọc lấy nước, bỏ phần bã, chia lượng nước sắc thành 2 – 3 lần uống trong ngày.
