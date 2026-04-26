Người bị sỏi thận nên uống nước như thế nào thì hợp lý?
GĐXH - Bất kể người bình thường hay bị suy thận đều phải dung nạp vào cơ thể lượng nước cần thiết mỗi ngày. Đối với người mắc bệnh sỏi thận, lượng nước uống cần cung cấp theo mức quy định, không nên uống nhiều hơn hoặc ít hơn.
Uống khoảng 300ml nước ngay khi thức dậy lúc sáng sớm khi dạ dày còn trống. Thời điểm này cơ thể cũng hấp thu nước một cách dễ dàng nhất, bằng cách này giúp bổ sung lượng nước đã được sử dụng hết trong đêm và giúp tinh thần bạn sảng khoái hơn.
Chỉ uống một lượng nước nhỏ trước khi đi ngủ, điều này giúp nước tiểu không tồn đọng quá lâu trong cơ thể vào buổi tối. Uống nhiều nước vào buổi tối có thể gây mất ngủ và gây sưng phù mắt vào sáng hôm sau.
Bạn uống khoảng 200 – 500 ml nước trước và sau khi vận động, đặc biệt là những cuộc vận động tiêu hao nhiều thể lực.
Nếu như người bệnh thiếu nước trầm trọng, đi tiểu ít thì uống nhiều nước hơn bình thường, nếu cần thiết có thể cần phải truyền nước.
Đối với bệnh nhân sỏi thận ở giai đoạn nặng, chỉ nên uống đủ lượng nước trung bình. Không nên uống nhiều nước để giảm gánh nặng cho thận, hạn chế nguy cơ suy thận.
Người bệnh nên uống một lượng ít nước khoảng 30 phút trước khi ngủ. Bằng cách này giúp bổ sung dự phòng cho lượng nước sẽ bị mất vào ban đêm.
Lưu ý, bệnh nhân sỏi thận chỉ nên uống nước chậm và uống thành từng ngụm nhỏ.
Thói quen uống nước có thể gây suy thận
Chỉ uống nước khi thấy khát
Thực tế khi bạn có cảm giác khát nước cho thấy cơ thể bạn đang thiếu lượng nước nhất định. Khi thiếu nước, những biểu hiện kèm theo là tình trạng mệt mỏi, dễ bị kích động và khó tập trung.
Đôi khi người bệnh cũng sẽ thấy chóng mặt, hoa mắt. Thói quen uống nước khi thấy khát có thể khiến cơ thể bạn mất đi một lượng nước cần thiết.
Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây cản trở hoạt động chức năng của thận, cơ thể không loại bỏ được lượng chất thải. Điều này cũng khiến nồng độ độc tố trong nước tiểu gia tăng, khi thận ứ nước, sỏi thận được hình thành nhiều hơn. Diễn biến lâu dần dẫn đến suy thận.
Thay vào đó người bệnh cần duy trì thói quen uống nước thường xuyên. Người bệnh có thể uống nước bất cứ khi nào, không cần thiết phải đợi đến khi bạn cảm thấy khát mới cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể.
Uống trà đặc trong thời gian dài
Thói quen uống trà thường xuyên có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thận. Trà đặc có chứa hàm lượng theophylline rất lớn. Vì thế khi uống trà ngay sau ăn, hoặc sau khi uống rượu sẽ thúc đẩy lượng cồn đi vào thận, làm tổn thương thận.
Ngoài ra khi bạn uống trà đặc trong thời gian dài làm cho thận bị tăng áp lực trong quá trình lọc và đào thải độc tố. Điều này tiến triển kéo dài có thể khiến chức năng thận bị suy giảm trầm trọng.
Uống các loại nước khác thay thế nước lọc
Nước lọc được đánh giá là thức uống tốt nhất cho thận. Đối với những loại đồ uống như nước ngọt, cà phê, bia rượu, nước ngọt có ga… chúng có chứa nhiều đường, photpho.
Nếu như dung nạp vào cơ thể, chúng sẽ tạo ra phản ứng thúc đẩy quá trình bài tiết canxi ra ngoài gây sỏi thận, suy thận. Chưa kể đến khi uống nước ngọt, nước uống có caffein cũng làm giảm cảm giác khát, điều này khiến lượng nước lọc cần thiết cung cấp cho cơ thể bị thiếu hụt.
Các loại thức uống kích thích này cũng làm nồng độ axit uric ở trong máu tăng lên dẫn đến nguy cơ bị gút, tiểu đường, huyết áp cao.
Đây đều là những căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hoạt động của thận. Người bệnh nên chú trọng đến lượng nước lọc bổ sung chiếm phần chủ yếu, những nguồn cung cấp nước khác đóng vai trò đóng góp như nước canh, nước trái cây, sữa chỉ chiếm khoảng 30% lượng nước cơ thể cần mỗi ngày.
