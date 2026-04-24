Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Thứ sáu, 16:01 24/04/2026 | Ăn
Hà My
GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Vì sao cỏ chân vịt được ưa chuộng?

Cỏ chân vịt còn gọi cỏ sao là loại cây thân mềm, vị ngọt nhẹ, không hăng. Chúng được mọc dại thành từng đám xanh mướt dọc bờ ruộng hay ven mương, đặc biệt là sau những ngày mưa càng mọc nhiều.

Loại rau dại này giàu chất xơ, ít calo, phù hợp ăn thanh nhẹ. Nhờ tính mát mà cỏ chân vịt giúp giải nhiệt, "làm dịu" cơ thể. Hàm lượng calo thấp và chất xơ cao khiến loại rau này trở thành một thành phần tuyệt vời cho việc giảm cân.

Cỏ chân vịt - Lọai rau dại thanh nhiệt ngày hè , trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm - Ảnh 2.

Cỏ chân vịt là loại cỏ dại nhưng ngày nay được nhiều người dùng chế biến món ăn.

Theo kinh nghiệm dân gian, rau còn giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ bụng trong ngày nóng.

Ngày nay, cỏ chân vịt ngày càng được đưa vào mâm cơm như một món "rau lành". Rau thường được mọi người dùng để nhúng lẩu; xào nhanh với dầu nóng và gia vị; hoặc xào trong món salad lạnh để có vị tươi mát.

Món ngon dễ làm, bổ dưỡng với cỏ chân vịt

Salad cỏ chân vịt

Đây là một món ăn đơn giản nhưng lại rất "bắt vị", nhất là trong những ngày nóng bức.

Nguyên liệu:

- Cỏ chân vịt nhặt ngọn non, tỏi, ớt, giấm, nước mắm hoặc xì dầu. Dầu mè, chút đường

Cách làm:

Bước 1: Nhặt ngọn non, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 10 phút. Sau đó rửa sạch lại, để ráo.

Bước 2: Chần rau

Đun sôi nước, thêm chút muối và dầu. Chần rau 15–20 giây cho tới khi rau chuyển từ màu xanh đậm sang xanh tươi, vớt ra, ngâm ngay làm nước lạnh.

Mọi người lưu ý không chần quá lâu vì khiến cho rau bị mềm, mất đi độ giòn.

Bước 3: Pha nước trộn

Tỏi băm nhỏ, ớt thái thành khoanh. Sau đó cho giấm, nước mắm/xì dầu, chút đường vào trộn đều.

Dùng 1 chảo riêng đun nóng 1 muỗng dầu ăn rồi đổ trực tiếp dầu nóng ấy vào hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị để dậy mùi. Sau đó thêm dầu mè vào trộn đều.

Bước 4: Trộn rau

Vắt ráo rau cỏ chân vịt, trộn đều với nước sốt đã chuẩn bị sao cho mỗi cọng cỏ ngỗng đều được phủ đều nước sốt

Thành phẩm có được là rau xanh mướt, giòn nhẹ, mọng nước, có vị chua – mặn – ngọt hài hòa.

Cỏ chân vịt - Lọai rau dại thanh nhiệt ngày hè , trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm - Ảnh 3.

Rau đem làm salad dễ đưa cơm, giải nhiệt ngày hè.


Mẹo để chế biến giữ dinh dưỡng và ăn ngon với rau cỏ chân vịt

Theo kinh nghiệm chia sẻ của những người đã từng ăn rau cỏ vịt, để ăn ngon và giữ được dinh dưỡng cần tránh chần quá lâu. Khi ấy, rau sẽ bị mềm và mất đi độ giòn, mềm mại.

Khi chọn rau chế biến cũng cần chọn những cây cỏ chân vịt non. Khi hái, chỉ cần ngắt phần ngọn non vì thân của rau cứng và dai.

