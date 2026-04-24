Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng
GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.
Vì sao cỏ chân vịt được ưa chuộng?
Cỏ chân vịt còn gọi cỏ sao là loại cây thân mềm, vị ngọt nhẹ, không hăng. Chúng được mọc dại thành từng đám xanh mướt dọc bờ ruộng hay ven mương, đặc biệt là sau những ngày mưa càng mọc nhiều.
Loại rau dại này giàu chất xơ, ít calo, phù hợp ăn thanh nhẹ. Nhờ tính mát mà cỏ chân vịt giúp giải nhiệt, "làm dịu" cơ thể. Hàm lượng calo thấp và chất xơ cao khiến loại rau này trở thành một thành phần tuyệt vời cho việc giảm cân.
Theo kinh nghiệm dân gian, rau còn giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ bụng trong ngày nóng.
Ngày nay, cỏ chân vịt ngày càng được đưa vào mâm cơm như một món "rau lành". Rau thường được mọi người dùng để nhúng lẩu; xào nhanh với dầu nóng và gia vị; hoặc xào trong món salad lạnh để có vị tươi mát.
Món ngon dễ làm, bổ dưỡng với cỏ chân vịt
Salad cỏ chân vịt
Đây là một món ăn đơn giản nhưng lại rất "bắt vị", nhất là trong những ngày nóng bức.
Nguyên liệu:
- Cỏ chân vịt nhặt ngọn non, tỏi, ớt, giấm, nước mắm hoặc xì dầu. Dầu mè, chút đường
Cách làm:
Bước 1: Nhặt ngọn non, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 10 phút. Sau đó rửa sạch lại, để ráo.
Bước 2: Chần rau
Đun sôi nước, thêm chút muối và dầu. Chần rau 15–20 giây cho tới khi rau chuyển từ màu xanh đậm sang xanh tươi, vớt ra, ngâm ngay làm nước lạnh.
Mọi người lưu ý không chần quá lâu vì khiến cho rau bị mềm, mất đi độ giòn.
Bước 3: Pha nước trộn
Tỏi băm nhỏ, ớt thái thành khoanh. Sau đó cho giấm, nước mắm/xì dầu, chút đường vào trộn đều.
Dùng 1 chảo riêng đun nóng 1 muỗng dầu ăn rồi đổ trực tiếp dầu nóng ấy vào hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị để dậy mùi. Sau đó thêm dầu mè vào trộn đều.
Bước 4: Trộn rau
Vắt ráo rau cỏ chân vịt, trộn đều với nước sốt đã chuẩn bị sao cho mỗi cọng cỏ ngỗng đều được phủ đều nước sốt
Thành phẩm có được là rau xanh mướt, giòn nhẹ, mọng nước, có vị chua – mặn – ngọt hài hòa.
Mẹo để chế biến giữ dinh dưỡng và ăn ngon với rau cỏ chân vịt
Theo kinh nghiệm chia sẻ của những người đã từng ăn rau cỏ vịt, để ăn ngon và giữ được dinh dưỡng cần tránh chần quá lâu. Khi ấy, rau sẽ bị mềm và mất đi độ giòn, mềm mại.
Khi chọn rau chế biến cũng cần chọn những cây cỏ chân vịt non. Khi hái, chỉ cần ngắt phần ngọn non vì thân của rau cứng và dai.
Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!Ăn - 1 giờ trước
Món gà hầm trứ danh khiến bao người xếp hàng chờ đợi thực ra cực kỳ dễ làm. Khám phá ngay công thức nước dùng thảo mộc ngọt thanh, bồi bổ cho mâm cơm nhà!
Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe?Ăn - 1 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh các món ăn truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp nghỉ lễ quây quần bên người thân, bạn bè. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.
Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.
Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?Ăn - 4 giờ trước
GĐXH - Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.
Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thậnĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một loại rau sử dụng trong các món ăn, rau ngổ còn được biết đến với các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh.
Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệngĂn - 10 giờ trước
Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều rau củ hơn. Tuy nhiên, mùa nào nên ăn rau nào thì không phải ai cũng biết.
Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốtĂn - 21 giờ trước
GĐXH – Loại rau cỏ dại này mỗi khi mưa xuống mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Đây còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon thanh mát, đặc biệt phù hợp để bổ phổi, giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.
Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu ÁĂn - 23 giờ trước
Vào tháng 4 năm 2026 tại TP. Hà Nội, Việt Nam, Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC) chính thức khởi động mùa vụ 2026 trên toàn quốc. Với sự tăng trưởng bùng nổ, Việt Nam hiện được xác lập là thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực, nơi USHBC ưu tiên triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Blueberries Go Big".
Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ TổĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn những món ăn truyền thống ý nghĩa, phù hợp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Hãy tham khảo ngay những món ăn đặc trưng dưới đây.
Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóngĂn - 1 ngày trước
Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!
Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏeĂn
GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.