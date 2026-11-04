Ly hôn vì nghèo, tái hôn khi giàu có, tôi vẫn bị vợ trách vì một điều không ngờ tới

Năm 26 tuổi, tôi ly hôn người vợ đầu khi con gái mới 18 tháng tuổi. Lý do khiến cuộc hôn nhân tan vỡ là áp lực kinh tế. Khi ấy, tôi làm nhân viên tại một công ty sản xuất thực phẩm, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đưa vợ 9 triệu để lo chi tiêu gia đình, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên than không đủ, thậm chí đem tôi ra so sánh với những người đàn ông có thu nhập cao hơn.

Vợ chồng sống trong căn nhà thuê, con nhỏ lại có nhiều khoản phải chi. Tôi thừa nhận mình không kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn cố gắng phụ vợ nấu cơm, dọn dẹp vì công việc giờ hành chính nên có thời gian rảnh. Dù vậy, những cố gắng ấy dường như không thể bù đắp được nỗi thất vọng của vợ về điều kiện kinh tế.

Khi con được 18 tháng, chúng tôi đường ai nấy đi. Vợ đưa con gái về quê ngoại, còn tôi ở lại tiếp tục cuộc sống của mình. Mỗi tháng, tôi gửi cho con 2 triệu đồng, có tháng quên thì tháng sau gửi bù.

Ảnh minh họa.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi lao vào công việc với suy nghĩ phải kiếm được nhiều tiền để không còn bị coi thường vì nghèo khó. Tôi học thêm, nhận việc ngoài, rồi thử sức kinh doanh. Cơ hội đến khi một người bạn rủ góp vốn mở xưởng sửa chữa ô tô. Công việc dần thuận lợi, thu nhập của tôi cũng cải thiện đáng kể.

Sau đó, tôi kết hôn lần thứ hai với Thúy, một nhân viên văn phòng. Cuộc sống hiện tại khác xa những ngày đầu lập gia đình. Mỗi tháng, tôi đưa vợ khoảng 30–40 triệu đồng để chi tiêu, không muốn cô ấy phải lo lắng chuyện tiền nong như người vợ trước đây từng than phiền.

Tôi nghĩ mình đã có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng năm ngoái, khi Thúy sinh con trai, những bất đồng lại bắt đầu xuất hiện.

Có tiền rồi, tôi vẫn bị vợ trách không biết chia sẻ

Từ khi có con, Thúy thường xuyên than mệt mỏi vì phải quán xuyến việc nhà và chăm sóc em bé. Trong thời gian nghỉ thai sản, cô ấy về quê ngoại ba tháng. Khi trở lại nhà riêng, những lời phàn nàn về việc tôi ít giúp đỡ vợ ngày càng nhiều.

Thúy muốn tôi trông con ngay khi đi làm về để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa hoặc đơn giản là nằm thư giãn, sử dụng điện thoại. Có hôm tôi về đến nhà, chưa kịp thay bộ quần áo dính bụi bẩn ở xưởng, vợ đã đưa con cho tôi bế.

Công việc ở xưởng sửa chữa ô tô không phải lúc nào cũng đúng giờ. Có hôm tôi về sớm, nhưng cũng có ngày phải ở lại xử lý công việc đến tối. Sau một ngày làm việc, tôi cũng mệt, chỉ muốn tắm rửa, ăn cơm rồi mới chơi với con. Tuy nhiên, Thúy thường gọi điện giục nếu đến 18 giờ tôi vẫn chưa về.

Tôi từng đề nghị thuê người giúp việc để vợ đỡ vất vả, nhưng Thúy không đồng ý vì cho rằng như vậy quá tốn kém. Thế nhưng, cô ấy vẫn tiếp tục phàn nàn rằng tôi không chịu san sẻ việc nhà, không chủ động chăm con và để mọi trách nhiệm dồn lên vai vợ.

Gần đây, những cuộc tranh luận về chuyện này xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy khó hiểu bởi mình đã cố gắng làm việc để mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con, không để gia đình thiếu thốn. Tôi cũng không phải người không quan tâm đến con, chỉ là thời gian dành cho gia đình có những giới hạn nhất định.

Tôi phải làm gì để vợ không còn phàn nàn?

Điều khiến tôi suy nghĩ là sự khác biệt giữa hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu từng trách tôi kiếm quá ít tiền, còn người vợ hiện tại lại cho rằng tôi quá bận rộn, không dành đủ thời gian cho gia đình. Tôi có cảm giác dù cố gắng đến đâu, mình vẫn không thể làm vợ hài lòng.

Tôi hiểu phụ nữ sau sinh có thể mệt mỏi, áp lực vì phải chăm con nhỏ và thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt. Nhưng tôi cũng có công việc, trách nhiệm và những áp lực riêng. Tôi không thể vừa dành phần lớn thời gian cho xưởng, vừa có mặt ở nhà bất cứ khi nào vợ cần.

Tôi đã nghĩ đến chuyện thuê người hỗ trợ, nhưng vợ không đồng ý. Tôi cũng muốn vợ hiểu rằng những khoản tiền tôi kiếm được không tự nhiên mà có, chúng đến từ thời gian, công sức và cả những ngày làm việc kéo dài.

Không biết có phải tôi đang quá đặt nặng chuyện tiền bạc mà quên mất những nhu cầu khác của người bạn đời? Hay Thúy đang đòi hỏi ở tôi nhiều hơn khả năng có thể đáp ứng? Tôi thực sự muốn gia đình yên ổn, nhưng không biết phải thay đổi từ đâu để cả hai cùng cảm thấy được chia sẻ và thấu hiểu.

Đức Long (Long Biên, Hà Nội)