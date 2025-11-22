Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnh
Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không làm theo những lời thầy bói phán, nhờ đó tiết kiệm được một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm…
Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 1 năm.
Trước đám cưới, bố mẹ tôi tìm đến một thầy bói nổi tiếng, mong chọn được ngày giờ đẹp để hôn lễ suôn sẻ, các con hạnh phúc lâu bền.
Không ngờ, thầy bói phán vợ chồng tôi không hợp tuổi, dễ chịu cảnh chia ly nên nhắc gia đình làm lễ "hoá giải" với chi phí 20 triệu. Thầy cũng cung cấp những con số "phong thuỷ", hợp mệnh và tuổi gia chủ để tránh vận xui, từ ngày, giờ rước dâu, giờ lễ gia tiên cho đến tiền thách cưới, sính lễ…
Thầy khuyên bố mẹ tôi nên chuẩn bị 9 tráp cưới với màu chủ đạo là đỏ, tiền nạp tài tùy tâm nhưng phải hơn 30 triệu đồng. Còn giờ đón dâu đẹp nhất là khung 3h-4h sáng.
Thầy còn gợi ý nhà trai nên tổ chức đủ 5 lễ (lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ rước dâu, lễ thành hôn và lễ lại mặt) để lấy may, giúp cô dâu chú rể hóa giải sự xung khắc về tuổi tác.
Trước lời thầy phán, nhà tôi khá tín, dự định làm theo.
Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng với bên thông gia, bố mẹ tôi gọi điện cho nhà gái, trao đổi về kế hoạch đón dâu và tổ chức đám cưới như lời thầy bói.
Biết được thông tin, phía nhà gái có chút bối rối. Bởi từ trước đến nay, gia đình vợ tôi không tin chuyện bói toán, có chăng chỉ xem thầy tử vi hoặc tham khảo kinh nghiệm từ trưởng họ để chọn ngày, giờ đẹp.
Bố mẹ vợ tôi nói, đám cưới là ngày trọng đại nhưng không cần phải tổ chức rình rang hay cầu kỳ, miễn sao phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và văn hoá địa phương là được.
Dù gia cảnh có phần khó khăn nhưng nhà gái không yêu cầu cao, khuyên nhà trai chỉ cần làm 5 hoặc 7 tráp cưới đơn giản với thêm 9,9 triệu tiền thách cưới.
Ngoài ra, thay vì đón dâu nửa đêm, thông gia có thể chọn khung giờ muộn hơn cho thoải mái thời gian. Đồng thời gộp hết các lễ vào một buổi cho gọn, đỡ mất công nhà trai di chuyển nhiều.
“Hai nhà cách nhau gần 150km, nếu đón dâu lúc 3h-4h thì họ nhà trai phải đi từ nửa đêm.
Đường xá xa xôi, chúng tôi nghĩ ông bà có thể xem lại giờ khác, không cần vội, miễn sao đảm bảo sức khỏe và an toàn”, bố vợ tôi chia sẻ.
Lo nhà trai nghĩ ngợi, bố mẹ vợ tôi còn động viên “đức năng thắng vạn số”. Chỉ cần các con cố gắng vì nhau, vì gia đình mà hòa hợp, phát triển đi lên thì những vấn đề khác đều có thể giải quyết.
Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, gia đình tôi quyết định không nghe theo những gì thầy bói nói. Hai nhà “chốt” sẽ làm lễ rước dâu lúc 9h, kịp để nhà trai về tổ chức ở nhà mình.
Quả thực, đám cưới của chúng tôi hôm đó đã diễn ra suôn sẻ và thành công hơn mong đợi. Không chỉ đỡ được việc đi lại, tiết kiệm một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm mà gia đình, họ hàng đôi bên còn được dự đám cưới đúng ngày thời tiết đẹp.
Nếu nghe lời thầy bói mà đi đón dâu lúc 3h-4h sáng thì hôm đó nhà trai chắc chắn gặp trận mưa to, buổi lễ cũng khó mà tổ chức được như dự kiến. May mắn, gia đình tôi đã kịp thời lắng nghe lời khuyên từ thông gia và có được ngày vui trọn vẹn ý nghĩa.
Độc giả giấu tên
Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹTâm sự - 9 giờ trước
Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.
Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hônTâm sự - 21 giờ trước
GĐXH - Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.
Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?
Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nởTâm sự - 2 ngày trước
Mặc dù đám cưới chỉ tổ chức đơn giản với mâm cỗ vỏn vẹn 7 món nhưng cả quan khách và người thân đều khen gia chủ vì sự chu đáo, tận tình.
Cặp đôi tiết kiệm 'điên cuồng' để nghỉ hưu sớm: Cuộc sống nghẹt thở và cái kết phũ phàngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cặp đôi sớm nhận ra lối sống siêu khắt khe khiến cuộc sống mất cân bằng. Bài học đắt giá cho những người đang theo đuổi mục tiêu nghỉ hưu sớm.
Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹTâm sự - 3 ngày trước
Khoản tiền trợ cấp mai táng "nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ" nhưng không đến mức để anh em phải bất hòa. Vậy mà, gia đình tôi lại xích mích vì chuyện đó.
Thông gia nghèo đi chăm con gái đẻ, nhận cái kết ê chề vì một câu ‘lỡ miệng’Tâm sự - 3 ngày trước
Nhìn mẹ đội chiếc nón mê ra về giữa trời trưa nắng gắt, tôi đau thắt lòng. Kể từ ngày đó, tôi không thể lấy lại sự thân thiết với bố mẹ chồng như lúc xưa.
Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.
10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránhTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'Tâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơTâm sự
GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.