Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnh

Thứ bảy, 07:00 22/11/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không làm theo những lời thầy bói phán, nhờ đó tiết kiệm được một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm…

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 1 năm.

Trước đám cưới, bố mẹ tôi tìm đến một thầy bói nổi tiếng, mong chọn được ngày giờ đẹp để hôn lễ suôn sẻ, các con hạnh phúc lâu bền.

Không ngờ, thầy bói phán vợ chồng tôi không hợp tuổi, dễ chịu cảnh chia ly nên nhắc gia đình làm lễ "hoá giải" với chi phí 20 triệu. Thầy cũng cung cấp những con số "phong thuỷ", hợp mệnh và tuổi gia chủ để tránh vận xui, từ ngày, giờ rước dâu, giờ lễ gia tiên cho đến tiền thách cưới, sính lễ…

Thầy khuyên bố mẹ tôi nên chuẩn bị 9 tráp cưới với màu chủ đạo là đỏ, tiền nạp tài tùy tâm nhưng phải hơn 30 triệu đồng. Còn giờ đón dâu đẹp nhất là khung 3h-4h sáng.

Thầy còn gợi ý nhà trai nên tổ chức đủ 5 lễ (lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ rước dâu, lễ thành hôn và lễ lại mặt) để lấy may, giúp cô dâu chú rể hóa giải sự xung khắc về tuổi tác.

Trước lời thầy phán, nhà tôi khá tín, dự định làm theo.

Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng với bên thông gia, bố mẹ tôi gọi điện cho nhà gái, trao đổi về kế hoạch đón dâu và tổ chức đám cưới như lời thầy bói.

- Ảnh 2.

Nhờ câu nói của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không "bày vẽ" đám cưới theo lời thầy bói, từ đó tổ chức thành công hôn lễ cho các con. Ảnh minh họa

Biết được thông tin, phía nhà gái có chút bối rối. Bởi từ trước đến nay, gia đình vợ tôi không tin chuyện bói toán, có chăng chỉ xem thầy tử vi hoặc tham khảo kinh nghiệm từ trưởng họ để chọn ngày, giờ đẹp.

Bố mẹ vợ tôi nói, đám cưới là ngày trọng đại nhưng không cần phải tổ chức rình rang hay cầu kỳ, miễn sao phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và văn hoá địa phương là được.

Dù gia cảnh có phần khó khăn nhưng nhà gái không yêu cầu cao, khuyên nhà trai chỉ cần làm 5 hoặc 7 tráp cưới đơn giản với thêm 9,9 triệu tiền thách cưới.

Ngoài ra, thay vì đón dâu nửa đêm, thông gia có thể chọn khung giờ muộn hơn cho thoải mái thời gian. Đồng thời gộp hết các lễ vào một buổi cho gọn, đỡ mất công nhà trai di chuyển nhiều.

“Hai nhà cách nhau gần 150km, nếu đón dâu lúc 3h-4h thì họ nhà trai phải đi từ nửa đêm.

Đường xá xa xôi, chúng tôi nghĩ ông bà có thể xem lại giờ khác, không cần vội, miễn sao đảm bảo sức khỏe và an toàn”, bố vợ tôi chia sẻ.

Lo nhà trai nghĩ ngợi, bố mẹ vợ tôi còn động viên “đức năng thắng vạn số”. Chỉ cần các con cố gắng vì nhau, vì gia đình mà hòa hợp, phát triển đi lên thì những vấn đề khác đều có thể giải quyết.

Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, gia đình tôi quyết định không nghe theo những gì thầy bói nói. Hai nhà “chốt” sẽ làm lễ rước dâu lúc 9h, kịp để nhà trai về tổ chức ở nhà mình.

Quả thực, đám cưới của chúng tôi hôm đó đã diễn ra suôn sẻ và thành công hơn mong đợi. Không chỉ đỡ được việc đi lại, tiết kiệm một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm mà gia đình, họ hàng đôi bên còn được dự đám cưới đúng ngày thời tiết đẹp.

Nếu nghe lời thầy bói mà đi đón dâu lúc 3h-4h sáng thì hôm đó nhà trai chắc chắn gặp trận mưa to, buổi lễ cũng khó mà tổ chức được như dự kiến. May mắn, gia đình tôi đã kịp thời lắng nghe lời khuyên từ thông gia và có được ngày vui trọn vẹn ý nghĩa.

Độc giả giấu tên

Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông giaDành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, không ít bậc cha mẹ dùng lương hưu của mình để hỗ trợ con cái, mong muốn san sẻ gánh nặng kinh tế. Thế nhưng, liệu điều đó có thực sự giúp ích?

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sự thật đáng sợ: 8 thói quen khiến lương chưa đến tài khoản đã 'bay màu'

Sự thật đáng sợ: 8 thói quen khiến lương chưa đến tài khoản đã 'bay màu'

May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ về

May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ về

4 cung hoàng đạo nam nhìn ngây thơ nhưng nội tâm 'đen tối': Càng yêu càng lộ rõ bản chất

4 cung hoàng đạo nam nhìn ngây thơ nhưng nội tâm 'đen tối': Càng yêu càng lộ rõ bản chất

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'

Top con giáp nữ có mệnh thiếu phu nhân: Càng trưởng thành càng giàu sang

Top con giáp nữ có mệnh thiếu phu nhân: Càng trưởng thành càng giàu sang

Cùng chuyên mục

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Tâm sự - 9 giờ trước

Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự - 2 ngày trước

Mặc dù đám cưới chỉ tổ chức đơn giản với mâm cỗ vỏn vẹn 7 món nhưng cả quan khách và người thân đều khen gia chủ vì sự chu đáo, tận tình.

Cặp đôi tiết kiệm 'điên cuồng' để nghỉ hưu sớm: Cuộc sống nghẹt thở và cái kết phũ phàng

Cặp đôi tiết kiệm 'điên cuồng' để nghỉ hưu sớm: Cuộc sống nghẹt thở và cái kết phũ phàng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cặp đôi sớm nhận ra lối sống siêu khắt khe khiến cuộc sống mất cân bằng. Bài học đắt giá cho những người đang theo đuổi mục tiêu nghỉ hưu sớm.

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Tâm sự - 3 ngày trước

Khoản tiền trợ cấp mai táng "nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ" nhưng không đến mức để anh em phải bất hòa. Vậy mà, gia đình tôi lại xích mích vì chuyện đó.

Thông gia nghèo đi chăm con gái đẻ, nhận cái kết ê chề vì một câu ‘lỡ miệng’

Thông gia nghèo đi chăm con gái đẻ, nhận cái kết ê chề vì một câu ‘lỡ miệng’

Tâm sự - 3 ngày trước

Nhìn mẹ đội chiếc nón mê ra về giữa trời trưa nắng gắt, tôi đau thắt lòng. Kể từ ngày đó, tôi không thể lấy lại sự thân thiết với bố mẹ chồng như lúc xưa.

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.

10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránh

10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránh

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.

'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'

'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.

Xem nhiều

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Tâm sự

GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.

Họp lớp 25 năm, 20 người tái mặt vì hóa đơn bữa nhậu: Đi về đồng loạt rời nhóm

Họp lớp 25 năm, 20 người tái mặt vì hóa đơn bữa nhậu: Đi về đồng loạt rời nhóm

Tâm sự
Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự
10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránh

10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránh

Tâm sự
Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top