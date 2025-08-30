Tổng duyệt A80: Uy nghiêm các khối diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đôThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.
Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà NộiThời sự - 2 giờ trước
Bảo đảm tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặpThời sự - 4 giờ trước
Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông. Trong đó thời tiết Hà Nội có sự thay đổi, chuyển biến theo từng ngày.
Tin sáng 30/8: Những trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH; Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đông đảo người lao động mong chờ...
Thông báo thay đổi thời gian cấm đường ngày 29 - 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh A80Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo thay đổi thời gian cấm đường phục vụ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngàyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.
Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ ĐìnhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.
