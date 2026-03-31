Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Thứ ba, 21:56 31/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Tối ngày 31/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, ngày 30/3/2026, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát 2 nhóm chuyên đề gồm xử lý phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đối với chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (từ 14h00 đến 19h00 ngày 30/3 và từ 00h00 đến 10h00 ngày 31/3/2026): Trong thời gian triển khai, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và xe vận tải hàng hóa.

Ngày 30/3/2026, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát 2 nhóm chuyên đề gồm xử lý phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm soát 6.721 phương tiện vận tải hành khách và 9.692 phương tiện vận tải hàng hóa; lập biên bản xử lý 422 trường hợp vi phạm đối với xe khách và 856 trường hợp đối với xe hàng hóa, cùng 42 chủ phương tiện. Đồng thời, áp dụng các hình thức xử lý theo quy định như trừ điểm giấy phép lái xe 151 trường hợp, tước phù hiệu 7 trường hợp, tước kiểm định 1 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: dừng, đỗ xe không đúng quy định; vi phạm tốc độ; chở quá tải, quá khổ; chở quá số người; chở hàng trong khoang hành khách; vi phạm phần đường, làn đường; chuyển hướng không có tín hiệu và nhiều vi phạm khác.

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn (từ 10h00 đến 14h00 và từ 19h00 đến 00h00 ngày 30/3/2026), trong thời gian thực hiện, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Qua kiểm tra 56.111 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển mô tô. Đồng thời, phát hiện 717 trường hợp không có giấy phép lái xe, 612 trường hợp không có đăng ký xe, 86 trường hợp không có gương chiếu hậu và 1 trường hợp dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.111 phương tiện, tước quyền sử dụng 239 giấy phép lái xe theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề kiểm tra, kiểm soát khi có mệnh lệnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top