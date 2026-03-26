Trộm xe che biển số, bị phát hiện khi gặp CSGT đang đi tuần tra

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 26/3, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn vị phát hiện và bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Khoảng 22h30 ngày 25/3, tại địa bàn phường Kim Long, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, cố tình che biển kiểm soát.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Vi Văn Thiên (SN 2006, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận trộm cắp chiếc xe mô tô trên tại khu vực Công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP Huế) trước đó khoảng 3 ngày. Phương tiện mang biển kiểm soát 75AA-469.23.

Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ đối tượng cùng tang vật, đồng thời bàn giao cho Công an phường Phú Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.