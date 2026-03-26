Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Sáng 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 23h25 ngày 25/03/2026 tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến ngã tư, xe của anh C. đã va chạm mạnh với ô tô mang BKS 30L-665.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Khoảnh khắc xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn được người dân ghi lại.

Sau cú va chạm đầu tiên, chiếc xe 30K-201.xx không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng sang phần đường ngược chiều, tông liên tiếp vào 4 xe ô tô và 1 xe máy đang lưu thông. Vụ tai nạn liên hoàn khiến hiện trường trở nên hỗn loạn với các phương tiện biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Hậu quả của vụ việc khiến anh C.T.H (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) – người điều khiển xe mô tô – bị thương nặng. Ngay lập tức, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Về tài sản, vụ tai nạn đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho tổng cộng 6 xe ô tô và 1 xe mô tô. Chiếc xe gây tai nạn sau va chạm đã lật ngửa giữa ngã tư, tài xế V.Q.C chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an phường Yên Hòa tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và thực hiện các bước điều tra tố tụng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích cho thấy: Anh V.Q.C cùng toàn bộ các lái xe ô tô, mô tô liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn và không có chất kích thích trong cơ thể.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn là do tài xế V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ dẫn đến mất lái khi đi qua khu vực ngã tư.