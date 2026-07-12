Top 3 linh vật đặt trên nóc bàn thờ ông Địa, thần Tài thu hút tài lộc cực tốt

Đặt đồ trên bàn thờ ông Địa, Thần tài có được không?

Vật phẩm đều mang ý nghĩa riêng, sợi dây kết nối giữ người chốn dương gian và thần Phật. Tuy nhiên không phải bất cứ vật phẩm nào cũng có thể đặt để trên nóc nơi thờ tự đặc biệt là những bàn thờ Thần tài, ông Địa.

Theo phong thủy, có những vật phẩm giúp bạn kích tài, đem đến may mắn, bình an thịnh vượng tuy nhiên có những vật phẩm đặt để vật không đúng sẽ mang lại điềm không may mắn, ảnh hưởng đến gia trạch, các thành viên trong gia đình.

Đèn điện có nên lắp trên bàn thờ Thần tài không?

Theo phong thủy Phước Khang, việc lắp đặt đèn điện trên bàn thờ Thần tài, ông Địa không thể nào thay thế được đèn dầu. Điều này không chỉ bởi đèn dầu gắn liền với văn hóa tín ngưỡng thờ cúng mà nó có tượng trưng cho yếu tố Hỏa trên bàn thờ.

Việc lắp đèn điện trên bàn thờ Thần tài, ông Địa là hoàn toàn có thể tuy nhiên đẹp nhất, đúng nhất và đem lại yếu tố phong thủy đúng nhất vẫn là đèn dầu.

Tuy nhiên, thì hiện nay đa phần mọi người ít sử dụng đèn dầu thay vào đó bằng việc lắp đèn điện trên bàn thờ để thuận tiện và hạn chế tình trạng cháy nổ.

Như vậy có thể thấy việc lắp đèn điện trên bàn thờ Thần tài, ông Địa là hoàn toàn có thể tuy nhiên đẹp nhất, đúng nhất và đem lại yếu tố phong thủy đúng nhất vẫn là đèn dầu.

3 linh vật đặt trên nóc bàn thờ ông Địa, Thần tài hút tài lộc

Tỳ hưu

Tỳ hưu cũng là một linh vật được trưng khá phổ biến trên nóc bàn thờ Thần tài, ông Địa sau đức phật Di Lạc. Theo phong thủy Phùng Gia, Tỳ hưu là một linh vật mang ý nghĩa tốt đẹp. Đây là một linh sự kết hợp của 2 linh vật đứng đầu rồng và lân.

Trong đó đầu là con lân, toàn thân giống như rồng, trên đầu có sừng và phía sau lưng có cánh. Đặc biệt Tỳ hưu không có hậu môn, đồng nghĩa chỉ ăn không có nhả ra nên có chiêu tài, hút lộc thịnh vượng không thất thoát.

Tỳ hưu cũng là một linh vật được trưng khá phổ biến trên nóc bàn thờ Thần tài, ông Địa sau đức phật Di Lạc.

Với ý nghĩa phong thủy chiêu tài may mắn như vậy, tỳ hưu được lựa chọn là vật bổ trợ cho linh khí của nhiều công ty, cửa hàng… Đó cũng chính là lý do Tỳ hưu là một trong những linh vật được đặt trên bàn thờ Thần tài, ông Địa. Tài cộng tài giúp cho may mắn tiền tài thịnh vượng của gia chủ tăng lên gấp đôi, mọi việc suôn sẻ thành công như mong đợi.

Thiềm thừ

Cũng không kém phần linh thiêng sau tỳ hưu, một linh vật cũng khá quen thuộc chiêu tài trong gia đình hay làm việc đó chính là Thiềm thừ. Truyền thuyết Cóc Thiềm thừ xuất hiện trong câu chuyện dân gian của Trung Quốc. Vào thời cổ đại, có một người tên Lưu Hải công lực cao thâm thích vân du tứ hải hàng ma trừ yêu. Còn cóc Thiềm Thừ được xem là quái vật gây hại cho bách tính nhiều năm.

Sau đó, Thiềm thừ bị Lưu Hải thuần phục đồng thời cắt đứt một chân vì thế chỉ còn lại 3 chân. Từ đó về sau, Thiềm thừ dùng tuyệt chiêu cắn vàng bạc tài bảo của mình để trợ giúp thế gian, người nghèo cùng Lưu Hải.

Theo phong thủy, cóc Thiềm thừ ngậm tiền là linh vật mang đến tài vận tốt giúp việc làm ăn hanh thông thuận lợi.

Theo phong thủy, cóc Thiềm thừ ngậm tiền là linh vật mang đến tài vận tốt giúp việc làm ăn hanh thông thuận lợi.

Không chỉ phát ra năng lượng tốt chiêu tài, cóc Thiềm thừ còn có thể xua đuổi tà khí, vận xấu, ngăn chặn điều xui xẻo cho gia chủ. Kết hợp 2 ý nghĩa này, trên bàn thờ Thần tài, ông Địa khá chuộng đặt cóc Thiềm Thừ.

Để góp phần gia tăng thêm may mắn, gia chủ cần đặt chiều Thiềm thừ ra bên ngoài vào ban ngày để thu hút tài lộc còn ban đêm quay vào trong nhà.

Mèo Thần tài

Nếu bạn đang tìm linh vật đặt trên bàn thờ Thần tài, ông Địa, chắc chắn mèo thần tài sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Dễ thấy linh vật này mang ý nghĩa may mắn, thu hút tài lộc xuất hiện phổ biến ở các cửa hàng, công ty. Vậy nên đặt mèo thần tài trên bàn thờ Thần tài cũng góp phần thu hút nhiều may mắn, tài lộc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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