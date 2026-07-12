Bàn thờ gia tiên cúng mấy bát cơm mới đúng theo tín ngưỡng văn hóa người Việt

Với ý nghĩa linh thiêng nên bát cúng rất được chú trọng. Mặt khác, gia chủ cần chú ý không chỉ vị trí bày bát đũa trên bàn thờ mà quan trọng hơn là đúng số lượng. Khác với nhiều vật phẩm khác, số lượng và cách bày bát cúng thờ sẽ có những quy định riêng.

Ở nhiều nơi có thể sắp xếp 3 bát cơm cúng gia tiên quy tắc Tam Tài, hàm ý tượng trưng cho Thiên Địa Nhân. Nhưng có những vùng miền bày theo vị trí người đàn ông trong gia đình. 9 bát cơm cúng cho gia chủ nam là trưởng tộc, nếu không phải trưởng tộc thì thờ 7 bát.

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, cúng bàn thờ gia tiên mấy bát cơm mới đúng rất quan trọng.

Còn với gia chủ nữ giới thường thờ 5 bát cơm. Không chỉ có sự khác biệt về số lượng mà ở mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm khác nhau thì số bát hương và cách sắp xếp cũng có sự khác biệt.

Vị trí bát cúng trên bàn thờ, trong mâm cúng người Việt

Đặt bát cúng trên bàn thờ gia tiên như thế nào cho đúng?

Theo phong thủy Phùng Gia, cũng tương tự như nhiều vật phẩm quan trọng trên bàn thờ, bát cúng cũng cần đặt ở vị trí trang nghiêm, trên bàn thờ gia tiên. Thường vị trí bát cúng sẽ được đặt đối xứng ở hai bên bàn thờ để tạo sự cân đối.

Cụ thể, vị trí cách bày bát đũa cúng trên bàn thờ chuẩn phong thủy như sau: Bát cúng được đặt ở vị trí trước bát hương và ở giữa chân đèn dầu và lọ hoa.

Khác với nhiều vật phẩm khác, số lượng và cách bày bát cúng thờ sẽ có những quy định riêng.

Bát cúng thường được xếp chồng lên nhau. Phía trên cùng sẽ đặt 2 bát cúng úp vào nhau với ý nghĩa tròn vẹn, viên mãn.

Bên cạnh bát cúng thì không thể thiếu bộ đũa thờ. Bộ đũa thờ không đặt thành từng bó trên bát cúng mà sẽ xếp vào giá theo hình nan quạt. Vị trí của đũa thờ được đặt ở vị trí trung tâm trước bát hương ở chính giữa.

Vị trí bát cơm trên mâm cúng đúng chuẩn phong thủy

Có thể về số lượng ở mỗi vùng miền khác nhau nhưng nhìn chung cách bày bát cơm cúng trên bàn thờ khá tương đồng nhau.

Mỗi ngày Rằm, mùng 1, đầy tháng, đặc biệt là dịp lễ Tết hàng năm, con cháu sẽ chuẩn bị mâm cơm cúng đầy đủ các món thành tâm kính cẩn dâng lên bàn thờ gia tiên. Khi sắp xếp các món chính như thịt gà, thịt lớn, thịt vịt… sẽ được đặt ở trung tâm. Tiếp đó là những là đến các món rán và ngoài cùng là những món canh. Các món ăn lần lượt xếp từ trong ra ngoài và đảm bảo thành một hình tròn.

Có thể về số lượng ở mỗi vùng miền khác nhau nhưng nhìn chung cách bày bát cơm cúng khá tương đồng nhau.

Cùng với những món ăn chính trên bàn, vị trí bát đũa thờ đặt trên mâm cơm cúng cũng hết sức quan trọng. Bộ bát đũa sẽ được hạ xuống, xếp ngay ngắn đối xứng trong mâm cơm cúng.

Mâm cúng bày mấy bát cơm là đúng?

Số lượng bát cần thiết cho mâm cúng ngày giỗ

Ngoài những ngày Rằm, mùng một hàng tháng, hàng năm mỗi gia đình sẽ có những ngày giỗ – ngày mất của ông bà, các cụ.

Với người miền Bắc, trên mâm cúng giỗ họ sẽ bới cơm vào từng bát nhỏ và bới một lần, không bới thêm lần thứ 2 vào bát. Và số bát cơm cúng trên bàn thờ vào ngày giỗ thường là 5 bát cơm được sắp cùng với các món ăn dâng lên bàn thờ.

Khác hẳn với phong tục người miền Bắc, với người, miền Nam họ sẽ không xới cơm vào bát thay vào đó là tô hoặc đĩa. Phần bát cơm cúng số lượng vẫn là 5 bát và sẽ được đặt cạnh mâm cơm cúng.

Bên cạnh đó, với người miền Nam và miền Trung, cúng giỗ ông bà, gia tiên thường cúng riêng 2 mâm cỗ. Một mâm cúng gia tiên, người đã mất vào ngày đó, còn mâm còn lại dùng để cúng Thần linh. Ngoài ra mâm cúng giỗ cùng cần có bình hoa, mâm quả, quần áo vàng mã cho người mất. Phong thủy Thành Tâm cho biết, số 5 bát cơm trên mâm cúng ngày giỗ tượng trưng cho 2 ý nghĩa:

Gia chủ cần chú ý không chỉ vị trí bày bát đũa trên bàn thờ mà quan trọng hơn là đúng số lượng..

Tượng trưng cho Ngũ đại đồng đường: Trong quan niệm dân gian, ngũ đại đồng đường là gia đình 5 thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt. Việc bày 5 bát cơm cúng trên bàn thờ ngày giỗ chính là mang ý nghĩa của sự sum vầy đoàn tụ.

Tượng trưng cho ngũ hành: Theo phong thủy, con số 5 còn tượng trưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nên ngoài ý nghĩa của đoàn kết thì bày 5 bát cúng trên mâm giỗ còn tượng trưng cho sự hài hòa, cân bằng của âm dương, ngũ hành.

Số lượng chén bát cúng Cửu huyền chuẩn theo phong thủy

Bên cạnh bàn thờ gia tiên, nhiều gia chủ cũng có thể lập thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Cửu huyền có nghĩa là 9 đời hay 9 thế hệ.

Thất tổ nghĩa là 7 đời tổ phụ gồm phụ (cha), tổ (ông), tằng (ông cố), cao (ông sơ), thái (ông sở), huyền (tổ phụ đời thứ 5), hiền (tổ phụ đời thứ 6). Với mâm cúng cửu huyền thì cần 4 chén cơm với ý nghĩa là ông bà nội ngoại 2 bên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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