Bí ẩn con số 6 trong bộ ấm trà truyền thống
GĐXH - Tại sao bộ ấm chén truyền thống lại là con số 6 mà không phải là 4, 5 hay 8? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải điều đó từ nhiều góc độ, từ lịch sử, phong thủy, thói quen sinh hoạt và văn hóa tiếp khách của người Việt.
Con số 6 và ý nghĩa phong thuỷ mang lại may mắn, tài lộc
Trong văn hoá Á Đông, mỗi con số đều mang một trường năng lượng và ý nghĩa riêng. Số 6 – "Lục" – gần âm với chữ "Lộc", được coi là con số may mắn, tượng trưng cho lộc, tài lộc và thịnh vượng. Người xưa có câu "Lộc phát" (6 và 8) để thể hiện mong muốn có được cuộc sống sung túc, phát triển lâu dài.
Về phong thủy, bộ ấm trà được thiết kế gồm một bình trà đi kèm với 6 chén nhỏ, hàm ý như chỉ một gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Nước tượng trưng cho tài lộc, dòng nước chảy từ ấm trà xuống các tách trà nhỏ tượng trưng cho tài lộc ông bà cha mẹ truyền lại cho các thế hệ con cháu.
Trong kinh doanh cũng như trong tạo dựng mối quan hệ, bộ ấm chén với ly trà nóng còn có ý nghĩa mở ra một buổi trò chuyện tốt đẹp, giúp giao tiếp trở nên gần gũi và hòa nhã hơn.
Dung tích ấm trà truyền thống phù hợp nhất khi rót cho 6 chén
Theo phong thủy Hoàng Tuấn, không chỉ mang ý nghĩa phong thuỷ, con số 6 còn liên quan đến tính toán thực tế trong pha trà.
Một ấm trà truyền thống (gốm, sứ, thủy tinh, tử sa…) thường có dung tích từ 250 – 450ml, mức dung tích hoàn hảo để rót đều cho 6 chén nhỏ từ 30–50ml.
Nhờ đó: Hương trà được phân chia đồng đều. Không bị quá đậm hoặc quá loãng. Một lượt rót đủ cho cả bàn trà. Trà không bị nguội khi phải rót nhiều lần.
Đây cũng là lý do mà việc thay đổi số lượng chén (4 hoặc 8) sẽ làm mất cân đối trong pha trà và khiến trải nghiệm thưởng trà không còn trọn vẹn.
Sự hòa hợp trong triết lý Á Đông phản ánh qua số lượng 6 chén
Trong Phật giáo và tư tưởng Á Đông, có khái niệm "Lục Hòa" – sáu mối hòa thuận giúp con người sống an vui, hoà hợp với nhau: Hòa về thân. Hòa về lời nói. Hòa về suy nghĩ. Hòa về nhận thức. Hòa về giới luật. Hòa về lợi ích.
Bộ trà 6 chén vì thế không chỉ đẹp về hình thức, đúng chuẩn về dung tích mà còn mang thông điệp gắn kết, hòa thuận và tôn trọng nhau trong mỗi buổi thưởng trà.
Đây chính là lý do dù xã hội hiện đại thay đổi, bộ trà 6 chén vẫn luôn tồn tại, trở thành một phần giá trị văn hóa lâu đời.
Bày tỏ lòng hiếu khách
Người Việt xưa nay đều có tính hiếu khách, rất trân quý những vị khách đến thăm ngôi nhà yêu dấu của mình. Dân gian có câu: "Khách đến chơi nhà tiếp trà hơn tiếp rượu" cũng bởi lý do trên và qua đó thể hiện được tình cảm gắn kết cũng như thân thiện trong mỗi lần gặp gỡ và trò chuyện.
Và có lẽ một bộ ấm chén uống trà sẽ là một sản phẩm hoàn hảo cho phòng khách. Với kiểu dáng tinh tế, sang trọng, giản dị. Đảm bảo những vị khách đến chơi nhà cảm thấy thật ân cần và gần gũi.
6 chén tạo bố cục đẹp mắt và cân bằng khi bày trên khay trà
Ngoài ý nghĩa phong thuỷ và công năng, số 6 cũng mang lại tính thẩm mỹ rất cao. Khi bày 6 chén trên khay, bạn sẽ thấy: Bố cục tạo thành hình lục giác cân đối.
Mọi vị trí đều hài hòa, không lệch mắt. Không gian trà đạo trở nên tinh tế hơn. Dễ trang trí, dễ sắp xếp khi tiếp khách. Đây là bố cục quen thuộc trong mỹ thuật truyền thống, nên hầu hết các bộ ấm chén chất lượng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Tuyệt đối đừng để chân giường hướng vào nhà vệ sinh nếu không muốn gặp điều này!Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Chân giường hướng vào nhà vệ sinh là kiêng kỵ phong thủy phổ biến vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao cách bố trí này không được khuyến khích.
Mẹo xử lý thùng rác sạch khuẩn, ngừa bệnh viêm đường hô hấpỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Mùi hôi từ thùng rác luôn là nỗi ám ảnh khó chịu trong quá trình sinh hoạt. Nếu không biết cách xử lý, mùi hôi thùng rác không chỉ làm giảm chất lượng không khí và môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây các bệnh về đường hô hấp.
Những sai lầm khi đặt thùng rác khiến nhà cửa kém sang, tổn hại sức khỏe, tài lộcỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Để tránh những điều không may mắn, ảnh hưởng đến tài lộc của người sử dụng, khi lắp đặt thùng đựng rác trong nhà ở, các cơ quan làm việc hay địa điểm kinh doanh… thì theo quan niệm phong thủy thùng rác không nên bố trí ở những vị trí dưới đây.
Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn'Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, mỗi lần hé lộ không gian sống, Tăng Thanh Hà lại khiến dân mạng xuýt xoa trước căn biệt thự sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp chẳng khác một khu nghỉ dưỡng.
Những vị trí cấm kỵ khi bố trí bồn nước inox theo phong thủy tránh ảnh hưởng tới tài vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nước được coi như yếu tố tích cực, quan trọng để đón tài lộc, nhưng nếu vận dụng sai cách, nước trở thành yếu tố xấu. Khi lắp đặt bồn nước trong nhà theo phong thủy cần lưu ý những điều gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn gỡ rối mọi thắc mắc.
5 cách thông chậu rửa chén bị tắc cực nhanh, không lo tốn tiền gọi thợỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chậu rửa chén bị tắc ảnh hưởng đến công việc nấu ăn của bạn, nhưng bạn lại không biết cách thông tắc chậu rửa chén đúng cách. Hãy tham khảo bài viết sau.
Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.
Trồng ngay cây này để trong nhà sạch bóng bụi mịn, ngoài ngõ tài lộc kéo vàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc giữ không gian hít thở chung của gia đình được trong lành là một điều hết sức quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Dưới đây là 7 loại cây vừa giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn mà lại còn tốt cho phong thủy.
Đặt tủ lạnh ở vị trí này, gia chủ sớm muộn cũng giàu sang, may mắnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ít ai biết đặt tủ lạnh trong nhà thế nào cho đúng phong thủy. Có những chỗ gọi là "cấm địa" mà tuyệt đối không được đặt tủ lạnh ở đó. Đồng thời cũng có những chỗ là "đắc địa" cho tủ lạnh có thể mang may mắn đến cho gia đình.
Mưa dông dưới góc nhìn phong thủy: 3 điều nên tránh để nhà bớt ẩm, người bớt mệtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Khi trời mưa dông nhà không nên kín bưng, nhưng cũng không nên để gió lùa thẳng. Mưa dông không phải là điềm xấu nên không cần đeo hoặc bày thêm vật phẩm phong thủy... Dưới góc nhìn phong thủy khi trời mưa dông có 3 điều nên tránh để nhà bớt ẩm, người bớt mệt.
Xem ngày giờ đẹp tuần mới 6/7 - 12/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộcỞ
GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tra cứu chi tiết khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và giờ xuất hành từ 6/7 - 12/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộc.