Bí ẩn con số 6 trong bộ ấm trà truyền thống

Con số 6 và ý nghĩa phong thuỷ mang lại may mắn, tài lộc

Trong văn hoá Á Đông, mỗi con số đều mang một trường năng lượng và ý nghĩa riêng. Số 6 – "Lục" – gần âm với chữ "Lộc", được coi là con số may mắn, tượng trưng cho lộc, tài lộc và thịnh vượng. Người xưa có câu "Lộc phát" (6 và 8) để thể hiện mong muốn có được cuộc sống sung túc, phát triển lâu dài.

Về phong thủy, bộ ấm trà được thiết kế gồm một bình trà đi kèm với 6 chén nhỏ, hàm ý như chỉ một gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Nước tượng trưng cho tài lộc, dòng nước chảy từ ấm trà xuống các tách trà nhỏ tượng trưng cho tài lộc ông bà cha mẹ truyền lại cho các thế hệ con cháu.

Trong văn hoá Á Đông, mỗi con số đều mang một trường năng lượng và ý nghĩa riêng.

Trong kinh doanh cũng như trong tạo dựng mối quan hệ, bộ ấm chén với ly trà nóng còn có ý nghĩa mở ra một buổi trò chuyện tốt đẹp, giúp giao tiếp trở nên gần gũi và hòa nhã hơn.

Dung tích ấm trà truyền thống phù hợp nhất khi rót cho 6 chén

Theo phong thủy Hoàng Tuấn, không chỉ mang ý nghĩa phong thuỷ, con số 6 còn liên quan đến tính toán thực tế trong pha trà.

Một ấm trà truyền thống (gốm, sứ, thủy tinh, tử sa…) thường có dung tích từ 250 – 450ml, mức dung tích hoàn hảo để rót đều cho 6 chén nhỏ từ 30–50ml.

Nhờ đó: Hương trà được phân chia đồng đều. Không bị quá đậm hoặc quá loãng. Một lượt rót đủ cho cả bàn trà. Trà không bị nguội khi phải rót nhiều lần.

Một ấm trà truyền thống (gốm, sứ, thủy tinh, tử sa…) thường có dung tích từ 250 – 450ml, mức dung tích hoàn hảo để rót đều cho 6 chén nhỏ từ 30–50ml.

Đây cũng là lý do mà việc thay đổi số lượng chén (4 hoặc 8) sẽ làm mất cân đối trong pha trà và khiến trải nghiệm thưởng trà không còn trọn vẹn.

Sự hòa hợp trong triết lý Á Đông phản ánh qua số lượng 6 chén

Trong Phật giáo và tư tưởng Á Đông, có khái niệm "Lục Hòa" – sáu mối hòa thuận giúp con người sống an vui, hoà hợp với nhau: Hòa về thân. Hòa về lời nói. Hòa về suy nghĩ. Hòa về nhận thức. Hòa về giới luật. Hòa về lợi ích.

Bộ trà 6 chén vì thế không chỉ đẹp về hình thức, đúng chuẩn về dung tích mà còn mang thông điệp gắn kết, hòa thuận và tôn trọng nhau trong mỗi buổi thưởng trà.

Đây chính là lý do dù xã hội hiện đại thay đổi, bộ trà 6 chén vẫn luôn tồn tại, trở thành một phần giá trị văn hóa lâu đời.

Bày tỏ lòng hiếu khách

Người Việt xưa nay đều có tính hiếu khách, rất trân quý những vị khách đến thăm ngôi nhà yêu dấu của mình. Dân gian có câu: "Khách đến chơi nhà tiếp trà hơn tiếp rượu" cũng bởi lý do trên và qua đó thể hiện được tình cảm gắn kết cũng như thân thiện trong mỗi lần gặp gỡ và trò chuyện.

Ngoài ý nghĩa phong thuỷ và công năng, số 6 cũng mang lại tính thẩm mỹ rất cao. Khi bày 6 chén trên khay, bạn sẽ thấy: Bố cục tạo thành hình lục giác cân đối.

Và có lẽ một bộ ấm chén uống trà sẽ là một sản phẩm hoàn hảo cho phòng khách. Với kiểu dáng tinh tế, sang trọng, giản dị. Đảm bảo những vị khách đến chơi nhà cảm thấy thật ân cần và gần gũi.

6 chén tạo bố cục đẹp mắt và cân bằng khi bày trên khay trà

Ngoài ý nghĩa phong thuỷ và công năng, số 6 cũng mang lại tính thẩm mỹ rất cao. Khi bày 6 chén trên khay, bạn sẽ thấy: Bố cục tạo thành hình lục giác cân đối.

Mọi vị trí đều hài hòa, không lệch mắt. Không gian trà đạo trở nên tinh tế hơn. Dễ trang trí, dễ sắp xếp khi tiếp khách. Đây là bố cục quen thuộc trong mỹ thuật truyền thống, nên hầu hết các bộ ấm chén chất lượng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Trồng ngay cây này để trong nhà sạch bóng bụi mịn, ngoài ngõ tài lộc kéo vào GĐXH - Việc giữ không gian hít thở chung của gia đình được trong lành là một điều hết sức quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Dưới đây là 7 loại cây vừa giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn mà lại còn tốt cho phong thủy.

Những sai lầm khi đặt thùng rác khiến nhà cửa kém sang, tổn hại sức khỏe, tài lộc GĐXH - Để tránh những điều không may mắn, ảnh hưởng đến tài lộc của người sử dụng, khi lắp đặt thùng đựng rác trong nhà ở, các cơ quan làm việc hay địa điểm kinh doanh… thì theo quan niệm phong thủy thùng rác không nên bố trí ở những vị trí dưới đây.